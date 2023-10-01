Боррель заявил о новых долгосрочных обязательствах ЕС по обеспечению безопасности Украины
18:01 01.10.2023 (обновлено: 18:02 01.10.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Боррель также заявил о том, что в Киеве он обсуждал вопросы непрерывной военной помощи Украине со стороны ЕС
Комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель встретился 1 октября в Киеве с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом Боррель сообщил на своей странице в соцсетях.
В ходе встречи затрагивались вопросы, связанные с непрерывной военной помощью Украине со стороны Евросоюза, отметил Боррель. Он добавил, что ЕС готовится принять на себя новые долгосрочные обязательства в сфере безопасности Украины.
В Киеве Боррель также встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Ранее в видеообращении на странице внешнеполитической службы Евросоюза Боррель пояснил, что цель его визита - выразить поддержку Украине.