https://ukraina.ru/20230925/1049684568.html

"Бомбите Белград прямо сейчас!" Начнётся ли в Косово новая война

"Бомбите Белград прямо сейчас!" Начнётся ли в Косово новая война - 25.09.2023 Украина.ру

"Бомбите Белград прямо сейчас!" Начнётся ли в Косово новая война

В Косово, где на протяжении последних месяцев разворачивается новый этап сербско-албанского конфликта, ситуация перешла в новую фазу. Дело дошло до обоюдного применения огнестрельного оружия, погибло несколько человек

2023-09-25T17:49

2023-09-25T17:49

2023-09-25T17:49

эксклюзив

владимир зотов

косово

сербия

александр вучич

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При этом истинную картину произошедшего 24 сентября восстановить достаточно непросто. По версии албанских сепаратистов, у села Баньска, расположенного на севере края, косовская полиция ночью наткнулась на два грузовика, которые перегораживали дорогу. При приближении к ним по полицейским открыли огонь неизвестные, один из "правоохранителей" был убит, ещё один ранен. Косовские власти подтянули к месту перестрелки подкрепление, которое так же попало под обстрел. Премьер-министр Косово Альбин Курти на своей странице в соцсети заявил, что против полиции действовали "тяжело вооружённые профессионалы в масках".После этого в СМИ появились сообщения, согласно которым группа вооружённых неизвестных ворвалась на территорию находящегося в селе православного монастыря и забаррикадировалась в нём. Власти сепаратистского Косово объявили о том, что в Баньске начата спецоперация. Все въезды в село были перекрыты, окрестности заполнили звуки стрельбы. Албанские медиа одно за другим начали сообщать, что нападавшие окружены, а Курти объявил, что он убеждает из сдаться. В район боевых действий выдвинулись подразделения KFOR (миссии НАТО в Косово).По версии подконтрольных сепаратистам СМИ, неизвестные нападавшие были прекрасно вооружены и экипированы, а между собой они общались на сербском и русском (!) языках. Согласно одному из этих СМИ, против косовских "правоохранителей", помимо сербских активистов, действовали бойцы "Вагнера" и российского спецназа. Тем не менее, нескольких из них, по сообщениям сепаратистских изданий, удалось застрелить, а кого-то арестовать. Эти сообщения иллюстрировались не очень ясными фото с лежащими на траве людьми в камуфляже, минимум одно из которых датируется 2020 годом – на нём запечатлён убитый в Карабахе азербайджанский солдат.Курти обвинил в происходящем официальный Белград, к нему присоединилась президент Косово Вьоса Османи. Не заставили себя ждать и западные политики, начавшие делать заявления в защиту косовской полиции. Глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер вообще призвал к новой войне против Сербии. "Бомбите Белград прямо сейчас!", - написал он в соцсети.Дальше начались странности. Ближе к ночи "спецоперация" в исполнении албанских боевиков завершилась. В косовской полиции сообщили, что трое "сербских террористов" были убиты, ещё пятерых удалось задержать. Однако ранее подконтрольные сепаратистам ресурсы утверждали, что в Баньске были полностью окружены и заблокированы около 30 человек. Куда в таком случае делась бОльшая их часть, так никто и не пояснил. Кроме того, никто более не вспоминал о "русском следе", "Вагнере" и прочих явлениях подобного толка, которые Курти и его приближённые обнаруживают в Косово с завидным постоянством.Вечером с телеобращением выступил президент Сербии Александр Вучич. Заявив, что Сербия не признает Косово никогда ("хоть поубивайте нас всех"), он представил собственную версию произошедшего. По его словам, доведённые до отчаяния непрекращающимся албанским террором местные сербы начали сооружать баррикады, а после того, как их обстреляли, открыли ответный огонь. Всего было убито трое косовских сербов, причём двое из них – снайперским огнём. Вучич также обвинил миссию НАТО KFOR в том, что она фактически дала албанским сепаратистам карт-бланш на убийства представителей сербского населения края. Кроме того, президент Сербии заявил, что подобная реакция со стороны сербов была лишь вопросом времени, после чего объявил, что по итогам внеочередного заседания Совета безопасности Сербии будут приняты некие решения.В одной Вучич прав совершенно точно – ситуация действительно шла к кровопролитию. Начало самому острому кризису с 2004 года, когда по краю прокатилась волна организованных албанцами погромов, положило требование сепаратистских властей перерегистрировать принадлежащие сербам автомобили, переведя их в юрисдикцию Косово. После чего сепаратисты закрыли возможность въезда в Косово на местных автомашинах, зарегистрированных в Центральной Сербии. В ответ чиновники и полицейские сербской национальности начали выходить из сепаратистских органов управления. После этого Курти провёл новые выборы, по итогам которых на места руководителей-сербов были назначены албанцы.Параллельно с этим Курти развернул на севере Косово настоящий антисербский террор. Если раньше албанские боевики вообще не заходили в северную часть края, то теперь они присутствуют там повсеместно, а сообщения об арестах и избиениях местных сербов давно уже стали рутиной. Причём Курти наотрез отказывается создавать в крае орган сербского представительства, известный как Сообщество сербских муниципалитетов – даже несмотря на то, что это является требованием его покровителей из США. Периодически Вучич и Курти проводят переговоры по вопросу статуса края, и если президент Сербии демонстрирует готовность к уступкам, то лидер сепаратистов не желает идти на компромиссы.Кроме того, во время каждого из обострений Вучич приводит в боевую готовность сербскую армию. Сербские подразделения выдвигаются к административной границе с Косово, но в итоге каждый раз разворачиваются и расходятся по казармам, а президент Сербии раз за разом заявляет, что ему удалось сохранить мир и не допустить втягивания в "войну с НАТО". Вот и сейчас он тоже говорит о мире.Что же произошло в Косово на этот раз? Точный ответ мы вряд ли узнаем, однако можно привести некоторые версии. Согласно первой из них, это был действительно стихийный бунт местных сербов, уставших от непрерывного террора и начавших стрелять в албанских "правоохранителей". Есть и другой вариант: Вучич, осознав, наконец, что Курти совершенно не собирается брать в расчёт его многозначительные намёки и угрозы, считая, что сербский президент никогда не решится на силовой сценарий, действительно пустил в дело спецназ. Целью акции могло быть давление на сепаратистов и их западных покровителей, которым сейчас совершенно не нужен новый кровавый конфликт на Балканах. Вучич хочет добиться формирования Сообщества сербских муниципалитетов – и этим его устремления, судя по всему, и исчерпываются.Однако дело в том, что даже если президент Сербии и сможет добиться этого, на положении косовских сербов это никак не скажется. Проблема сейчас состоит отнюдь не в их представительстве в рамках незаконного сепаратистского "государства", а в том, что их положение постоянно ухудшается. Албанцы, ещё недавно не рисковавшие вторгаться на север Косово, сегодня чувствуют там себя как хозяева. И никакое "сообщество" в этом плане ничего не изменит.Создаётся впечатление, что формирование "сообщества" стало для нынешних сербских властей самоцелью, после достижения которой можно будет объявить о своей победе, при этом бросив Косово на произвол судьбы. Однако для защиты сербских интересов в Косово нужно отнюдь не это, а последовательная реализация целого комплекса политических, дипломатических и военных мер. Выйти из безрезультатных переговоров с сепаратистами, ведущихся при посредничестве ЕС, и вернуть обсуждение вопроса статуса Косово под эгиду ООН. Не бояться отвечать на террор силой. Прекратить постоянно апеллировать к Западу, стараясь добиться от него справедливости.

https://ukraina.ru/20230704/1047781013.html

https://ukraina.ru/20230621/1047442829.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

эксклюзив, владимир зотов, косово, сербия, александр вучич