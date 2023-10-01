https://ukraina.ru/20231001/1049785125.html

Военный эксперт о том, почему "золотые Абрамсы" на Украине будут гореть не хуже "Челленджеров"

Военный эксперт о том, почему "золотые Абрамсы" на Украине будут гореть не хуже "Челленджеров" - 01.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему "золотые Абрамсы" на Украине будут гореть не хуже "Челленджеров"

США прислали Киеву первую партию "Абрамсов" раньше положенного срока, но эти танки не изменят ситуацию на фронте.

2023-10-01T06:00

2023-10-01T06:00

2023-10-01T06:00

новости

танки

m1 abrams

leopard-2 (танк)

бронетехника

поставки

сша

украина

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Первая партия "Абрамсов" не изменит положение Украины, потому что речь идет о танковом батальоне. Ранее Британия уже поставила Киеву 14 танков "Челленджер", как минимум два из них уже подбили, рассказал Евсеев.Американцы держат определённые обязательства перед британской стороной, но они не хотят, чтобы их танки горели в зоне СВО также как "Леопарды", добавил эксперт. Каждый поставленный на Украину "Абрамс" будет цениться на вес золота, и использоваться в исключительной ситуации. Два английских "Челленджера" российские бойцы подбили "Корнетом". Американские танки будут уничтожаться также, а еще "Ланцетами" и артиллерией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230905/1049180294.html

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2023

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новости, танки, m1 abrams, leopard-2 (танк), бронетехника, поставки, сша, украина