Боррель заявил о новых долгосрочных обязательствах ЕС по обеспечению безопасности Украины - 01.10.2023 Украина.ру
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Боррель заявил о новых долгосрочных обязательствах ЕС по обеспечению безопасности Украины
Боррель заявил о новых долгосрочных обязательствах ЕС по обеспечению безопасности Украины - 01.10.2023 Украина.ру
Боррель заявил о новых долгосрочных обязательствах ЕС по обеспечению безопасности Украины
Боррель также заявил о том, что в Киеве он обсуждал вопросы непрерывной военной помощи Украине со стороны ЕС
2023-10-01T18:01
2023-10-01T18:02
новости
жозеп боррель
евросоюз
украина
помощь
рустем умеров
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Комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель встретился 1 октября в Киеве с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом Боррель сообщил на своей странице в соцсетях.В ходе встречи затрагивались вопросы, связанные с непрерывной военной помощью Украине со стороны Евросоюза, отметил Боррель. Он добавил, что ЕС готовится принять на себя новые долгосрочные обязательства в сфере безопасности Украины.В Киеве Боррель также встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Ранее в видеообращении на странице внешнеполитической службы Евросоюза Боррель пояснил, что цель его визита - выразить поддержку Украине.
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новости, жозеп боррель, евросоюз, украина, помощь, рустем умеров
Новости, Жозеп Боррель, Евросоюз, Украина, помощь, Рустем Умеров

Боррель заявил о новых долгосрочных обязательствах ЕС по обеспечению безопасности Украины

18:01 01.10.2023 (обновлено: 18:02 01.10.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Боррель также заявил о том, что в Киеве он обсуждал вопросы непрерывной военной помощи Украине со стороны ЕС
Комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель встретился 1 октября в Киеве с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом Боррель сообщил на своей странице в соцсетях.
В ходе встречи затрагивались вопросы, связанные с непрерывной военной помощью Украине со стороны Евросоюза, отметил Боррель. Он добавил, что ЕС готовится принять на себя новые долгосрочные обязательства в сфере безопасности Украины.
В Киеве Боррель также встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Ранее в видеообращении на странице внешнеполитической службы Евросоюза Боррель пояснил, что цель его визита - выразить поддержку Украине.
рейтинг опрос - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
29 сентября, 21:44
Граждане ЕС стали меньше одобрять поддержку Украины - NewsweekЕвробарометр выяснил снижение симпатий граждан ЕС к антироссийским санкциям и украинским беженцам. Об этом 29 сентября сообщил Newsweek.
 
НовостиЖозеп БоррельЕвросоюзУкраинапомощьРустем Умеров
 
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Заголовок открываемого материала
18:30Спор о британских военных, расправы над коммунальщиками. Итоги 1 октября на Украине
18:01Боррель заявил о новых долгосрочных обязательствах ЕС по обеспечению безопасности Украины
18:00"Гитлер обещал больше": Польша как "гиена Европы"
17:47МИД Украины: НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий в обмен на членство
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