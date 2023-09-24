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Противоречит интересам США: Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО

Противоречит интересам США: Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО - 24.09.2023 Украина.ру

Противоречит интересам США: Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО

Кандидат в президенты от республиканской партии Рон Десантис заявил, что выступает против членства Украины в НАТО. Об этом он сообщил в подкасте программы радиоведущего Гленна Бека (The Glenn Beck Program), передает Bloomberg

2023-09-24T11:48

2023-09-24T11:48

2023-09-24T11:49

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Деcантис заявил, что выступает против членства Украины в Альянсе, добавив, что это противоречит интересам безопасности США, сообщили журналисты Bloomberg.Губернатор Флориды также сказал, что он не верит, что США должны давать Украине "карт-бланш", если только она не использует рычаги влияния для завершения конфликта, пишет Bloomberg.По словам издания, ранее президент США Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским , который обратился к законодателям с призывом продолжать поддерживать ВСУ в конфликте на Украине.Администрация США объявила о пакете военной помощи, а также согласилась предоставить небольшое количество ракет ATACMS. Украинские власти давно хотят заполучить вооружение, несмотря на первоначальное сопротивление со стороны Байдена, пишет Bloomberg.Ранее губернатор Флориды подвергся критике со стороны ведущих законодателей-республиканцев после того, как назвал конфликт на Украине "территориальным спором".Ракетный удар по Севастополю - плод коллективной работы западных хозяев и их подчинённых на Украине. Не обошлось без наводки американского разведывательного беспилотника Global Hawk, который летает над нейтральными водами в Чёрном море и космической разведки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.

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новости, сша, нато, украина, рон десантис, вооружение, поддержка, всу