Эксперт о том, как война за Тайвань и новая мобилизация помогут России выполнить задачи СВО - 29.09.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, как война за Тайвань и новая мобилизация помогут России выполнить задачи СВО
Эксперт о том, как война за Тайвань и новая мобилизация помогут России выполнить задачи СВО - 29.09.2023 Украина.ру
Эксперт о том, как война за Тайвань и новая мобилизация помогут России выполнить задачи СВО
Для России Украина является крайне неприятный соперником с бесконечным тылом и серьезным мобилизационным ресурсом из неплохо подготовленных солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
2023-09-29T06:40
2023-09-29T06:40
новости
мобилизация
ресурсы
тайвань
кнр (китай)
сша
украина
сво
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Китай – это первая экономика мира с огромным промышленным потенциалом и бесконечными людскими ресурсами. И США воспринимают Пекин как главного стратегического оппонента, рассказал Фёдоров.Сейчас у КНР появились амбиции в регионе, где довольно долго царствовала Америка. Поэтому активные действия Китая в Тихоокеанском регионе могли бы отвлечь США от Украины, добавил он.У Минобороны РФ неплохо получается набирать контрактников. Это как минимум не даст ВСУ проводить успешные наступления. Нынешняя оборонительная стратегия РФ работает. Но целей СВО Россия таким образом не достигнет, "мы можем просто не проиграть", заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230928/1049754290.html
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новости, мобилизация, ресурсы, тайвань, кнр (китай), сша, украина, сво
Новости, мобилизация, ресурсы, Тайвань, КНР (Китай), США, Украина, СВО

Эксперт о том, как война за Тайвань и новая мобилизация помогут России выполнить задачи СВО

06:40 29.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Для России Украина является крайне неприятный соперником с бесконечным тылом и серьезным мобилизационным ресурсом из неплохо подготовленных солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
Китай – это первая экономика мира с огромным промышленным потенциалом и бесконечными людскими ресурсами. И США воспринимают Пекин как главного стратегического оппонента, рассказал Фёдоров.
Сейчас у КНР появились амбиции в регионе, где довольно долго царствовала Америка. Поэтому активные действия Китая в Тихоокеанском регионе могли бы отвлечь США от Украины, добавил он.
"Что касается мобилизации, то было бы неплохо провести ее в той или иной форме, чтобы дать возможность ребятам, которых забрали на фронт еще прошлой осенью, как следует отдохнуть. Понятно, что домой их полностью не отпустят. Но дать возможность выдохнуть им надо", - подчеркнул Фёдоров.
У Минобороны РФ неплохо получается набирать контрактников. Это как минимум не даст ВСУ проводить успешные наступления. Нынешняя оборонительная стратегия РФ работает. Но целей СВО Россия таким образом не достигнет, "мы можем просто не проиграть", заключил собеседник издания.
Полный текст можно прочитать здесь
Андрей Кошкин интервью - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Вчера, 13:38
Андрей Кошкин: Зеленскому нужна активность на фронте, иначе он перестанет быть президентомМобилизационный ресурс у киевского режима еще есть, но этот ресурс еще нужно взять у общества. И нужно понимать, как общество на это отреагирует, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
 
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