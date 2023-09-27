"Макнули мордой в грязь": эксперт объяснил, как зерновая сделка уничтожила репутацию Зеленского
06:00 27.09.2023 (обновлено: 07:47 27.09.2023)
История с неудавшимся давлением на Польшу из-за зерна — это очевидный удар по репутации Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Конфликт между Варшавой и Киевом имеет в большей степени политическую подоплёку. США поддерживают экономическое давление на Украину, которое имеет несколько подтекстов, рассказал Зубец.
Представитель администрации Байдена Джон Кирби заявил, что США с уважением относятся к решению восточноевропейских стран запретить ввоз украинского зерна. Очевидно, что в вопросе поставок зерна в Европу Зеленского "макнули мордой в грязь", добавил эксперт.
"Поляки не против транзита, но они категорически против, чтобы это зерно продавалось на территории Польши. Дело в том, что сельское хозяйство Польши мелкое, оно состоит из полутора миллиона фермерских хозяйств, у каждого из которых от одного до нескольких гектаров", - подчеркнул Зубец.
Конкурировать с крупными украинскими производителями зерна Польша не может по определению. Поэтому поляки были вынуждены перекрыть поставки из Украины, чтобы защитить свои фермерские хозяйства, заключил собеседник издания.
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