День воссоединения в ЛНР и ДНР: выходной будет 2 октября
Владимир Путин и главы четырех бывших регионов Украины в Кремле 30 сентября
Выходным днём в Луганской и Донецкой народных республиках в этом году будет 2 октября. Об этом информируют министерства труда республик.
Минтруда ЛНР напомнило, что согласно указу главы республики от 21.01.2023 № УГ-51/23 "Об установлении на территории Луганской Народной Республики нерабочих праздничных дней" 30 сентября является нерабочим праздничным днем. Однако жители республики будут отдыхать в этом году 2 октября.
"В связи с тем, что в 2023 году День воссоединения Луганской Народной Республики с Россией (30 сентября) совпадает с выходным днем - выходной день переносится на понедельник 2 октября 2023 года", - сказано в официальном разъяснении, опубликованном ТГ-каналом Минтруд ЛНР.
"В связи с тем, что в 2023 году День воссоединения Луганской Народной Республики с Россией (30 сентября) совпадает с выходным днем - выходной день переносится на понедельник 2 октября 2023 года", - сказано в официальном разъяснении, опубликованном ТГ-каналом Минтруд ЛНР.
Минтруда ДНР также проинформировало о выходном 2 октября в связи с тем, что 30 сентября теперь отмечается воссоединение ДНР к РФ. Ввиду того, что он приходится на субботу, то выходной переносится на следующий рабочий день – т.е. 2 октября (понедельник). При этом, отметили в министерстве, в предпраздничные дни продолжительность рабочего дня сокращается на час.
Ранее, 12 сентября президент России Владимир Путин предложил рассмотреть дату 30 сентября в официальном календаре. "30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов Российской Федерации. Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту, принятым Государственной Думой.
Государственная Дума на пленарном заседании 19 сентября единогласно приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября: Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Совет Федерации тоже единогласно одобрил закон.
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