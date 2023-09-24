https://ukraina.ru/20230924/1049654163.html

России нужно привлекать на работу трудящихся из Северной Кореи - эксперт

России нужно привлекать на работу трудящихся из Северной Кореи - эксперт - 24.09.2023 Украина.ру

России нужно привлекать на работу трудящихся из Северной Кореи - эксперт

Для частичного замещения трудовых мигрантов из Средней Азии Россия может привлечь рабочих из Северной Кореи. Об этом заявил журналистам РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов

2023-09-24T13:44

2023-09-24T13:44

2023-09-24T13:45

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Зарипов призвал восстановить действие межправительственного соглашения "О временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства" от 31 августа 2007 года. Необходимо установить высокий уровень квоты привлечения северокорейских рабочих в строительную отрасль, промышленность, сельское хозяйство и иные важные индустрии РФ, где требуются рабочие руки, отметил эксперт.Развитие экономических взаимоотношений России и КНДР выгодно обеим странам. Одним из приоритетных векторов сотрудничества является "привлечение корейских трудящихся на работу в Россию для частичного замещения среднеазиатских трудовых мигрантов", указал Зарипов.Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам.Эксперты санкционного комитета СБ ООН не подтверждают заявлений о якобы передаче Пхеньяном оружия России. Об этом 18 сентября заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.Отвечая на вопрос о реакции Москвы на обвинения США в адрес КНДР в поставках оружия России, а также на угрозу введения санкций, Небензя сказал: "На эту тему распространяется множество спекуляций, в том числе на площадке ООН. Все они активно тиражируются западными СМИ".У Пхеньяна есть артиллерия советских калибров и миллионы снарядов. Все это вооружение гипотетически пригодилось бы России в зоне СВО в случае затягивания конфликта на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко.Лидер Северной Кореи Чен Ын прямо заявил, что он готов внести свой вклад в войну с Западом. Пхеньян мог бы предложить России много интересного из области артиллерии, РСЗО, дронов и тактических ракет, отметил эксперт.

https://ukraina.ru/20230922/1049618722.html

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новости, кндр, россия, трудовые мигранты, рабочие, занятость, ким чен ын, небензя, владимир путин