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Новые регионы России получают документы российского образца

Новые регионы России получают документы российского образца - 30.09.2023 Украина.ру

Новые регионы России получают документы российского образца

Более 360 000 водительских прав российского образца выдано в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщает ТГ-канал "Донбасс решает" со ссылкой на данные МВД РФ.

2023-09-30T12:13

2023-09-30T12:13

2023-09-30T12:14

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В сообщении отмечено также, что "в подразделениях Госавтоинспекции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей перерегистрировано более 277 тысяч транспортных средств".Автовладельцы бывших регионов Украины стали получать новые документы и номерные знаки автотранспортных средств с 2014 года. Крым и Севастополь после воссоединения с Россией получили документы российского образца. Донецкая и Луганская народные республики ввели свои документы и номерные знаки с государственной символикой ДНР и ЛНР. После начала СВО и вхождения в состав Российской Федерации новых регионов выдача документов российского образца началась в Запорожской и Херсонской областях. Процесс осложняют боевые действия и миграция населения.

https://ukraina.ru/20220818/1037834073.html

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новости, днр, лнр, лднр, новороссия, воссоединение, документы, автомобили, автотранспорт