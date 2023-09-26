День воссоединения в ЛНР и ДНР: выходной будет 2 октября - 26.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230926/1049715324.html
День воссоединения в ЛНР и ДНР: выходной будет 2 октября
День воссоединения в ЛНР и ДНР: выходной будет 2 октября - 26.09.2023 Украина.ру
День воссоединения в ЛНР и ДНР: выходной будет 2 октября
Выходным днём в Луганской и Донецкой народных республиках в этом году будет 2 октября. Об этом информируют министерства труда республик.
2023-09-26T19:04
2023-09-26T19:04
новости
днр
лнр
праздники
празднование
воссоединение
новые регионы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039266339_0:0:2110:1188_1920x0_80_0_0_8a11a63683dab4c198dbb025bd4227ac.png
Минтруда ЛНР напомнило, что согласно указу главы республики от 21.01.2023 № УГ-51/23 "Об установлении на территории Луганской Народной Республики нерабочих праздничных дней" 30 сентября является нерабочим праздничным днем. Однако жители республики будут отдыхать в этом году 2 октября."В связи с тем, что в 2023 году День воссоединения Луганской Народной Республики с Россией (30 сентября) совпадает с выходным днем - выходной день переносится на понедельник 2 октября 2023 года", - сказано в официальном разъяснении, опубликованном ТГ-каналом Минтруд ЛНР.Минтруда ДНР также проинформировало о выходном 2 октября в связи с тем, что 30 сентября теперь отмечается воссоединение ДНР к РФ. Ввиду того, что он приходится на субботу, то выходной переносится на следующий рабочий день – т.е. 2 октября (понедельник). При этом, отметили в министерстве, в предпраздничные дни продолжительность рабочего дня сокращается на час.Ранее, 12 сентября президент России Владимир Путин предложил рассмотреть дату 30 сентября в официальном календаре. "30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов Российской Федерации. Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту, принятым Государственной Думой.Государственная Дума на пленарном заседании 19 сентября единогласно приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября: Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Совет Федерации тоже единогласно одобрил закон.
https://ukraina.ru/20220930/1039268058.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039266339_177:0:1860:1262_1920x0_80_0_0_cf6c9f974ce00760f7f1c4b0a56ba063.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днр, лнр, праздники, празднование, воссоединение, новые регионы рф
Новости, ДНР, ЛНР, праздники, празднование, воссоединение, Новые регионы РФ

День воссоединения в ЛНР и ДНР: выходной будет 2 октября

19:04 26.09.2023
 
Владимир Путин и главы четырех бывших регионов Украины в Кремле 30 сентября
Владимир Путин и главы четырех бывших регионов Украины в Кремле 30 сентября
Читать в
Выходным днём в Луганской и Донецкой народных республиках в этом году будет 2 октября. Об этом информируют министерства труда республик.
Минтруда ЛНР напомнило, что согласно указу главы республики от 21.01.2023 № УГ-51/23 "Об установлении на территории Луганской Народной Республики нерабочих праздничных дней" 30 сентября является нерабочим праздничным днем. Однако жители республики будут отдыхать в этом году 2 октября.

"В связи с тем, что в 2023 году День воссоединения Луганской Народной Республики с Россией (30 сентября) совпадает с выходным днем - выходной день переносится на понедельник 2 октября 2023 года", - сказано в официальном разъяснении, опубликованном ТГ-каналом Минтруд ЛНР.
Минтруда ДНР также проинформировало о выходном 2 октября в связи с тем, что 30 сентября теперь отмечается воссоединение ДНР к РФ. Ввиду того, что он приходится на субботу, то выходной переносится на следующий рабочий день – т.е. 2 октября (понедельник). При этом, отметили в министерстве, в предпраздничные дни продолжительность рабочего дня сокращается на час.
Ранее, 12 сентября президент России Владимир Путин предложил рассмотреть дату 30 сентября в официальном календаре. "30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов Российской Федерации. Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту, принятым Государственной Думой.
Государственная Дума на пленарном заседании 19 сентября единогласно приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября: Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Совет Федерации тоже единогласно одобрил закон.
Владимир Путин и главы четырех бывших регионов Украины в Кремле 30 сентября
30 сентября 2022, 16:36
Вхождение Донбасса и Северной Таврии в состав России. Главное на Украине на 16:00 30 сентябряДонецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская область вошли в состав Российской Федерации. На Украине состоялось экстренное заседание Ставки верховного главнокомандующего и СНБО
 
НовостиДНРЛНРпраздникипразднованиевоссоединениеНовые регионы РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:04День воссоединения в ЛНР и ДНР: выходной будет 2 октября
18:25Позвал нациста в парламент: канадского спикера просят уйти вслед за гостем
18:21Плевки в лицо: об украинофобии Польши вопреки воле США – Хавич
18:20Украина в поисках чудо-оружия, уклонисты должны понести наказание, скандал в Канаде. Итоги 26 сентября
18:17Украинский министр пообещал отозвать жалобу на Польшу в ВТО, но "слился"
18:16Отдаём только бракованные. Болгария передаст Украине неисправные ракеты С-300
18:02Днепропетровских уклонистов вывозили с Украины за $4,5 тыс. с каждого
18:00Куликовская битва: что пишут в учебниках и как было на самом деле
17:49Медведев побывал в ДНР и отметил боевые качества российских военнослужащих
17:47Украинские зерновозы прячут суда на румынской стороне - СМИ
17:21СМИ: В СБУ пригрозили России жестким ответом за атаки на энергообъекты Украины
17:21Украина передала Чехии мошенников из днепропетровских сall-центров
17:19Польша потребует экстрадиции из Канады 98-летнего эсэсовца, которому аплодировали Зеленский и Трюдо
17:09Участие платное: неонацисты Европы запланировали на октябрь шабаш на родине адвоката Гитлера
16:55Губернатор Севастополя напомнил горожанам, что во время воздушной тревоги нет "своих" и "чужих"
16:48Кремль не комментирует слухи о "гибели" командующего Черноморского флота
16:48Появились подробности торговли оружием "околоцерковного Остапа Бендера" в Херсоне
16:35Бесконечный тыл Украины, ракеты ATACMS для ВСУ. О чём говорили эксперты 26 сентября
16:34"Реальная опасность ядерной войны". В Германии представили план мира для Украины
16:30Депутаты Госдумы потребовали судить тех, кто пригласил в парламент Канады нациста
Лента новостейМолния