Удар по аэродрому, разблокировка российских активов в Евросоюзе. О чём говорили эксперты 25 сентября - 25.09.2023 Украина.ру
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Удар по аэродрому, разблокировка российских активов в Евросоюзе. О чём говорили эксперты 25 сентября
Удар по аэродрому, разблокировка российских активов в Евросоюзе. О чём говорили эксперты 25 сентября - 25.09.2023 Украина.ру
Удар по аэродрому, разблокировка российских активов в Евросоюзе. О чём говорили эксперты 25 сентября
Украина.ру, 25.09.2023
2023-09-25T18:11
2023-09-25T18:11
эксклюзив
алексей зубец
сша
владимир зеленский
валерий залужный
россия
украина
евросоюз
санкции
замороженные активы
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Удар по аэродрому — пока только пристрелкаНакануне стало известно, что российские войска в ночь на 25 сентября нанесли комбинированный удар по военному аэродрому Долгинцево возле Кривого Рога, где базируется украинская тактическая авиация.До этого Минобороны РФ публиковало кадры, как улучшенная версия беспилотника "Ланцет" поразила вражеский МиГ-29, который стоял на этом же аэродроме.Этот крупный аэродром был долгое время выведен из эксплуатации, потому что он находился в 60-70 километров от линии фронта. Это очень близко. Использовать его было просто опасно, поясняет бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Теперь же Украина отремонтировала его и возобновила работу, потому что готовится к получению F-16. В свою очередь ВС РФ это разведали и нанесли удар, отмечает Самойлов.«Такие удары надо расценивать как пристрелку. ВСУ делают то же самое, когда бьют по кораблям на судоремонтном заводе и по штабу Черноморского флота на территории Крыма. И когда противник получит серьезные ракеты и F-16, это будет представлять для нас еще большую угрозу», — сообщил политолог.Пока же стороны наносят удары легкими и дешевыми БПЛА, продолжил эксперт.В целом, считает Самойлов, война переходит в более серьезную фазу.«Если ВСУ передадут большое количество F-16, то для нас это будет серьезной боевой задачей. Эти самолеты все равно будут присутствовать в воздухе и стрелять по нашим.Какой-то ущерб они нам однозначно нанесут. Поэтому нашим ВКС и системе ПВО нужно просчитать все варианты мест дислокации авиационных подразделений врага. К противодействию с ними надо готовиться уже сейчас», — заявил политолог.Разблокировка российских активовОдна из крупных российских управляющих компаний получила лицензию на разблокировку активов более 250 физических и юридических лиц, сообщили журналисты газеты "Коммерсантъ" 25 сентября.Название организации не сообщается, однако известно, что общая стоимость разблокируемых активов превышает $33 миллиона (3,1 млрд руб.).Это первая ласточка, пробный шаг по разблокировке российских активов в Евросоюзе, который вводил кучу санкций против нашей страны, считает экономист Леонид Хазанов.При этом вполне вероятно, что это действие исключительно правительства Бельгии, которое понимает зависимость экономики своей страны от России. А точнее, от российских алмазов.«"Большая семерка" собирается вводить эмбарго на экспорт российских алмазов, и Бельгия будет пострадавшей стороной, потому что там сосредоточено множество гранильных фабрик, на которых занято большое количество людей.Соответственно, гранильной отрасли Бельгии грозят массовые увольнения, так как найти замену российским алмазам не получится, нет таких объемов добычи в мире.Допускаю, что власти Бельгии пошли на этот шаг. Возможно, они проконсультировались с властями Евросоюза. А возможно, сделали это самостоятельно.Если они это сделали самостоятельно, это можно рассматривать как тектонический раскол в Европейском союзе, который будет увеличиваться дальше именно среди западных стран, потому что страны Восточной Европы ведут себя немного по-другому», — рассказал Хазанов.Охота Зеленского на конкурентаСейчас власти США недовольны Владимиром Зеленским, они считают, что он слишком самостоятелен, ведет политику, которая не соответствует американским интересам, говорит директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.По его мнению, американцы настроены на то, что либо Зеленский уйдет сам, либо на этих выборах к власти придет кто-то вроде нынешнего главкома ВСУ Залужного.«И потому, что Залужный — конкурент Зеленского, на него шьют уголовное дело о сдаче южных регионов в начале СВО.Американцы намерены взять Украину под более плотный контроль, и Зеленскому в новой архитектуре власти после зачистки украинской верхушки места не будет. Если он будет слишком сопротивляться этой зачистке, его смерть спишут на Россию», — заявил Зубец.В то же время, указывает эксперт, если Америка хочет менять Зеленского, это значит, что к этому времени военные действия должны быть остановлены, и США предложат тот или иной вариант компромисса к весне следующего года.Не факт, что Россия на него пойдет. Но войну можно закончить формально или неформально, заморозив военные действия.
https://ukraina.ru/20230925/1049670586.html
https://ukraina.ru/20230925/1049670289.html
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Сергей Зуев
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452
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эксклюзив, алексей зубец, сша, владимир зеленский, валерий залужный, россия, украина, евросоюз, санкции, замороженные активы, хазанов, самойлов, кривой рог, аэродромы, f-16
Эксклюзив, Алексей Зубец, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Россия, Украина, Евросоюз, санкции, замороженные активы, Хазанов, Самойлов, Кривой Рог, аэродромы, F-16

Удар по аэродрому, разблокировка российских активов в Евросоюзе. О чём говорили эксперты 25 сентября

18:11 25.09.2023
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Удар по аэродрому — пока только пристрелка
Накануне стало известно, что российские войска в ночь на 25 сентября нанесли комбинированный удар по военному аэродрому Долгинцево возле Кривого Рога, где базируется украинская тактическая авиация.
До этого Минобороны РФ публиковало кадры, как улучшенная версия беспилотника "Ланцет" поразила вражеский МиГ-29, который стоял на этом же аэродроме.
Этот крупный аэродром был долгое время выведен из эксплуатации, потому что он находился в 60-70 километров от линии фронта. Это очень близко. Использовать его было просто опасно, поясняет бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Теперь же Украина отремонтировала его и возобновила работу, потому что готовится к получению F-16. В свою очередь ВС РФ это разведали и нанесли удар, отмечает Самойлов.
«Такие удары надо расценивать как пристрелку. ВСУ делают то же самое, когда бьют по кораблям на судоремонтном заводе и по штабу Черноморского флота на территории Крыма. И когда противник получит серьезные ракеты и F-16, это будет представлять для нас еще большую угрозу», — сообщил политолог.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
13:32
Алексей Самойлов: Россия накрыла Кривой Рог, чтобы смягчить удар, который ей нанесут ВСУ и СШАНи побед, ни поражений на фронте сейчас нет ни у нас, ни у противника. Судя по истерике Запада, они увидели, что наша стратегия мясорубки сработала. Западу через некоторое время станет некем воевать, считает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Пока же стороны наносят удары легкими и дешевыми БПЛА, продолжил эксперт.
В целом, считает Самойлов, война переходит в более серьезную фазу.
«Если ВСУ передадут большое количество F-16, то для нас это будет серьезной боевой задачей. Эти самолеты все равно будут присутствовать в воздухе и стрелять по нашим.
Какой-то ущерб они нам однозначно нанесут. Поэтому нашим ВКС и системе ПВО нужно просчитать все варианты мест дислокации авиационных подразделений врага. К противодействию с ними надо готовиться уже сейчас», — заявил политолог.
Разблокировка российских активов
Одна из крупных российских управляющих компаний получила лицензию на разблокировку активов более 250 физических и юридических лиц, сообщили журналисты газеты "Коммерсантъ" 25 сентября.
Название организации не сообщается, однако известно, что общая стоимость разблокируемых активов превышает $33 миллиона (3,1 млрд руб.).
Это первая ласточка, пробный шаг по разблокировке российских активов в Евросоюзе, который вводил кучу санкций против нашей страны, считает экономист Леонид Хазанов.
При этом вполне вероятно, что это действие исключительно правительства Бельгии, которое понимает зависимость экономики своей страны от России. А точнее, от российских алмазов.
«"Большая семерка" собирается вводить эмбарго на экспорт российских алмазов, и Бельгия будет пострадавшей стороной, потому что там сосредоточено множество гранильных фабрик, на которых занято большое количество людей.
Соответственно, гранильной отрасли Бельгии грозят массовые увольнения, так как найти замену российским алмазам не получится, нет таких объемов добычи в мире.
Леонид Хазанов интервью - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
13:16
Экономист Леонид Хазанов о том, почему в Европе приступили к разблокировке российских активовЭкономика Евросоюза переживает очень жесткий кризис, который связан с помощью Украине и санкциями против России и обратными эффектами, которые эти санкции вызвали, считает экономист Леонид Хазанов
Допускаю, что власти Бельгии пошли на этот шаг. Возможно, они проконсультировались с властями Евросоюза. А возможно, сделали это самостоятельно.
Если они это сделали самостоятельно, это можно рассматривать как тектонический раскол в Европейском союзе, который будет увеличиваться дальше именно среди западных стран, потому что страны Восточной Европы ведут себя немного по-другому», — рассказал Хазанов.
Охота Зеленского на конкурента
Сейчас власти США недовольны Владимиром Зеленским, они считают, что он слишком самостоятелен, ведет политику, которая не соответствует американским интересам, говорит директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
По его мнению, американцы настроены на то, что либо Зеленский уйдет сам, либо на этих выборах к власти придет кто-то вроде нынешнего главкома ВСУ Залужного.
«И потому, что Залужный — конкурент Зеленского, на него шьют уголовное дело о сдаче южных регионов в начале СВО.
Американцы намерены взять Украину под более плотный контроль, и Зеленскому в новой архитектуре власти после зачистки украинской верхушки места не будет. Если он будет слишком сопротивляться этой зачистке, его смерть спишут на Россию», — заявил Зубец.
Алексей Зубец для интервью
03:16
Алексей Зубец: Весной ВСУ во главе с Залужным зачистят Зеленского и политическую верхушку Украины
В то же время, указывает эксперт, если Америка хочет менять Зеленского, это значит, что к этому времени военные действия должны быть остановлены, и США предложат тот или иной вариант компромисса к весне следующего года.
Не факт, что Россия на него пойдет. Но войну можно закончить формально или неформально, заморозив военные действия.
 
ЭксклюзивАлексей ЗубецСШАВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйРоссияУкраинаЕвросоюзсанкциизамороженные активыХазановСамойловКривой РогаэродромыF-16
 
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