https://ukraina.ru/20231002/1049837149.html

Термокружки за полтора миллиона гривен. Новый тендер на Украине вызвал скандал

Термокружки за полтора миллиона гривен. Новый тендер на Украине вызвал скандал - 02.10.2023 Украина.ру

Термокружки за полтора миллиона гривен. Новый тендер на Украине вызвал скандал

Украинское предприятие "Укргаздобыча" объявила тендер на закупку термокружек на сумму почти в полтора миллиона гривен (около 40 миллионов рублей). Тендер размещён на сайте госзакупок Украины Dozorro

2023-10-02T12:02

2023-10-02T12:02

2023-10-02T12:02

новости

украина

госзакупки

кружки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103090/71/1030907129_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_c82a27ef5ac9f1cefdfa6e17c82df9b5.jpg

Заказчик АО "Укргаздобыча" определил назначение закупок термокружек как инвентарь для спортивных игр на открытом воздухе.Предприятие планирует закупить термочашки со съемным стаканом из нержавеющей стали (CUP HEATER FOR VISCOMETERS), говорится в информации о тендере.Ряд телеграм-каналов подсчитал, что на эту сумму можно приобрести более 3,5 тысяч кружек. И поинтересовались, работает ли в самом "Укргаздобыче" такое количество сотрудников.Скандалы вокруг госзакупок украинских предприятий разгораются периодически.21 сентября скандал разгорелся вокруг реконструкции улицы Степана Бандеры во Львове. Выяснилось, что львовское коммунальное предприятие "Львовавтодор" подписало договор подряда с "Онур конструкцион интернешнл" на 92,715 тысяч гривен ещё 2 сентября, а формальный конкурс состоялся 15 сентября. В связи с этим государственная аудиторская служба Украины получила жалобу.А Солонковский сельский совет во Львовской области объявил о планах закупить растворимый кофе "3-в-1" на 196 тысяч гривен (более полумиллиона рублей)."Укрзализныця" ранее удивила украинцев тендером на ремонт туалетов на вокзалах. В списке необходимых товаров нашли золотистые ершики и биде с функцией массажа.

https://ukraina.ru/20230915/1049431698.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, госзакупки, кружки