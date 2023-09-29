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Скончалась сенатор США, призывавшая "запретить ДНР"

Скончалась сенатор США, призывавшая "запретить ДНР" - 29.09.2023 Украина.ру

Скончалась сенатор США, призывавшая "запретить ДНР"

Самый старый сенатор США Дайэнн Файстайн скончалась в возрасте 90 лет. Об этом 29 сентября сообщила американская пресса.

2023-09-29T20:54

2023-09-29T20:54

2023-09-29T20:54

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Дайэнн Файстайн отработала три десятилетия в Сенате и вошла в историю парламентаризма США как дольше всех проработавшая женщиной-сенатором (с 1992 года). Она представляла в парламенте Демократическую партию, к которой принадлежит и Джо Байден.В нынешнем году Файстайн долго отсутствовала из-за болезни, а когда вернулась на работу, то даже у товарищей по партии возникли разногласия о состоянии её умственных способностей. В инвалидном кресле она выглядела хуже Байдена, назвавшего её "заветным другом".В нашей стране запомнили, как Файстайн призывала "запретить ДНР". В 2014 году сенаторша предлагала внести народные республики Донбасса в список террористических организаций.Донецкая Народная Республика жива, чего нельзя сказать о многих её недругах. Россия отметила 29 сентября воссоединение с ДНР и другими новыми регионами большим концертом на Красной площади.

https://ukraina.ru/20230926/1049715324.html

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новости, днр, донецкая народная республика, лднр, новые регионы рф, воссоединение, сша, сенатор, парламентарии, джо байден