Военный эксперт о том, почему "золотые Абрамсы" на Украине будут гореть не хуже "Челленджеров" - 01.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему "золотые Абрамсы" на Украине будут гореть не хуже "Челленджеров"
Военный эксперт о том, почему "золотые Абрамсы" на Украине будут гореть не хуже "Челленджеров" - 01.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему "золотые Абрамсы" на Украине будут гореть не хуже "Челленджеров"
США прислали Киеву первую партию "Абрамсов" раньше положенного срока, но эти танки не изменят ситуацию на фронте.
2023-10-01T06:00
2023-10-01T06:00
новости
танки
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бронетехника
поставки
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Первая партия "Абрамсов" не изменит положение Украины, потому что речь идет о танковом батальоне. Ранее Британия уже поставила Киеву 14 танков "Челленджер", как минимум два из них уже подбили, рассказал Евсеев.Американцы держат определённые обязательства перед британской стороной, но они не хотят, чтобы их танки горели в зоне СВО также как "Леопарды", добавил эксперт. Каждый поставленный на Украину "Абрамс" будет цениться на вес золота, и использоваться в исключительной ситуации. Два английских "Челленджера" российские бойцы подбили "Корнетом". Американские танки будут уничтожаться также, а еще "Ланцетами" и артиллерией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230905/1049180294.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, танки, m1 abrams, leopard-2 (танк), бронетехника, поставки, сша, украина
Новости, танки, M1 Abrams, Leopard-2 (танк), бронетехника, поставки, США, Украина

Военный эксперт о том, почему "золотые Абрамсы" на Украине будут гореть не хуже "Челленджеров"

06:00 01.10.2023
 
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США прислали Киеву первую партию "Абрамсов" раньше положенного срока, но эти танки не изменят ситуацию на фронте.
Первая партия "Абрамсов" не изменит положение Украины, потому что речь идет о танковом батальоне. Ранее Британия уже поставила Киеву 14 танков "Челленджер", как минимум два из них уже подбили, рассказал Евсеев.
Американцы держат определённые обязательства перед британской стороной, но они не хотят, чтобы их танки горели в зоне СВО также как "Леопарды", добавил эксперт.
"Абрамсы" поставляют без современной брони, они будут гореть так же как "Челленджеры". Поставка этих танков – символический шаг. Даже "Челленджеры" не идут в атаку группами, их подбивают поодиночке", - подчеркнул Евсеев.
Каждый поставленный на Украину "Абрамс" будет цениться на вес золота, и использоваться в исключительной ситуации. Два английских "Челленджера" российские бойцы подбили "Корнетом". Американские танки будут уничтожаться также, а еще "Ланцетами" и артиллерией, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Орлов интервью
5 сентября, 15:10
Владимир Орлов: Россия сожгла лучший британский танк, чтобы дальше выбить ВСУ из Сум, Чернигова и ПолтавыЕсли бы ВСУ смогли развить наступление, они бы ввели "Челленджеры" в полосу прорыва, чтобы противостоять нашим подкреплениям, которые мы бы туда направили. Но сейчас противнику приходится бросать "Челленджеры" на минные поля, которые ВСУ не смогли пройти
 
НовоститанкиM1 AbramsLeopard-2 (танк)бронетехникапоставкиСШАУкраина
 
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