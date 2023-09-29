Скончалась сенатор США, призывавшая "запретить ДНР" - 29.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230929/1049800613.html
Скончалась сенатор США, призывавшая "запретить ДНР"
Скончалась сенатор США, призывавшая "запретить ДНР" - 29.09.2023 Украина.ру
Скончалась сенатор США, призывавшая "запретить ДНР"
Самый старый сенатор США Дайэнн Файстайн скончалась в возрасте 90 лет. Об этом 29 сентября сообщила американская пресса.
2023-09-29T20:54
2023-09-29T20:54
новости
днр
донецкая народная республика
лднр
новые регионы рф
воссоединение
сша
сенатор
парламентарии
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049618397_0:96:320:276_1920x0_80_0_0_1a22d2c612f8a5fb9d7cbaa5d6f72408.jpg
Дайэнн Файстайн отработала три десятилетия в Сенате и вошла в историю парламентаризма США как дольше всех проработавшая женщиной-сенатором (с 1992 года). Она представляла в парламенте Демократическую партию, к которой принадлежит и Джо Байден.В нынешнем году Файстайн долго отсутствовала из-за болезни, а когда вернулась на работу, то даже у товарищей по партии возникли разногласия о состоянии её умственных способностей. В инвалидном кресле она выглядела хуже Байдена, назвавшего её "заветным другом".В нашей стране запомнили, как Файстайн призывала "запретить ДНР". В 2014 году сенаторша предлагала внести народные республики Донбасса в список террористических организаций.Донецкая Народная Республика жива, чего нельзя сказать о многих её недругах. Россия отметила 29 сентября воссоединение с ДНР и другими новыми регионами большим концертом на Красной площади.
https://ukraina.ru/20230926/1049715324.html
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049618397_0:66:320:306_1920x0_80_0_0_01dcee89316d9340709a6a4479252fac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днр, донецкая народная республика, лднр, новые регионы рф, воссоединение, сша, сенатор, парламентарии, джо байден
Новости, ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛДНР, Новые регионы РФ, воссоединение, США, сенатор, парламентарии, Джо Байден

Скончалась сенатор США, призывавшая "запретить ДНР"

20:54 29.09.2023
 
© Раньше всех, ну почти телеграм-канал
© Раньше всех, ну почти телеграм-канал
Читать в
Самый старый сенатор США Дайэнн Файстайн скончалась в возрасте 90 лет. Об этом 29 сентября сообщила американская пресса.
Дайэнн Файстайн отработала три десятилетия в Сенате и вошла в историю парламентаризма США как дольше всех проработавшая женщиной-сенатором (с 1992 года). Она представляла в парламенте Демократическую партию, к которой принадлежит и Джо Байден.
В нынешнем году Файстайн долго отсутствовала из-за болезни, а когда вернулась на работу, то даже у товарищей по партии возникли разногласия о состоянии её умственных способностей. В инвалидном кресле она выглядела хуже Байдена, назвавшего её "заветным другом".
В нашей стране запомнили, как Файстайн призывала "запретить ДНР". В 2014 году сенаторша предлагала внести народные республики Донбасса в список террористических организаций.
Донецкая Народная Республика жива, чего нельзя сказать о многих её недругах. Россия отметила 29 сентября воссоединение с ДНР и другими новыми регионами большим концертом на Красной площади.
Владимир Путин и главы четырех бывших регионов Украины в Кремле 30 сентября
26 сентября, 19:04
День воссоединения в ЛНР и ДНР: выходной будет 2 октябряВыходным днём в Луганской и Донецкой народных республиках в этом году будет 2 октября. Об этом информируют министерства труда республик.
 
НовостиДНРДонецкая Народная РеспубликаЛДНРНовые регионы РФвоссоединениеСШАсенаторпарламентарииДжо Байден
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:44Граждане ЕС стали меньше одобрять поддержку Украины - Newsweek
20:54Скончалась сенатор США, призывавшая "запретить ДНР"
20:15Зеленский наградил спикера парламента Финляндии
19:14Пустят ли Байдена на выборы и как шатдаун в США отразится на Украине - Гаспарян
18:47Обстановка в Работино, диверсанты на Брянщине. Итоги 29 сентября на Украине
18:43Путин разрешил украинцам безвизовый въезд по просроченному паспорту
18:43В белорусском Гомеле возник стихийный мемориал погибшим "вагнеровцам"
18:00Электрик, который очень любит деньги. 80 лет Леху Валенсе
17:57На Украине врач-взяточник пытался съесть стодолларовую купюру, когда его поймали с поличным
17:53Данилов: Украина перенесла заводы по производству ракет за границу, опасаясь ударов ВС РФ
17:38США намерены долго воевать на Украине, ВСУ готовят линию обороны. О чём говорили эксперты 29 сентября
17:26Маляр: Ситуация на фронте для ВСУ крайне сложная
17:25В МИД Украины ответили Орбану за "территорию без границ и населения"
17:22ЕБРР за год увеличил госдолг Украины на €1.2 млрд
17:06Депутат Гурулев: срочники могут служить в новых регионах РФ, но по желанию
16:33Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России
16:33Российские войска разбили пункт управления "Иностранным легионом" на Украине
16:24Нацист Ярослав Гунько и его южноамериканские друзья
16:22Словакия может сменить курс с прозападного на пророссийский - AP
16:13Румыния обвинила Россию в пропаже с радаров украинских судов
Лента новостейМолния