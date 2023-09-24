https://ukraina.ru/20230924/1049651596.html
Противоречит интересам США: Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО
Противоречит интересам США: Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО - 24.09.2023 Украина.ру
Противоречит интересам США: Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО
Кандидат в президенты от республиканской партии Рон Десантис заявил, что выступает против членства Украины в НАТО. Об этом он сообщил в подкасте программы радиоведущего Гленна Бека (The Glenn Beck Program), передает Bloomberg
2023-09-24T11:48
2023-09-24T11:48
2023-09-24T11:49
новости
сша
нато
украина
рон десантис
вооружение
поддержка
всу
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Деcантис заявил, что выступает против членства Украины в Альянсе, добавив, что это противоречит интересам безопасности США, сообщили журналисты Bloomberg.Губернатор Флориды также сказал, что он не верит, что США должны давать Украине "карт-бланш", если только она не использует рычаги влияния для завершения конфликта, пишет Bloomberg.По словам издания, ранее президент США Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским , который обратился к законодателям с призывом продолжать поддерживать ВСУ в конфликте на Украине.Администрация США объявила о пакете военной помощи, а также согласилась предоставить небольшое количество ракет ATACMS. Украинские власти давно хотят заполучить вооружение, несмотря на первоначальное сопротивление со стороны Байдена, пишет Bloomberg.Ранее губернатор Флориды подвергся критике со стороны ведущих законодателей-республиканцев после того, как назвал конфликт на Украине "территориальным спором".Ракетный удар по Севастополю - плод коллективной работы западных хозяев и их подчинённых на Украине. Не обошлось без наводки американского разведывательного беспилотника Global Hawk, который летает над нейтральными водами в Чёрном море и космической разведки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, нато, украина, рон десантис, вооружение, поддержка, всу
Новости, США, НАТО, Украина, Рон Десантис, вооружение, поддержка, ВСУ
Противоречит интересам США: Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО
11:48 24.09.2023 (обновлено: 11:49 24.09.2023)
Кандидат в президенты от республиканской партии Рон Десантис заявил, что выступает против членства Украины в НАТО. Об этом он сообщил в подкасте программы радиоведущего Гленна Бека (The Glenn Beck Program), передает Bloomberg
Деcантис заявил, что выступает против членства Украины в Альянсе, добавив, что это противоречит интересам безопасности США, сообщили журналисты Bloomberg.
"Я не думаю, что членство в НАТО отвечает нашим интересам. Все, что для этого нужно, — это добавить к нам больше обязательств, поэтому, если вы добавляете больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?" - цитируют слова Десантиса авторы Bloomberg.
Губернатор Флориды также сказал, что он не верит, что США должны давать Украине "карт-бланш", если только она не использует рычаги влияния для завершения конфликта, пишет Bloomberg.
По словам издания, ранее президент США Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским , который обратился к законодателям с призывом продолжать поддерживать ВСУ в конфликте на Украине.
Администрация США объявила о пакете военной помощи, а также согласилась предоставить небольшое количество ракет ATACMS. Украинские власти давно хотят заполучить вооружение, несмотря на первоначальное сопротивление со стороны Байдена, пишет Bloomberg.
Ранее губернатор Флориды подвергся критике со стороны ведущих законодателей-республиканцев после того, как назвал конфликт на Украине "территориальным спором".
Ракетный удар по Севастополю - плод коллективной работы западных хозяев и их подчинённых на Украине. Не обошлось без наводки американского разведывательного беспилотника Global Hawk, который летает над нейтральными водами в Чёрном море и космической разведки. Об этом рассказал
в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.