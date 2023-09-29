https://ukraina.ru/20230929/1049763778.html

Эксперт о том, как война за Тайвань и новая мобилизация помогут России выполнить задачи СВО

Эксперт о том, как война за Тайвань и новая мобилизация помогут России выполнить задачи СВО - 29.09.2023 Украина.ру

Эксперт о том, как война за Тайвань и новая мобилизация помогут России выполнить задачи СВО

Для России Украина является крайне неприятный соперником с бесконечным тылом и серьезным мобилизационным ресурсом из неплохо подготовленных солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров

2023-09-29T06:40

2023-09-29T06:40

2023-09-29T06:40

новости

мобилизация

ресурсы

тайвань

кнр (китай)

сша

украина

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039021701_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_c96e7324b1530509ac0a92a5f4be5327.jpg

Китай – это первая экономика мира с огромным промышленным потенциалом и бесконечными людскими ресурсами. И США воспринимают Пекин как главного стратегического оппонента, рассказал Фёдоров.Сейчас у КНР появились амбиции в регионе, где довольно долго царствовала Америка. Поэтому активные действия Китая в Тихоокеанском регионе могли бы отвлечь США от Украины, добавил он.У Минобороны РФ неплохо получается набирать контрактников. Это как минимум не даст ВСУ проводить успешные наступления. Нынешняя оборонительная стратегия РФ работает. Но целей СВО Россия таким образом не достигнет, "мы можем просто не проиграть", заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230928/1049754290.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, ресурсы, тайвань, кнр (китай), сша, украина, сво