Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины - 24.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230924/1049652802.html
Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины
Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины - 24.09.2023 Украина.ру
Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины
Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения всех закрепленных в Декларации независимости обещаний Киева. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
2023-09-24T12:32
2023-09-24T12:33
новости
сергей лавров
мид
украина
территории
нато
декларация
конституция
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_707090b760fe1580953079d5f3dd4782.jpg.webp
Лавров сообщил, что еще 1991 году Россия признали суверенитет Украины на основе украинской Декларации о независимости, принятой после выхода состава СССР.Но в Декларации независимости Украины одним из главных для России пунктов было то, что Украина будет внеблоковой страной. Там было заявлено, что страна не будет вступать ни в какие военные альянсы, отметил министр.Глава МИД подчеркнул, что у России нет испытывает проблем по поводу территориальной целостностью Украины. Страна была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа, подчеркнул Лавров.США нагло пересекают последнюю и единственно важную для России красную линию, угрожая при помощи американских ракет и руками украинских лакеев поставить под удар российские города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Очевидно рано или поздно России придётся ответить на удар. Но это не обязательно должен быть зеркальный ответ, наиболее эффективно отвечать неожиданным для врага, но очень болезненным для него образом, отметил Ищенко.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418567_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_3e6a85100d8955283eb136ad81aff43d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сергей лавров, мид, украина, территории, нато, декларация, конституция, сша
Новости, Сергей Лавров, МИД, Украина, территории, НАТО, декларация, Конституция, США

Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины

12:32 24.09.2023 (обновлено: 12:33 24.09.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание министров иностранных дел ОДКБ
Заседание министров иностранных дел ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения всех закрепленных в Декларации независимости обещаний Киева. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров сообщил, что еще 1991 году Россия признали суверенитет Украины на основе украинской Декларации о независимости, принятой после выхода состава СССР.
"В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в конституцию Украины", - сказал глава МИД.
Но в Декларации независимости Украины одним из главных для России пунктов было то, что Украина будет внеблоковой страной. Там было заявлено, что страна не будет вступать ни в какие военные альянсы, отметил министр.
"В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем", - добавил Лавров.
Глава МИД подчеркнул, что у России нет испытывает проблем по поводу территориальной целостностью Украины. Страна была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа, подчеркнул Лавров.
США нагло пересекают последнюю и единственно важную для России красную линию, угрожая при помощи американских ракет и руками украинских лакеев поставить под удар российские города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
Очевидно рано или поздно России придётся ответить на удар. Но это не обязательно должен быть зеркальный ответ, наиболее эффективно отвечать неожиданным для врага, но очень болезненным для него образом, отметил Ищенко.
 
НовостиСергей ЛавровМИДУкраинатерриторииНАТОдекларацияКонституцияСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:44России нужно привлекать на работу трудящихся из Северной Кореи - эксперт
13:30Деньги из США, балкер с зерном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 сентября
13:10Армен Гаспарян о Карабахе, Украине и о "России с маленькой буквы"
12:46Западу нужна не победа, а истощение. Президент Зеленский после Вашингтона много нового узнал в Киеве
12:32Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины
12:04В Вашингтоне что-то придумали, но президенту Украины не сказали. Зеленский, США и выборы
11:59Китаянка, спевшая "Катюшу" в Мариуполе, объяснила, почему сближение России и КНР уже неизбежно
11:48Противоречит интересам США: Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО
11:10В Курске украинский дрон атаковал административное здание - губернатор
10:38"Впереди у нас большая работа": Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР
10:06Зеленский в Канаде поприветствовал бывшего бойца дивизии СС "Галиция" - AP
09:28"Готов служить землякам": Денис Пушилин был избран на должность главы ДНР
09:27Чудо с иконой, понтифик и оружие, нацист в Канаде. Главное на Украине на утро 24 сентября
08:14Украина и закон Джунглей
08:00Потёмкин против Пугачёва. К 250-летию крупнейшего восстания в России
04:45Военный эксперт о том, когда Россия отомстит за Севастополь и ударит по штабам в Киеве и Одессе
04:30Эксперт о том, когда выдохнется "инвалидная команда" ВСУ и какие перспективы у российского наступления
04:15"Не обошлось без наводки": военный эксперт рассказал, почему удар по Севастополю был местью США
03:56Западная Украина за минувшую неделю: Военкомат-пыточная на Львовщине и резкое сокращение местных бюджетов
03:36Безопасная госизмена. Юрия Петровского задержали за корректирование ударов, которые никто не наносил
Лента новостейМолния