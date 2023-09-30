Новые регионы России получают документы российского образца - 30.09.2023 Украина.ру
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Новые регионы России получают документы российского образца
Новые регионы России получают документы российского образца - 30.09.2023 Украина.ру
Новые регионы России получают документы российского образца
Более 360 000 водительских прав российского образца выдано в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщает ТГ-канал "Донбасс решает" со ссылкой на данные МВД РФ.
2023-09-30T12:13
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В сообщении отмечено также, что "в подразделениях Госавтоинспекции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей перерегистрировано более 277 тысяч транспортных средств".Автовладельцы бывших регионов Украины стали получать новые документы и номерные знаки автотранспортных средств с 2014 года. Крым и Севастополь после воссоединения с Россией получили документы российского образца. Донецкая и Луганская народные республики ввели свои документы и номерные знаки с государственной символикой ДНР и ЛНР. После начала СВО и вхождения в состав Российской Федерации новых регионов выдача документов российского образца началась в Запорожской и Херсонской областях. Процесс осложняют боевые действия и миграция населения.
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новости, днр, лнр, лднр, новороссия, воссоединение, документы, автомобили, автотранспорт
Новости, ДНР, ЛНР, ЛДНР, Новороссия, воссоединение, документы, автомобили, автотранспорт

Новые регионы России получают документы российского образца

12:13 30.09.2023 (обновлено: 12:14 30.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПодготовка к празднованию Дня воссоединения новых регионов с Россией в ДНР
Подготовка к празднованию Дня воссоединения новых регионов с Россией в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Более 360 000 водительских прав российского образца выдано в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщает ТГ-канал "Донбасс решает" со ссылкой на данные МВД РФ.
В сообщении отмечено также, что "в подразделениях Госавтоинспекции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей перерегистрировано более 277 тысяч транспортных средств".
Автовладельцы бывших регионов Украины стали получать новые документы и номерные знаки автотранспортных средств с 2014 года. Крым и Севастополь после воссоединения с Россией получили документы российского образца. Донецкая и Луганская народные республики ввели свои документы и номерные знаки с государственной символикой ДНР и ЛНР.
После начала СВО и вхождения в состав Российской Федерации новых регионов выдача документов российского образца началась в Запорожской и Херсонской областях. Процесс осложняют боевые действия и миграция населения.
номера запорожская область
18 августа 2022, 16:52
Запорожская область получила свои автомобильные номераВодительские права и автомобильные номера российского образца начали выдавать в Запорожской области. Регион получил код 185, сообщила 18 августа пресс-служба МВД Запорожской области
 
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Заголовок открываемого материала
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12:13Новые регионы России получают документы российского образца
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