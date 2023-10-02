https://ukraina.ru/20231002/1049836757.html

Бесконечная война и пропавший ленд-лиз. Маленькие секреты большой войны на Украине

Бесконечная война и пропавший ленд-лиз. Маленькие секреты большой войны на Украине - 02.10.2023 Украина.ру

Бесконечная война и пропавший ленд-лиз. Маленькие секреты большой войны на Украине

Когда 28 сентября 2023 года в Киеве высадился западный военный десант в лице министров обороны Великобритании и Франции Гранта Шэппса и Себастьена Лекорню и генсека НАТО Йенса Столтенберга, многие решили, что это показательная акция

2023-10-02T13:09

2023-10-02T13:09

2023-10-02T14:23

эксклюзив

запад

россия

война

украина

нато

йенс столтенберг

владимир зеленский

скандал

сво

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Во-первых, чтобы подтвердить поддержку Западом фюрера украинского народа Владимира Зеленского, в честь которого, собственно, и притащили в канадский парламент эту 98-летнюю эсэсовскую рухлядь — ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунку. Скандал получился неприятный, резонансный и токсичный: президент, еврей по национальности, до судорог в руках почти зигует стиснутым кулаком тому, кто ЛИЧНО (выделено мною. — Авт.) принимал участие в холокосте и уничтожении 6 миллионов его соплеменников.Зеленский никак не прокомментировал инцидент. Он, по замечанию президента России Владимира Путина, давно «не еврей, а позор еврейского народа», ему все равно, как его назовут, — лишь бы деньги с Запада и оружие давали. Но на Западе решили устроить перформанс: дескать, гут, Вольдемар, мы с тобой.Вторая причина визита еще более важная — подтвердить, что Запад продолжит пичкать Украину оружием, чтобы она продолжала активное участие в спецвоенной операции (СВО) и дальше проводила «мясные» штурмы на российские позиции на ЛБС (линии боевого столкновения).И у западников многое получилось. Столтенберг, например, в очередной раз в спиче, похожем на застарелый и потому засевший в голове маниакально-горячечный бред, поддерживал решимость Украины бороться до конца словесно — обещаниями помощи бесконечной и щедрой, венцом которой должна быть победа над Россией и вступление Украины в НАТО. Ну так он видит…"Каждый метр, который отвоевывают украинские войска — Россия теряет. Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы к тому, чтобы покончить с российской агрессией. Россия может сложить оружие и закончить свой военный конфликт уже прямо сейчас. У Украины нет такой возможности. Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к жестокой российской оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно. Украине нужен справедливый и устойчивый мир. И поэтому мы горячо приветствуем план президента Зеленского из 10 пунктов по достижению этой цели. Так что, господин президент, будущее Украины – в НАТО. И пока мы вместе работаем над подготовкой вас к этому будущему, НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", -- разглагольствовал Столтенберг. А рядом за трибуной чуть не задремал даже Зеленский.Британец Шэппс, похоже, приехал лично посмотреть на того чела из подконтрольных аборигенов, общение с которым стоило места его предшественнику Бену Уоллесу. Ну и, конечно же, поговорить о том, что Лондон может сделать для Киева. Это важно после того, как Вашингтон строго-настрого запретил украинцам безоговорочно выполнять все команды британцев и даже поменял Алексея Резникова, украинского министра обороны, любящего Британию, на сурового крымскотатарского промериканца Рустема Умерова, который разбирается в иерархии англосаксов, все понимает правильно и руку дающую американскую никогда не куснет.Больше всех суетился француз, который, решил зачем-то восстановить влияние своей страны в украинском конфликте. В Париже почему-то родилась удивительная идея о том, что именно Франция может стать инициатором возрождения украинского ВПК и налаживания производства оружия прямо на украинской же территории. С министром Лекорню приехали 20 представителей предприятий оборонной промышленности, которые специализируются на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотников, разминировании, а также вопросах кибербезопасности. Производители вооружения также обсудили с украинскими чиновниками производство запчастей для обслуживания французской военной техники.Особняком стоял вопрос усиления украинской ПВО и обучения украинских солдат западными странами. Тут не скупились на обещания все. И результатом же этих встреч, по информации Reuters, стало то, что только по итогам встречи Столтенберга и Зеленского в Киеве, НАТО заключил контракты на поставку Украине боеприпасов на 2,4 млрд евро.Способствовала этому и так называемый 1-й Международный форум оборонных индустрий, в котором в это же время приняли участие более 252 компаний ВПК из 30 стран мира. Они-то и провозгласили, что Украина создает международный оружейный альянс, который и освятили своим присутствием Столтенберг, Шэппс и Лекорню. Так и было сказано, что в условиях нарастающих трудностей с поставками вооружений Киеву Запад намерен кардинально изменить модель укрепления оборонного потенциала Украины, наладив производство оружия и боеприпасов на ее территории. Это и станет очередной попыткой создать новую схему бесперебойного обеспечения оборонных нужд Киева с расчетом на многолетнее противостояние с Россией.Однако дальше что-то пошло не так. Первым предал президент США Джо Байден, который еще совсем недавно так сладостно и по-отчески, почти толерантно и по-европейски тискал фюрера украинского народа Владимира Зеленского за бочата и плечики, вдыхая в него влажные надежды на "победу над Путиным.Он взял да и подписал временный бюджет США на 45 дней, чтобы избежать шатдауна – прекращения работы своего правительства. Если бы он этого не сделал до полуночи 1 октября (7:00 по московскому времени), то шатдаун начался бы. И это еще больнее ударило по рейтингу Бадена, и так стремящегося к уровню городской канализации. И Байден прогнозировано выбрал себя и США, а не помощь Украине. И Зеленскому осталось только на 45 дней умыться – временный бюджет не предусматривает выделение новых финансовых средств Украине.К тому же спикер Палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил, что собственные интересы Америки для него важнее, чем предоставление Украине дополнительной помощи, включая оружие.Плюс стало известно, что 30 сентября, когда "сонный Джо", не приходя в себя боролся с шатдауном, в США истек срок действия закона о ленд-лизе для Украины, подписанного тем же Баденом 9 мая 2022 года. Для победы на Путиным. Но оказалось, что так сильно распиаренный за символизм названия закон не работал ни минуточки, хотя должен был работать по аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны, когда США снабжали СССР военной помощью без предварительной оплаты.Благодаря этому закону о ленд-лизе Байден мог давать оружие упрощенно, без юридических и коммерческих процедур. Но на практике схема не применялась, поскольку Вашингтон и так давал Украине военное оборудование без всякой оплаты и условий. 12 сентября сего года Белый дом заявил, что военная, экономическая и гуманитарная помощь Украине превысила 110 млрд долл, из которых уже потрачено 101,2 млрд.А 22 сентября Байден утвердил новый пакет помощи Киеву с ПВО и артиллерией: со второй батареей противовоздушной обороны Hawk. И пообещал: США намерены поставлять Украине аналогичные системы каждый месяц на протяжении всей зимы.Но все равно позорно скончался такой символ – ленд-лиз. И Байден на 45 дней отказал Украине в помощи, когда припекло под его креслом.Вой поднялся несусветный. The Wall Street Journal голосила: "Если США не окажутся на стороне победителя, американскому авторитету и силе убеждения будет нанесен непоправимый ущерб с глобальными последствиями".Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в эфире телеканала CNN подгавкивал: "Это будет катастрофа. Причина заключается в том, что Украина полностью зависит от помощи, которую мы оказываем. С военной точки зрения может произойти такая ситуация, когда все вооружение для Украины или большая его часть застрянет на полпути. Они не получат танки Abrams больше, чем им уже передали, не получат истребители F-16, которые они просили, не будет РСЗО HIMARS".В запрещенной в России соцсети Facebook ситуацию попыталась провентилировать в сторону оптимизма украинский посол Оксана Маркарова: "Временная бюджетная резолюция принята только на 45 дней. Конгресс и администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее". По ее словам, частичное выделение средств из уже ранее выделенных Байден и Конгресс исключили из закона о временном бюджете.Но все равно, как говорится, осадочек неприятный остается. Несмотря на то, что в это же время, 30 сентября, в Киев ломанулся главный евродипломат Жозеп Боррель и всех там заверил: Евросоюз отдельно даст Киеву денег от пуза и сколько нужно, лишь бы он воевал с Москвой. Потому что об этом просит Вашингтон. Да что там просит – приказывает!Вот, собственно, об этом и говорили западные военные с Зеленским. О том, что война с Россией должна продолжаться. Другое дело – для чего?На фоне участившихся разговоров о том, что гегемону коллективного Запада – США нужна передышка, чтобы собраться силами и сделать все, дабы поражение в Украине не стало фактором внутриамериканской борьбы за кресло президента. А раз передышка, то возможно и временное перемирие в Украине, если хотите временная "заморозка" конфликта.Но есть главный вопрос: как можно заставить Россию отказаться от спецвоенной операции (СВО)? Ведь президент ее Владимир Путин однозначно озвучил два главных постулата: а) что задачи СВО будут безусловно выполнены для обеспечения безопасности России; б) что Россия готова к переговорам о мире, но на своих условиях.А что это за условия, смотрите первый постулат – безопасность России по ее требованиям и на ее принципах, изложенных еще в декабре 2021 года, до начала СВО.И потому егодня, по общему мнению многих, в СВО, как и в самом ее начале есть три трека ее дальнейшего развития, которые оценивает Запад и о которых знает Россия.Первый – безусловная победа Украины, о возможности которой всерьез говорят только городские сумасшедшие. Даже на Западе, который поставил перед Киевом такую задачу – нанести стратегическое поражение России. Но если у тебя склероз или, к примеру, деменция, то старые надежду душу греют. Это сладкое забытье.Второй – победа России, в которой в Москве как были уверены, так уверены и сейчас, но которая оказалась более трудной и затратной. И Россия идет к ней медленно, но уверенно, а Запад аж корежит от российских успехов. Даже маленьких. Вот на купирование этих успехов и направлены все эти поставки оружия и денежные потоки под Зеленского и его режим.И есть третий трек – переговорный. России он нужен, как зайцу стоп-сигнал. И на переговоры она пойдет только от суровой безысходности, например, под угрозой военного поражения. Или под давлением своих союзников.Но переговоры нужны Западу, и их он желает добиться двумя путями:– таким военным давлением на Россию в СВО, что она вынуждена бедет согласиться на предложения, которые ситуативно могут быть выгодны и ей. Оказывать такое давление она может либо новой атакой на войска СВО, либо переходом к своей обороне и позиционной войной, которая по-любому будет отвлекать Россию и истощать ее силы, а значит, и может вынудить на переговоры. О мире или перемирии – это уж как получится;- такой затяжной и позиционной войной, что выходом из нее могут стать дипломатические предложения, которые и России покажутся приемлемыми и не позорными. Например, в том плане, что со стороны Украины переговорной стороной выступит не нынешний токсичный режим оголтелых неонацистов и неофашистов во главе с Зеленским, а кто-то более удобоваримый. Предмет переговоров – вся та же российская безопасность, которой не угрожает Украина. Никак не угрожает.Вот для поиска такого персонажа (персонажей) и смены Зеленского на кого-то более вменяемого Запад сегодня и давит на Украину, чтобы она проводила выборы. Президентские -- в первую очередь, на которых можно было апгрейдить облик главного переговорщика.Зеленский, конечно же, все это понимает и противится – нутром чует, что если потеряет власть и останется в живых, то ему придется отвечать. А Запад на него давит. В том числе и намеками, что оставит без сладкого – без денег и оружия. Да что там намеками! – Запад прямо указывает Зеленскому, что может выбросить его на помойку в любой момент. Что на его разочарования Западом Западу же и плевать с высокой колокольни – на эмоции полу-отработанных холопов там давно внимания не обращают. И что он нужен Западу только в еще более покорном и безропотном виде наемника, готового сжечь свою страну в войне до основания.И как сообщают "РИА Новости", Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании новое наступление в начале октября на Херсонском и Запорожском направлениях. Источник, знакомый с ситуацией рассказал агентству: "В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС. Спровоцировать Россию на боевые действия в районе атомного объекта — давняя мечта Киева. Под этим соусом можно снова поднимать тему демилитаризации района и введения международных "гуманитарных" миссий и под их крышей атаковать Энергодар и далее. Никаких иллюзий — Зеленский и дальше будет пытаться наступать, неся огромные человеческие потери. Ему просто не оставляют другого шанса западные кураторы, поставившие на военное поражение России десятки миллиардов долларов".Но, с другой стороны, а кто в этом сомневался? А это и есть продолжение войны до бесконечности. И остановить ее может только безусловная победа России.

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