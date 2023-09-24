России нужно привлекать на работу трудящихся из Северной Кореи - эксперт - 24.09.2023 Украина.ру
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России нужно привлекать на работу трудящихся из Северной Кореи - эксперт
России нужно привлекать на работу трудящихся из Северной Кореи - эксперт - 24.09.2023 Украина.ру
России нужно привлекать на работу трудящихся из Северной Кореи - эксперт
Для частичного замещения трудовых мигрантов из Средней Азии Россия может привлечь рабочих из Северной Кореи. Об этом заявил журналистам РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов
2023-09-24T13:44
2023-09-24T13:45
новости
кндр
россия
трудовые мигранты
рабочие
занятость
ким чен ын
небензя
владимир путин
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Зарипов призвал восстановить действие межправительственного соглашения "О временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства" от 31 августа 2007 года. Необходимо установить высокий уровень квоты привлечения северокорейских рабочих в строительную отрасль, промышленность, сельское хозяйство и иные важные индустрии РФ, где требуются рабочие руки, отметил эксперт.Развитие экономических взаимоотношений России и КНДР выгодно обеим странам. Одним из приоритетных векторов сотрудничества является "привлечение корейских трудящихся на работу в Россию для частичного замещения среднеазиатских трудовых мигрантов", указал Зарипов.Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам.Эксперты санкционного комитета СБ ООН не подтверждают заявлений о якобы передаче Пхеньяном оружия России. Об этом 18 сентября заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.Отвечая на вопрос о реакции Москвы на обвинения США в адрес КНДР в поставках оружия России, а также на угрозу введения санкций, Небензя сказал: "На эту тему распространяется множество спекуляций, в том числе на площадке ООН. Все они активно тиражируются западными СМИ".У Пхеньяна есть артиллерия советских калибров и миллионы снарядов. Все это вооружение гипотетически пригодилось бы России в зоне СВО в случае затягивания конфликта на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко.Лидер Северной Кореи Чен Ын прямо заявил, что он готов внести свой вклад в войну с Западом. Пхеньян мог бы предложить России много интересного из области артиллерии, РСЗО, дронов и тактических ракет, отметил эксперт.
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новости, кндр, россия, трудовые мигранты, рабочие, занятость, ким чен ын, небензя, владимир путин
Новости, КНДР, Россия, трудовые мигранты, рабочие, занятость, Ким Чен Ын, Небензя, Владимир Путин

России нужно привлекать на работу трудящихся из Северной Кореи - эксперт

13:44 24.09.2023 (обновлено: 13:45 24.09.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Для частичного замещения трудовых мигрантов из Средней Азии Россия может привлечь рабочих из Северной Кореи. Об этом заявил журналистам РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов
Зарипов призвал восстановить действие межправительственного соглашения "О временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства" от 31 августа 2007 года.
Необходимо установить высокий уровень квоты привлечения северокорейских рабочих в строительную отрасль, промышленность, сельское хозяйство и иные важные индустрии РФ, где требуются рабочие руки, отметил эксперт.
Развитие экономических взаимоотношений России и КНДР выгодно обеим странам. Одним из приоритетных векторов сотрудничества является "привлечение корейских трудящихся на работу в Россию для частичного замещения среднеазиатских трудовых мигрантов", указал Зарипов.
Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам.
Эксперты санкционного комитета СБ ООН не подтверждают заявлений о якобы передаче Пхеньяном оружия России. Об этом 18 сентября заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
Отвечая на вопрос о реакции Москвы на обвинения США в адрес КНДР в поставках оружия России, а также на угрозу введения санкций, Небензя сказал: "На эту тему распространяется множество спекуляций, в том числе на площадке ООН. Все они активно тиражируются западными СМИ".
У Пхеньяна есть артиллерия советских калибров и миллионы снарядов. Все это вооружение гипотетически пригодилось бы России в зоне СВО в случае затягивания конфликта на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко.
Лидер Северной Кореи Чен Ын прямо заявил, что он готов внести свой вклад в войну с Западом. Пхеньян мог бы предложить России много интересного из области артиллерии, РСЗО, дронов и тактических ракет, отметил эксперт.
22 сентября, 11:23
Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - ЕвсеевВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске
 
НовостиКНДРРоссиятрудовые мигрантырабочиезанятостьКим Чен ЫнНебензяВладимир Путин
 
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