https://ukraina.ru/20230923/1049644452.html

Россия получила сигнал. Запад ждёт ответа

Россия получила сигнал. Запад ждёт ответа - 23.09.2023 Украина.ру

Россия получила сигнал. Запад ждёт ответа

Думаю, что сообщение о согласии ФРГ проставить Украине около 70 ракет Taurus, готовности США выделить Киеву 30 ракет ATACMS и удар по штабу Черноморского флота в Севастополе Tom Shadow или SCALP-EG, подобными Taurus, но не тождественными ему, не случайно совпали по времени.

2023-09-23T11:12

2023-09-23T11:12

2023-09-23T11:12

эксклюзив

спецоперация

украина

россия

сша

севастополь

ракеты

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Несмотря на прилагаемые сверхусилия, Запад не в состоянии полностью восполнить потери Украины в артиллерии и бронетехнике. Лёгкой бронетехники (БТР, БМП, бронированных грузовиков, HMWW и подобных) возможно и смогут набрать процентов 70 от уничтоженного (но качеством похуже), танков набирается не более 40-50% от тех, что были поставлены в прошлом году, с артиллерией и средствами ПВО совсем плохо, в лучшем случае Украина может рассчитывать на 20-30% от потерянного.С таким техническим обеспечением можно надеяться продержаться зиму (и то проблематично), а уж о каком-то весеннем или летнем наступлении можно даже не мечтать.Между тем Россия постоянно увеличивает количественную и качественную мощь как своей артиллерийской группировки, так и группировки ВКС, а также количество и качество беспилотных аппаратов, действующих непосредственно на линии фронта, в ближнем армейском тылу и в глубоком стратегическом тылу ВСУ, вплоть до западной границы Украины. Такое превосходство невозможно компенсировать даже гипотетическими поставками авиации.Несколько стран вроде готовы передать 20-30 F-16 в общей сложности, но, не говоря уже о том, что это капля в море (они не смогут компенсировать потери украинской авиации даже за последний квартал, не то, что за год), без ответа остаётся главный вопрос: как скоро будут подготовлены пилоты, способные на них не только подняться в воздух, но и эффективно воевать, а также кто и как будет осуществлять их техническое обслуживание непосредственно в зоне военных действий?Гипотетически можно посадить в кабины самолётов западных пилотов, а на аэродромы доставить западных военных техников. Двадцать-тридцать пилотов, готовых за хорошие деньги отправиться почти на верную смерть, может быть и можно будет найти, но кем их менять, когда они кончатся, а кончатся они быстро. Что же касается техников, то осуществлять обслуживание самолётов в украинских условиях (когда половина необходимых запчастей не доставлена, а вторая украдена), да ещё и под постоянными ударами российских ВКС, они будут просто не способны. Аэродром в Кременчуге по уровню обеспечения больше похож на взлётную полосу наркоторговцев где-то в джунглях Амазонки, чем на базу в Рамштайне.Однако, как стало ясно после визита Зеленского в США (не путать с его же участием в неделе ООН высокого уровня), находящиеся у власти западные политики, прежде всего администрация Байдена, сделали ставку на попытку в ближайшие полгода-год удержать Украину от военного поражения.На что они рассчитывают?Поставки оружия в достаточном количестве Запад осуществлять не в силах. Украинская мобилизация идёт крайне тяжело. Мало того, что рекрутов приходится ловить (каждого отдельно), на что требуется время и человеческий ресурс, так они ещё и начали во всё возрастающем количестве сдаваться. Быстро восстановить численность армии не получится, а восстановить её боеспособность не получится в принципе. Третья армия, которую за время СВО собирает Зеленский, будет гораздо слабее двух первых, уже уничтоженных Россией. При этом ВС РФ значительно усилятся.Следовательно, вся эта демонстрация готовности воевать уже не до последнего украинца, а до последней беременной украинки – не более, чем средство давления на Россию, с целью заставить её согласиться на минимально приемлемые для США условия мира. Задача остатков ВСУ, продержаться столько времени, сколько понадобится американцам, чтобы оказать на Россию соответствующее давление.Вот тут-то и выходят на сцену пресловутые ракеты. Удар по штабу флота, и с точки зрения военной и с точки зрения информационной, сильный шаг. Других чисто военных объектов, сочетающих в себе подобный букет преимуществ в Крыму нет. Можно, конечно, обстрелять здание Крымского парламента в Симферополе, но это объект гражданский и такая провокация может оказаться слишком обоюдоострой (не для Украины, её проблемы Запад не интересуют, но для самого Запада).Ударом по штабу флота России демонстрируют, что её военная инфраструктура в Крыму и во всей зоне досягаемости соответствующих ракет (300 километров в глубину от точки пуска) находится под угрозой. Достаточно массовый, как для Украины, пуск (то ли шесть, то ли девять ракет) намекает на то, что расходного материала достаточно, чтобы достаточно долго поддерживать высокую интенсивность обстрелов и обеспечивать их результативность (хоть одна, но попала в цель).Если обратиться к заявленному количеству передаваемых США и ФРГ Украине ракет, то их окажется сотня. Даже без учёта уже находящихся на Украине французских и британских ракет, этим количеством, по шесть ракет в залпе, можно каждый день стрелять в течение трёх недель, а по девять, в течение двух. Но ведь стрелять можно и через день. Тогда заявленных к передаче ракет хватит на полтора месяца (до средины ноября), а с теми, что уже есть и что уже будут переданы, до Нового года.При этом, если SCALP-ER и Tom Shadow– по сути одна и та же ракета и российские средства ПВО/ПРО уже изучили её параметры и приспособились эффективно с ней бороться, то немецкая Taurus – разработка самостоятельная, её параметры отличаются, и на первых порах борьба с ней может вызвать определённые трудности. Американская ATACMS и вовсе летит по баллистической траектории, что делает её ещё менее уязвимой. Кроме того, как нетрудно догадаться, украинцы попытаются использовать в одном залпе ракеты разных классов, а также ударные беспилотники, чтобы дополнительно затруднить средствам ПВО/ПРО поражение всех целей.Как уже было сказано, американцы уже не пытаются выиграть войну и они не рассчитывают, что переданные ими ракеты нанесут России неприемлемый материальный ущерб, который мог бы привести к кардинальному изменению ситуации на фронте. Они исходят из того, что если даже одна ракета в залпе будет поражать цель на ранее недосягаемых для обстрелов территориях и если сами обстрелы будут продолжаться долго (до Нового года осталось три полных месяца), российское общественное мнение возбудится и начнёт давить на власть с целью добиться адекватного ответа, причём не только по украинским целям.Американцы ступили на тонкий лёд провокации прямого столкновения России и НАТО – ставят под угрозу уничтожения Россией логистические центры на территориях восточноевропейских стран, созданные для бесперебойного снабжения Украины оружием. В Вашингтоне рассчитывают, что, оказавшись перед угрозой общеевропейской, а то и Третьей мировой войны, Россия отступит и согласится на мир по-американски. Тем более, что территории-то ей готовы отдать.США нагло пересекают последнюю и единственно важную для России красную линию, угрожая при помощи американских ракет и руками украинских лакеев поставить под удар российские города (мало ли где что-то для военных нужд производят – практически везде). Их задача показать, что чем дольше идёт СВО, тем дальше добивает украинское оружие и спровоцировать Россию на резкое повышение ставок, имеющее целью прекратить это безобразие.Очевидно рано или поздно России придётся ответить на удар. Но это не обязательно должен быть зеркальный ответ. Наиболее эффективно отвечать неожиданным для врага, но очень болезненным для него образом.Впрочем, мы достигли того уровня конфронтации, когда возможным становится любой ответ. Сказано же: бей первым, только если драка неизбежна. Вопрос можно ли её избежать становится всё более риторическим.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230923/1049638659.html

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эксклюзив, спецоперация, украина, россия, сша, севастополь, ракеты