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Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины

Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины - 24.09.2023 Украина.ру

Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины

Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения всех закрепленных в Декларации независимости обещаний Киева. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

2023-09-24T12:32

2023-09-24T12:32

2023-09-24T12:33

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Лавров сообщил, что еще 1991 году Россия признали суверенитет Украины на основе украинской Декларации о независимости, принятой после выхода состава СССР.Но в Декларации независимости Украины одним из главных для России пунктов было то, что Украина будет внеблоковой страной. Там было заявлено, что страна не будет вступать ни в какие военные альянсы, отметил министр.Глава МИД подчеркнул, что у России нет испытывает проблем по поводу территориальной целостностью Украины. Страна была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа, подчеркнул Лавров.США нагло пересекают последнюю и единственно важную для России красную линию, угрожая при помощи американских ракет и руками украинских лакеев поставить под удар российские города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Очевидно рано или поздно России придётся ответить на удар. Но это не обязательно должен быть зеркальный ответ, наиболее эффективно отвечать неожиданным для врага, но очень болезненным для него образом, отметил Ищенко.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей лавров, мид, украина, территории, нато, декларация, конституция, сша