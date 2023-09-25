"Это и правда страшно": американцы изучили украинскую рождаемость и пообещали новый рекорд - 25.09.2023 Украина.ру
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"Это и правда страшно": американцы изучили украинскую рождаемость и пообещали новый рекорд
"Это и правда страшно": американцы изучили украинскую рождаемость и пообещали новый рекорд - 25.09.2023 Украина.ру
"Это и правда страшно": американцы изучили украинскую рождаемость и пообещали новый рекорд
Уровень рождаемости на Украине был самым низким в Европе еще до начала СВО, а теперь этот показатель рискует стать и самым низким в мире. К такому выводу 25 сентября пришли авторы американской газеты The Wall Street Journal
2023-09-25T15:05
2023-09-25T15:05
новости
новости украины
рождаемость
the wall street journal
население
демография
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В статье говорится, что за первые шесть месяцев текущего года на Украине родилось на 28% меньше детей, чем за тот же период 2021-го. Однако тенденция к уменьшению рождаемости в стране началась не после начала СВО, а после обретения независимости, отметили американские журналисты."Экономические потрясения отправили многих украинцев за границу в поисках работы, а один ребенок стал нормой", - описали они этот период.По подсчетам авторов The Wall Street Journal, население Украины в ближайшее время может упасть до критической отметки в 30 миллионов человек, тогда как еще два года назад в стране проживало порядка 43 млн граждан.Американские журналисты констатировали, что украинским женщинам нужно рожать минимум по 2 ребенка, чтобы хотя бы сохранить нынешнюю численность населения.По самым оптимистичным прогнозам экспертов, сейчас на Украине проживает не более 20-25 млн человек. В 2001 году, по результатам переписи населения, в стране проживало около 48,5 млн человек. А в феврале 2022 года, то есть уже после отделения Крыма, "Украинский институт будущего" опубликовал информацию о том, что численность населения страны снизилась до отметки в 37,6 млн человек.Позже Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев обнародовало информацию, что 8,6 млн человек с Украины теперь живут в странах Европы, в том числе 2,8 млн из них - в России.Еще 5,1 млн человек - жители возвращенных в состав РФ территорий - Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Если решить эту простую арифметическую задачку, получится, что на Украине осталось 19,7 млн человек.В конце июля американское издание Bloomberg написало, что Украине просто необходимо вернуть хотя бы часть из 2,8 миллионов уехавших из страны женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики. В противном случае потери составят $20 млрд в год."Ну вот, американцы и добились, что славяне вымирают", "Это и правда страшно", "Киевскому режиму стоило бы серьезно задуматься, но...", "А есть ли на Украине эти 19,7? Мне кажется, что уже давно намного меньше", - отреагировали пользователи сети.Многие эксперты также отмечают, что население Украины сокращают целенаправленно. В частности, об этом идет речь в материале издания Украина.ру "Бедная безлюдная страна. Что демографы говорят о будущем Украины".В материале, например, приводятся слова одиного из ведущих YouTube-канала портала "Мрiя Ньюс", который рассказал о своем разговоре с неким украинским олигархом, и тот сказал: "может быть, нам нужно на Украине 18 миллионов человек, не больше - ты не понимаешь…"
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новости, новости украины, рождаемость, the wall street journal, население, демография
Новости, Новости Украины, рождаемость, The Wall Street Journal, население, демография

"Это и правда страшно": американцы изучили украинскую рождаемость и пообещали новый рекорд

15:05 25.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей ВенявскийКоллаж дети рождаемость смертность
Коллаж дети рождаемость смертность - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Сергей Венявский
Читать в
Уровень рождаемости на Украине был самым низким в Европе еще до начала СВО, а теперь этот показатель рискует стать и самым низким в мире. К такому выводу 25 сентября пришли авторы американской газеты The Wall Street Journal
В статье говорится, что за первые шесть месяцев текущего года на Украине родилось на 28% меньше детей, чем за тот же период 2021-го. Однако тенденция к уменьшению рождаемости в стране началась не после начала СВО, а после обретения независимости, отметили американские журналисты.
"Экономические потрясения отправили многих украинцев за границу в поисках работы, а один ребенок стал нормой", - описали они этот период.
По подсчетам авторов The Wall Street Journal, население Украины в ближайшее время может упасть до критической отметки в 30 миллионов человек, тогда как еще два года назад в стране проживало порядка 43 млн граждан.
Американские журналисты констатировали, что украинским женщинам нужно рожать минимум по 2 ребенка, чтобы хотя бы сохранить нынешнюю численность населения.
По самым оптимистичным прогнозам экспертов, сейчас на Украине проживает не более 20-25 млн человек. В 2001 году, по результатам переписи населения, в стране проживало около 48,5 млн человек. А в феврале 2022 года, то есть уже после отделения Крыма, "Украинский институт будущего" опубликовал информацию о том, что численность населения страны снизилась до отметки в 37,6 млн человек.
Позже Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев обнародовало информацию, что 8,6 млн человек с Украины теперь живут в странах Европы, в том числе 2,8 млн из них - в России.
Еще 5,1 млн человек - жители возвращенных в состав РФ территорий - Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Если решить эту простую арифметическую задачку, получится, что на Украине осталось 19,7 млн человек.
В конце июля американское издание Bloomberg написало, что Украине просто необходимо вернуть хотя бы часть из 2,8 миллионов уехавших из страны женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики. В противном случае потери составят $20 млрд в год.
"Ну вот, американцы и добились, что славяне вымирают", "Это и правда страшно", "Киевскому режиму стоило бы серьезно задуматься, но...", "А есть ли на Украине эти 19,7? Мне кажется, что уже давно намного меньше", - отреагировали пользователи сети.
Многие эксперты также отмечают, что население Украины сокращают целенаправленно. В частности, об этом идет речь в материале издания Украина.ру "Бедная безлюдная страна. Что демографы говорят о будущем Украины".
В материале, например, приводятся слова одиного из ведущих YouTube-канала портала "Мрiя Ньюс", который рассказал о своем разговоре с неким украинским олигархом, и тот сказал: "может быть, нам нужно на Украине 18 миллионов человек, не больше - ты не понимаешь…"
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 12:09
"Задачка на вычитание": Медведев подсчитал численность населения УкраиныЗаместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил пользователям Телеграм подсчитать реальное число граждан, проживающих сейчас на территории Украины. Соответствующий пост он разместил в своем канале 31 августа
 
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