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Скончалась сенатор США, призывавшая "запретить ДНР"
Скончалась сенатор США, призывавшая "запретить ДНР" - 29.09.2023 Украина.ру
Скончалась сенатор США, призывавшая "запретить ДНР"
Самый старый сенатор США Дайэнн Файстайн скончалась в возрасте 90 лет. Об этом 29 сентября сообщила американская пресса.
2023-09-29T20:54
2023-09-29T20:54
2023-09-29T20:54
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Дайэнн Файстайн отработала три десятилетия в Сенате и вошла в историю парламентаризма США как дольше всех проработавшая женщиной-сенатором (с 1992 года). Она представляла в парламенте Демократическую партию, к которой принадлежит и Джо Байден.В нынешнем году Файстайн долго отсутствовала из-за болезни, а когда вернулась на работу, то даже у товарищей по партии возникли разногласия о состоянии её умственных способностей. В инвалидном кресле она выглядела хуже Байдена, назвавшего её "заветным другом".В нашей стране запомнили, как Файстайн призывала "запретить ДНР". В 2014 году сенаторша предлагала внести народные республики Донбасса в список террористических организаций.Донецкая Народная Республика жива, чего нельзя сказать о многих её недругах. Россия отметила 29 сентября воссоединение с ДНР и другими новыми регионами большим концертом на Красной площади.
https://ukraina.ru/20230926/1049715324.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, днр, донецкая народная республика, лднр, новые регионы рф, воссоединение, сша, сенатор, парламентарии, джо байден
Новости, ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛДНР, Новые регионы РФ, воссоединение, США, сенатор, парламентарии, Джо Байден
Скончалась сенатор США, призывавшая "запретить ДНР"
Самый старый сенатор США Дайэнн Файстайн скончалась в возрасте 90 лет. Об этом 29 сентября сообщила американская пресса.
Дайэнн Файстайн отработала три десятилетия в Сенате и вошла в историю парламентаризма США как дольше всех проработавшая женщиной-сенатором (с 1992 года). Она представляла в парламенте Демократическую партию, к которой принадлежит и Джо Байден.
В нынешнем году Файстайн долго отсутствовала из-за болезни, а когда вернулась на работу, то даже у товарищей по партии возникли разногласия о состоянии её умственных способностей. В инвалидном кресле она выглядела хуже Байдена, назвавшего её "заветным другом".
В нашей стране запомнили, как Файстайн призывала "запретить ДНР". В 2014 году сенаторша предлагала внести народные республики Донбасса в список террористических организаций.
Донецкая Народная Республика жива, чего нельзя сказать о многих её недругах. Россия отметила 29 сентября воссоединение с ДНР и другими новыми регионами большим концертом на Красной площади.