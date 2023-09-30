https://ukraina.ru/20230930/1049810223.html

Армен Гаспарян про Украину: Эту скотину невозможно прокормить

Армен Гаспарян про Украину: Эту скотину невозможно прокормить - 30.09.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян про Украину: Эту скотину невозможно прокормить

Американцы понимают, что никто с Зеленским не будет ни о чем разговаривать в России. А если Зеленского списать, то вот вам Залужный. Какая разница, кто будет подписывать акт об отказе от территорий, считает политолог, публицист, телеведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян.

2023-09-30T20:31

2023-09-30T20:31

2023-09-30T20:31

интервью

украина

армен гаспарян

владимир зеленский

армения

дональд трамп

джо байден

зарубежье

канада

дивизия сс "галичина"

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен Сумбатович, начнем со скандала в канадском парламенте, куда на этой неделе притащили украинского ветерана-нациста из дивизии СС "Галичина". Почему вся эта история не осталась незамеченной на Западе? Тут же, в 82-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру Зеленский посетил мемориал Холокоста. Чем руководствуется президент Украины, чередуя эти события?– Почему произошла такая лютая истерика? Потому, что это первый случай в мировой истории после 1945 года, когда эсэсовец был приглашен в парламент, и ему стоя рукоплескали лидеры государств.Много чего было, но, конечно, тупоголовость страны кленового сиропа превзошла все мои самые смелые прогнозы. Они оказались в ловушке из-за собственного переписывания истории, потому что на их памятниках, которые в провинции Онтарио стоят, написаны сокращенные названия этой дивизии, и название на весну 1945 года, тогда она называлась "Первая национальная украинская дивизия", и они это написали на памятнике. И поместили туда галицийского льва, потому что лев был символом и в одном случае, и в другом.Тут на это вдруг обратили внимание. Тут можно спорить, кто первым был, кто-то говорит, что сначала перевозбудились резко поляки, кто-то говорит, что резко перевозбудились евреи.Важен другой момент. У меня же что к одним, что к другим вопрос: а вы что до этого не знали, что на территории Канады культ украинских националистов? Для вас это неожиданность? Что в провинции Онтарио стоит памятник дивизии "Галичина", что в Филадельфии стоит памятник дивизии СС "Галичина". Вы предпочитали это не видеть. А тут старого вонючего таракана приволокли в парламент, ему аплодировали, он тряс гривой, как конек-горбунок, и вы сказали - о, что-то это как-то вообще не в кайф.И самое главное, дальнейшие-то все телодвижения, извинения перед цыганами и трансгендерами. Ну, перед цыганами я могу понять, действительно, они были "недочеловеками" с точки зрения Рейха. А трансгендеров тогда не было. Гомосексуалисты были, например, в небезызвестным лагере "Дахау" был целый барак из представителей ЛГБТ, с ним связаны очень тяжелые сюжеты.Никто не извинился перед русскими, правда же? 27 миллионов погибших. И все предпочли сделать вид, что этого не было.Дальше начинается сбрасывание этой истории по тормозам, потому что, в принципе, немцы могли бы достать послужной список Гуньки, трясануть им, и тогда все было бы понятно. Потому что то, что он был в дивизии – это он сам не отрицает, он даже фотографии постил, идиот старый, хотя на его месте любой бы другой человек подумал бы о том, что ты, все-таки, в эсэсовской форме, это еще не до конца реабилитировано на Западе.Но тут интрига в другом. Не был ли Гунька в так называемой СС-кампфгруппе "Байсдорф", это те, которые там несколько деревенек пожгли польских, загнав поляков в местный костел, кого-то они там вообще в домах пожгли.Кампфгруппа "Байсдорф" была сформирована на базе дивизии СС "Галичина", еще до того момента, как "Галичина" была каким-то боеспособным формированием. То есть, там был рейд партизан Вершигоры, и руководство Галиции приняло решение, что их надо наказывать.Сил не было много, поэтому туда отрядили сброд, который сами немецкие офицеры… Собственно, "Байсдорф", почему группа называется – это фамилия командира, он был замкомандира дивизии СС "Галичина", в момент ее формирования. Вот он отобрал две тысячи угиловцев той эпохи, и они там пару месяцев занимались привычным беспределом. Если выяснится, что Гунька был в "Байсдорсфе" - ну, совсем нехорошо.– Если так окажется, кто его наказывать будет?– Думаю, что поляки, они тогда молниеносно будут требовать его экстрадиции, они сделают все возможное. Это преступление совершено, оно задокументировано поляками. Хутор (киевский режим — Ред.) это все отрицает, естественно, но для поляков это будет очень серьезная история. Если мне не изменяет память, не было послевоенных процессов против кампфгруппы "Байсдорф".Другой вопрос – захотят ли немцы. Потому что документы, естественно, хранятся во Фрайбурге, это военный архив Германии, но у меня ощущение, что немцы не заинтересованы в том, чтобы эту историю педалировать. Вообще мне кажется, что сейчас все мечтают, чтобы Гунька от сердечного приступа, от сердечной недостаточности, от отсутствия женщин зажмурился ближайшей ночью, и тогда уже с глаз долой, из сердца вон, и никаких претензий предъявлять невозможно.Видели его интервью канадскому телевидению? Он там плачет – мол, я старик, у меня была единственная мечта умереть в кругу семьи, а теперь я должен бежать к друзьям в Южную Америку. Спрашивается, старый осел, тебя кто-то заставил фотографии показывать?Когда тебя позвали в парламент, надо было эту секретутку, которая передала эту маляву, приглашение в канадский парламент, надо было отвести ее в сторону и сказать – дивчина, вы понимаете, что мой послужной список несколько отличается от общепринятых сегодня норм? Давайте вы скажете им, что я тяжело болен, у меня сокращение, растяжение, усиление, и что-нибудь еще, в общем, я не пойду. Он же пошел!То есть, феерические дегенераты. И самое главное, те, кто его приглашал, они даже на уровне Википедии не вздумали посмотреть, а что это такое? Им сказали – этот воевал с русскими, и у них все: ура-ура, давайте, тащите его сюда. Ну притащили, молодцы.Так вот он, может быть, последний, кстати, из… один из последних, наверное, действительно живущих сейчас ветеранов "Галичины". Их двадцать лет назад было очень много, просто запредельно много.Мне подарили читатели, когда еще на Украине это все можно было – они приволокли мне фотоальбом "Ветераны дивизии СС, уроженцы Ивано-Франковской области". Когда я взял его в руки, я проникся, такое количество вурдалаков в одном месте. Только Ивано-Франковская область, а есть же еще Галиция, Львовская область, Ровенская и т. д.Их раньше было достаточно много, сейчас - я не думаю, что в таком количестве, значительная часть тех, кто там бегает на день основания "Галичины", кто на всяких праздниках - это обычные ряженые, такие же, как в Латвии и Эстонии.Реально ветеранов не очень много. И Гунька, может быть, действительно, с этой точки зрения, вбил гвоздь в крышку гроба, потому что теперь любой человек, который захочет кого-то из хуторян куда-то позвать, он еще двадцать раз подумает, стоит ли овчинка выделки.– Первого октября в США может наступить так называемый шатдаун, который подразумевает приостановку работы правительства США. Камень преткновения – финансирование Украины. Быть ли этому шатдауну, и как он отразится на США и на Украине? Байден заявил, что последствия будут катастрофическими.– Естественно, что остановка работы правительства - это неприятность. Естественно, на Украине это отразится - и самым печальным образом, потому что не 24 миллиарда долларов им дадут, а в шесть раз меньше – 4 млрд. Чтоб вы понимали, 4 миллиарда - они месячные дыры (Украины — Ред.) не закрывают.Конечно, на хуторе колоссальная падучая от этого. Действительно, эту скотину невозможно прокормить. Весь мир в долгах как в шелках, а эта все ненасытную утробу не может набить. Редкий не то, что день, редкий час проходит, чтобы хутор у кого-то что-то не требовал.С другой стороны, вполне может быть, что Соединенные Штаты воспользуются этой паузой и начнут это дело потихоньку скидывать. Я не убежден, что это будет именно так, но есть один момент, который показывает, что в США идут колоссальные размышления, я имею ввиду ситуацию с "Абрамсами".Во-первых, поставили не все из того, что обещали. Во-вторых, они сначала заявили о том, что "Абрамсы" не пригодны осенью и зимой. Извините, что это за танк, в каком состоянии этот танк, который туда приехал?Но дальше начинается самое интересное. Если хутор еще попытался что-то вякнуть по поводу того, что "это танки наши, и мы будем сами определять", а им тут же привет из Пентагона прилетел, но не напрямую, а через французов — что, оказывается, эти танки требуют очень квалифицированного обслуживания, могут это делать только профессионалы, и только в особых условиях. Это намек на то, что вы танк можете в поле вывести, и он там и останется.Я не думаю, что эти заявления случайны, скорее всего, это часть большой игры. Очень многие коллеги-американисты говорят о том, что не пустят они (демократы — Ред.) Байдена на выборы. Тогда надо, чтобы тот, кто пойдет, шел чистым, чтобы на него шлейф не давил.Потому что и так шансов против Трампа не очень много, потому что Трамп воспользуется этими тратами - у вас есть деньги на хутор, но у вас нет денег потушить пожар на Гавайях, что это за ерунда? Вы в какой стране правительство? Если вы правительство на хуторе – то, извините, усвистен зе битте туда все вместе – Байдены, Харрисы, блюзмен Блинкен, своими корявыми слабыми пальцами пытающийся что-то сыграть на гитаре.А для того, чтобы конкуренция была нормальная, если Байдена снимают с пробега, то туда должен зайти человек уже с чистыми руками, сказать, что это старый идиот-маразматик, он там надемонил, но партия разобралась, партия закрывает финансирование.На самом деле эта история с финансированием Украины – неубиенный козырь против демократов. А вот если его не будет – тут уже можно бодаться. А чтобы его не было, надо все абсолютно списывать на астрального человека, который в теннисных туфлях здоровается с темнотой, мечтает... на этой неделе что он мечтал – влезть на дерево, у Путина он не обнаружил демократической косточки. Вот… вы же видите, поэтому давайте мы эту тему закрываем и начинаем с чистого листа.– На днях Ростислав Ищенко заявил в одном из наших интервью, что США толкают Украину на выборы, на проведение выборов в условиях военного положения, это очевидно. Но при этом, если бы в России проходили выборы во время военного положения, то заявили бы, что выборы прошли под дулом автомата.– Не то, что заявили бы – они заявляли это, были выборы в Чеченской республике двадцать лет назад. Они заявляли это. Ростислав Владимирович абсолютно все верно сказал, тут ничего ни добавить, ни прибавить. Тогда, двадцать лет назад - это все было. Я лично свидетель, потому что тогда были выборы, там был совместный проект трех радиостанций московских - "Маяк", "Радио России" и "Голос России", поскольку в Чечне еще не до кона восстановилась ГТРК, и мы делали программу "Чечня – мирная тема", где, в том числе, говорили о выборах.Сколько я делал эти выпуски, столько раз я разбирал эту чепуху по поводу нелегитимности выборов. Там больше всех Венецианская комиссия на кизяк исходила из-за этого. В случае с Украиной — ну, а кто даст Венецианской комиссии сейчас право голоса? Там один звонок из Вашингтона – и все, они вам признают что угодно.Даже если на выборы выйдет один условный кандидат, например, Залужный, и у него не будет конкуренции, я вас уверяю, Венецианская комиссия скажет – вот, мы так долго шли к подлинному демократическому процессу на Украине. Ну, это же известные мрази, что с них хотеть-то?– По поводу Залужного. Зачем они настаивают на проведении выборов? Является ли прямой реальной целью смена Зеленского на какого-нибудь Залужного?– Вполне может быть. Потому что они понимают прекрасно, никто с Зеленским не будет ни о чем разговаривать в России, ну не будет! А Зеленского списать – вот Залужный, ну какая разница, кто там будет подписывать акт об отказе от территорий? Они из этого исходят.Если действительно такая комбинация – то да, этот вариант вполне возможен. Тем более, на Зеленского сразу можно списать все. Там один этот коррупционный кейс с этим бесконечным воровством. Мне тут понравилось, у кого-то я цифру эту видел - а не у Тарика ли (Незалежко — Ред.) случаем, нашего друга, который посчитал, что купленный Резниковым дочери на свадьбу особняк в Испании – это 268 лет сохранения окладов Резникова за беспорочную службу. Это же охренеть можно! Но, тем не менее, это происходит.Скинуть Зеленского и сказать, слушайте, громадяне (граждане — Ред.), ну вот же контрацептив – все разворовал, мы сколько дали денег, вы бы обязательно победили русских, вы бы парад провели во Владивостоке, но - вот животное подлое, все украл. Ну ничего – вот вам новый президент.И хуторское имбецилье, я уверен, они тут же скажут – да, ворюга, хапуга! Вы вспомните, как это было с Порошенко и Зеленским, когда Зеленский вышел на дебатах и предъявил Петру Алексеевичу за всю мазуту. А в результате уже в 2020 году уровень коррупции в Верховной Раде превзошел достижения Порошенко. Ну, американцы это же все знают.– А говорил: "Я ваш приговор", помните?– Он не обманул, просто не все поняли, кому он это сказал. Он же это сказал не Порошенко, он сказал это Украине, так и вышло. И населению. "Я ваш смертный приговор".Да плюньте мне в лицо, если это не так! Кто истребил такое количество украинцев? Каждый день появляются видосы с кладбищ, у меня реальное ощущение, что я в девяностых годах, тогда у нас эти бритоголовые дебилы от палаток друг друга крошили – терка, стрелка, базарка... И вот заходишь на кладбище – ряды одинаковых могил, четкие пацанчики, "братва, не стреляйте друг в друга", и т. д. И каждый день я это вижу на Украине.– 30 сентября годовщина воссоединения новых регионов с Большой Россией. Как вы оцениваете шансы, что ровно через год все территории новых регионов уже и де-факто будут в составе России?– Я надеюсь на это. За этот год очень много сделано для восстановления и интеграции этих исторических русских территорий в страну. Конечно, работы еще непочатый край, это надо понимать. Но, тем не менее, я рассчитываю, что в среднесрочной перспективе целиком и полностью территориальная целостность Российской Федерации будет соответствовать Конституции. И можно будет двигаться дальше.Другой вопрос, и он меня очень пугает, что будет на границах Российской Федерации, потому что в данный момент этот УГИЛ с оружием в чудовищном количестве, с наркотиками, с какими-то адовыми абсолютно историями, и у меня ощущение, что сами громадяне еще не до конца это понимают. И нам надо, конечно, что-то с этим делать, нам надо думать, как обеспечивать безопасность. Потому что то, в каком состоянии находится Украинская государственность – это конечно, что-то с чем-то, в принципе.Смотреть эти новости – это пытка. Ростислав Владимирович сказал: я не знаю, как меня хватает сидеть и смотреть украинское телевидение, когда мы как-то чаевничали, потому что это же реально территория сумасшедшего дома, каждая вторая новость, которая оттуда следует.Я не понимаю пока, как это сделать. Цель Запада мне очевидна, Западу надо постоянно иметь такой вот очаг нестабильности, ты будешь освобождать территорию за территорией, пока это все не закончится, или пока это само не развалится.Просто - что успеют сделать эти имбецилы до этого? Это вопрос такой, дискуссионный. Да, понятно, сейчас их высокие достижения перебила Армения, но этим вообще равных нету, это просто хоть сейчас в палату мер и весов – мрак, ад и кошмар, три в одном. Но хутор никогда не позволит скинуть себя с трона. Так что, я думаю, что ответка от хутора здесь будет, по части кретинизма, еще какая.– По поводу Армении. Что вы думаете о ратификации Римского статута и как это может отразиться, ухудшатся ли еще больше отношения между Арменией и Россией в связи с этим?– Если власть останется у Пашиняна, то отношения сведутся к нулю. Он уже в свое газете об этом написал, что это нам будет больно, но это наша цель – разорвать отношения с Россией. Он уже это написал. Мне армянские коллеги скинули, они мне сейчас очень много чего скидывают, по причине, что я не владею армянским языком, а мне надо быть в теме, разбираться, поэтому за это им низкий поклон – они скидывают, потому что многие новости же не переводятся на русский язык.И очень много выступлений на армянском, и они все про одно – это шаг абсолютно антироссийский. Ведь изначально-то он как объяснялся, Римский статут – мы будем судить азербайджанских военных. Где вы их сейчас возьмете? Ну где? Вас вышвырнули, как помоечного кота, с территорий, поэтому очевидно же, против кого и чего сделано.Собственно, там пашиняновское отребье никогда этого не отрицало. Но у нас же как обычно все, мы же везде ищем пророссийских политиков, это же какой-то такой "остров сокровищ" бесконечный – копайте, может быть, выкопаете два-три желудя, он сгодится таким хрюшкам как вы. Это вот о нас. Мы всюду ищем пророссийских политиков. Это безнадежно, их там нет.А вот если субботние революционеры, или, как я их обозвал, они обиделись в очередной раз – революционеры выходного дня, таки сподобятся на то, чтобы Никола (Пашиняна — Ред.) скинуть и судить за это все, тогда там возможен вариант, я думаю, они отзовут ратификацию, скажут, идите вместе с Римским статутом... Потому что они понимают, потому что все понимают, против кого это сделано.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, украина, армен гаспарян, владимир зеленский, армения, дональд трамп, джо байден, зарубежье, канада, дивизия сс "галичина"