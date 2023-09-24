https://ukraina.ru/20230924/1049652802.html
Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины
Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины - 24.09.2023 Украина.ру
Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины
Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения всех закрепленных в Декларации независимости обещаний Киева. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
2023-09-24T12:32
2023-09-24T12:32
2023-09-24T12:33
новости
сергей лавров
мид
украина
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нато
декларация
конституция
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Лавров сообщил, что еще 1991 году Россия признали суверенитет Украины на основе украинской Декларации о независимости, принятой после выхода состава СССР.Но в Декларации независимости Украины одним из главных для России пунктов было то, что Украина будет внеблоковой страной. Там было заявлено, что страна не будет вступать ни в какие военные альянсы, отметил министр.Глава МИД подчеркнул, что у России нет испытывает проблем по поводу территориальной целостностью Украины. Страна была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа, подчеркнул Лавров.США нагло пересекают последнюю и единственно важную для России красную линию, угрожая при помощи американских ракет и руками украинских лакеев поставить под удар российские города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Очевидно рано или поздно России придётся ответить на удар. Но это не обязательно должен быть зеркальный ответ, наиболее эффективно отвечать неожиданным для врага, но очень болезненным для него образом, отметил Ищенко.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей лавров, мид, украина, территории, нато, декларация, конституция, сша
Новости, Сергей Лавров, МИД, Украина, территории, НАТО, декларация, Конституция, США
Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины
12:32 24.09.2023 (обновлено: 12:33 24.09.2023)
Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения всех закрепленных в Декларации независимости обещаний Киева. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров сообщил, что еще 1991 году Россия признали суверенитет Украины на основе украинской Декларации о независимости, принятой после выхода состава СССР.
"В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в конституцию Украины", - сказал глава МИД.
Но в Декларации независимости Украины одним из главных для России пунктов было то, что Украина будет внеблоковой страной. Там было заявлено, что страна не будет вступать ни в какие военные альянсы, отметил министр.
"В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем", - добавил Лавров.
Глава МИД подчеркнул, что у России нет испытывает проблем по поводу территориальной целостностью Украины. Страна была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа, подчеркнул Лавров.
США нагло пересекают последнюю и единственно важную для России красную линию, угрожая при помощи американских ракет и руками украинских лакеев поставить под удар российские города. Об этом рассказал
в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
Очевидно рано или поздно России придётся ответить на удар. Но это не обязательно должен быть зеркальный ответ, наиболее эффективно отвечать неожиданным для врага, но очень болезненным для него образом, отметил Ищенко.