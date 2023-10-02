https://ukraina.ru/20231002/1049842510.html
"Мы вступаем в ЕС": Захарова в ответ Бербок о расширении ЕС "до Луганска"
"Мы вступаем в ЕС": Захарова в ответ Бербок о расширении ЕС "до Луганска" - 02.10.2023 Украина.ру
"Мы вступаем в ЕС": Захарова в ответ Бербок о расширении ЕС "до Луганска"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о расширении Евросоюза до Луганска". Об этом Захарова написала 2 октября в своём телеграм-канале
2023-10-02T14:33
2023-10-02T14:33
2023-10-02T14:33
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Захарова привела слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска". Ирония Захаровой связана с тем, что Луганск - российский город.В понедельник, 2 октября, министр иностранных дел Германии прибыла в Киев для участия в неформальном заседании глав МИД стран ЕС. "Будущее Украины в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска", - заявила Бербок.В феврале Бербок принимала участие в панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности. Там министр заявила, что верит в то, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир".Бербок, вероятно, не учла, что поворот на 360 градусов означает полный поворот и возвращение на то же место.Немцы были шокированы таким заявлением. Пост с выступлением Бербок в Х (бывший Twitter) собрал множество комментариев. "Тогда Путин, согласно заявлению Бербок, на правильном пути. Про ее безграничную глупость теперь ходят легенды", — заметил пользователь."Тест IQ для политиков давно назрел. Требования не должны быть астрономически высокими. Хороший средний показатель избавил бы от многих бед", — указал другой пользователи соцсети.
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новости, украина, ес, евросоюз, россия, мария захарова, анналена бербок
Новости, Украина, ЕС, Евросоюз, Россия, Мария Захарова, Анналена Бербок
"Мы вступаем в ЕС": Захарова в ответ Бербок о расширении ЕС "до Луганска"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о расширении Евросоюза до Луганска". Об этом Захарова написала 2 октября в своём телеграм-канале
Захарова привела слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска".
"Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", - прокомментировала Захарова.
Ирония Захаровой связана с тем, что Луганск - российский город.
В понедельник, 2 октября, министр иностранных дел Германии прибыла в Киев для участия в неформальном заседании глав МИД стран ЕС. "Будущее Украины в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска", - заявила Бербок.
В феврале Бербок принимала участие в панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности. Там министр заявила, что верит в то, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир".
Бербок, вероятно, не учла, что поворот на 360 градусов означает полный поворот и возвращение на то же место.
Немцы были шокированы таким заявлением. Пост с выступлением Бербок в Х (бывший Twitter) собрал множество комментариев.
"Тогда Путин, согласно заявлению Бербок, на правильном пути. Про ее безграничную глупость теперь ходят легенды", — заметил пользователь.
"Тест IQ для политиков давно назрел. Требования не должны быть астрономически высокими. Хороший средний показатель избавил бы от многих бед", — указал другой пользователи соцсети.