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Боррель заявил о новых долгосрочных обязательствах ЕС по обеспечению безопасности Украины

Боррель заявил о новых долгосрочных обязательствах ЕС по обеспечению безопасности Украины - 01.10.2023 Украина.ру

Боррель заявил о новых долгосрочных обязательствах ЕС по обеспечению безопасности Украины

Боррель также заявил о том, что в Киеве он обсуждал вопросы непрерывной военной помощи Украине со стороны ЕС

2023-10-01T18:01

2023-10-01T18:01

2023-10-01T18:02

новости

жозеп боррель

евросоюз

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рустем умеров

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Комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель встретился 1 октября в Киеве с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом Боррель сообщил на своей странице в соцсетях.В ходе встречи затрагивались вопросы, связанные с непрерывной военной помощью Украине со стороны Евросоюза, отметил Боррель. Он добавил, что ЕС готовится принять на себя новые долгосрочные обязательства в сфере безопасности Украины.В Киеве Боррель также встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Ранее в видеообращении на странице внешнеполитической службы Евросоюза Боррель пояснил, что цель его визита - выразить поддержку Украине.

https://ukraina.ru/20230929/1049800744.html

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2023

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новости, жозеп боррель, евросоюз, украина, помощь, рустем умеров