"Макнули мордой в грязь": эксперт объяснил, как зерновая сделка уничтожила репутацию Зеленского - 27.09.2023 Украина.ру
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"Макнули мордой в грязь": эксперт объяснил, как зерновая сделка уничтожила репутацию Зеленского
"Макнули мордой в грязь": эксперт объяснил, как зерновая сделка уничтожила репутацию Зеленского - 27.09.2023 Украина.ру
"Макнули мордой в грязь": эксперт объяснил, как зерновая сделка уничтожила репутацию Зеленского
История с неудавшимся давлением на Польшу из-за зерна — это очевидный удар по репутации Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-09-27T06:00
2023-09-27T07:47
новости
зерновая сделка
польша
украина
сша
транзит
владимир зеленский
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Конфликт между Варшавой и Киевом имеет в большей степени политическую подоплёку. США поддерживают экономическое давление на Украину, которое имеет несколько подтекстов, рассказал Зубец.Представитель администрации Байдена Джон Кирби заявил, что США с уважением относятся к решению восточноевропейских стран запретить ввоз украинского зерна. Очевидно, что в вопросе поставок зерна в Европу Зеленского "макнули мордой в грязь", добавил эксперт.Конкурировать с крупными украинскими производителями зерна Польша не может по определению. Поэтому поляки были вынуждены перекрыть поставки из Украины, чтобы защитить свои фермерские хозяйства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, зерновая сделка, польша, украина, сша, транзит, владимир зеленский
Новости, зерновая сделка, Польша, Украина, США, транзит, Владимир Зеленский

"Макнули мордой в грязь": эксперт объяснил, как зерновая сделка уничтожила репутацию Зеленского

06:00 27.09.2023 (обновлено: 07:47 27.09.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Андрей Соломонов
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История с неудавшимся давлением на Польшу из-за зерна — это очевидный удар по репутации Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Конфликт между Варшавой и Киевом имеет в большей степени политическую подоплёку. США поддерживают экономическое давление на Украину, которое имеет несколько подтекстов, рассказал Зубец.
Представитель администрации Байдена Джон Кирби заявил, что США с уважением относятся к решению восточноевропейских стран запретить ввоз украинского зерна. Очевидно, что в вопросе поставок зерна в Европу Зеленского "макнули мордой в грязь", добавил эксперт.
"Поляки не против транзита, но они категорически против, чтобы это зерно продавалось на территории Польши. Дело в том, что сельское хозяйство Польши мелкое, оно состоит из полутора миллиона фермерских хозяйств, у каждого из которых от одного до нескольких гектаров", - подчеркнул Зубец.
Конкурировать с крупными украинскими производителями зерна Польша не может по определению. Поэтому поляки были вынуждены перекрыть поставки из Украины, чтобы защитить свои фермерские хозяйства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новостизерновая сделкаПольшаУкраинаСШАтранзитВладимир Зеленский
 
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