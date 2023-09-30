Новые регионы России получают документы российского образца
12:13 30.09.2023 (обновлено: 12:14 30.09.2023)
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПодготовка к празднованию Дня воссоединения новых регионов с Россией в ДНР
Более 360 000 водительских прав российского образца выдано в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщает ТГ-канал "Донбасс решает" со ссылкой на данные МВД РФ.
В сообщении отмечено также, что "в подразделениях Госавтоинспекции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей перерегистрировано более 277 тысяч транспортных средств".
Автовладельцы бывших регионов Украины стали получать новые документы и номерные знаки автотранспортных средств с 2014 года. Крым и Севастополь после воссоединения с Россией получили документы российского образца. Донецкая и Луганская народные республики ввели свои документы и номерные знаки с государственной символикой ДНР и ЛНР.
После начала СВО и вхождения в состав Российской Федерации новых регионов выдача документов российского образца началась в Запорожской и Херсонской областях. Процесс осложняют боевые действия и миграция населения.