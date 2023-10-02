Термокружки за полтора миллиона гривен. Новый тендер на Украине вызвал скандал - 02.10.2023 Украина.ру
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Термокружки за полтора миллиона гривен. Новый тендер на Украине вызвал скандал
Термокружки за полтора миллиона гривен. Новый тендер на Украине вызвал скандал - 02.10.2023 Украина.ру
Термокружки за полтора миллиона гривен. Новый тендер на Украине вызвал скандал
Украинское предприятие "Укргаздобыча" объявила тендер на закупку термокружек на сумму почти в полтора миллиона гривен (около 40 миллионов рублей). Тендер размещён на сайте госзакупок Украины Dozorro
2023-10-02T12:02
2023-10-02T12:02
новости
украина
госзакупки
кружки
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Заказчик АО "Укргаздобыча" определил назначение закупок термокружек как инвентарь для спортивных игр на открытом воздухе.Предприятие планирует закупить термочашки со съемным стаканом из нержавеющей стали (CUP HEATER FOR VISCOMETERS), говорится в информации о тендере.Ряд телеграм-каналов подсчитал, что на эту сумму можно приобрести более 3,5 тысяч кружек. И поинтересовались, работает ли в самом "Укргаздобыче" такое количество сотрудников.Скандалы вокруг госзакупок украинских предприятий разгораются периодически.21 сентября скандал разгорелся вокруг реконструкции улицы Степана Бандеры во Львове. Выяснилось, что львовское коммунальное предприятие "Львовавтодор" подписало договор подряда с "Онур конструкцион интернешнл" на 92,715 тысяч гривен ещё 2 сентября, а формальный конкурс состоялся 15 сентября. В связи с этим государственная аудиторская служба Украины получила жалобу.А Солонковский сельский совет во Львовской области объявил о планах закупить растворимый кофе "3-в-1" на 196 тысяч гривен (более полумиллиона рублей)."Укрзализныця" ранее удивила украинцев тендером на ремонт туалетов на вокзалах. В списке необходимых товаров нашли золотистые ершики и биде с функцией массажа.
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новости, украина, госзакупки, кружки
Новости, Украина, госзакупки, кружки

Термокружки за полтора миллиона гривен. Новый тендер на Украине вызвал скандал

12:02 02.10.2023
 
© Фото : pravo.ua
- РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : pravo.ua
Читать в
Украинское предприятие "Укргаздобыча" объявила тендер на закупку термокружек на сумму почти в полтора миллиона гривен (около 40 миллионов рублей). Тендер размещён на сайте госзакупок Украины Dozorro
Заказчик АО "Укргаздобыча" определил назначение закупок термокружек как инвентарь для спортивных игр на открытом воздухе.
Предприятие планирует закупить термочашки со съемным стаканом из нержавеющей стали (CUP HEATER FOR VISCOMETERS), говорится в информации о тендере.
Ряд телеграм-каналов подсчитал, что на эту сумму можно приобрести более 3,5 тысяч кружек. И поинтересовались, работает ли в самом "Укргаздобыче" такое количество сотрудников.
© dozorro.org скриншот
© dozorro.org скриншот
Скандалы вокруг госзакупок украинских предприятий разгораются периодически.
21 сентября скандал разгорелся вокруг реконструкции улицы Степана Бандеры во Львове. Выяснилось, что львовское коммунальное предприятие "Львовавтодор" подписало договор подряда с "Онур конструкцион интернешнл" на 92,715 тысяч гривен ещё 2 сентября, а формальный конкурс состоялся 15 сентября. В связи с этим государственная аудиторская служба Украины получила жалобу.
А Солонковский сельский совет во Львовской области объявил о планах закупить растворимый кофе "3-в-1" на 196 тысяч гривен (более полумиллиона рублей).
"Укрзализныця" ранее удивила украинцев тендером на ремонт туалетов на вокзалах. В списке необходимых товаров нашли золотистые ершики и биде с функцией массажа.
15 сентября, 11:19
Сельсовет во Львовской области хочет закупить растворимый кофе за полмиллиона рублей Солонковский сельский совет во Львовской области объявил о планах закупить растворимый кофе на 196 тысяч гривен (более полумиллиона рублей). Об этом 14 сентября сообщили в телеграм-канале Obozrevatel.ua
 
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