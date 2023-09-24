В Курске украинский дрон атаковал административное здание - губернатор - 24.09.2023 Украина.ру
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В Курске украинский дрон атаковал административное здание - губернатор
В Курске украинский дрон атаковал административное здание - губернатор - 24.09.2023 Украина.ру
В Курске украинский дрон атаковал административное здание - губернатор
В Центральном округе Курска украинский беспилотник атаковал административное здание. Об этом 24 сентября сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт
2023-09-24T11:10
2023-09-24T11:21
новости
курская область
роман старовойт
бпла
атаки
дмитрий рогозин
минобороны рф
беспилотники
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Нужно отметить, что атака украинского беспилотника произошла во время празднования Дня города. Ранее губернатор поздравил жителей и отметил, что регион продолжает развиваться, несмотря на все трудности."Дорогие куряне! Поздравляю с днём города Курска. Несмотря на все трудности, наш город продолжает развиваться. Не всё происходит так быстро, как хочется, но шаг за шагом мы приближаемся к памятной дате тысячелетия и встретим ее достойно!" - написал губернатор.Ранее 22 сентября в пресс-службе Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью. "22 сентября т.г. около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.Украинцы стали активно применять на фронте дроны-камикадзе. И сейчас в зоне спецоперации количество беспилотников больше, чем птиц. Они представляют реальную угрозу российским бойцам и технике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, роман старовойт, бпла, атаки, дмитрий рогозин, минобороны рф, беспилотники
Новости, Курская область, Роман Старовойт, БПЛА, атаки, Дмитрий Рогозин, Минобороны РФ, беспилотники

В Курске украинский дрон атаковал административное здание - губернатор

11:10 24.09.2023 (обновлено: 11:21 24.09.2023)
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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В Центральном округе Курска украинский беспилотник атаковал административное здание. Об этом 24 сентября сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт
"В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место" - сообщил Старовойт.
Нужно отметить, что атака украинского беспилотника произошла во время празднования Дня города. Ранее губернатор поздравил жителей и отметил, что регион продолжает развиваться, несмотря на все трудности.
"Дорогие куряне! Поздравляю с днём города Курска. Несмотря на все трудности, наш город продолжает развиваться. Не всё происходит так быстро, как хочется, но шаг за шагом мы приближаемся к памятной дате тысячелетия и встретим ее достойно!" - написал губернатор.
Ранее 22 сентября в пресс-службе Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью.
"22 сентября т.г. около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.
Украинцы стали активно применять на фронте дроны-камикадзе. И сейчас в зоне спецоперации количество беспилотников больше, чем птиц. Они представляют реальную угрозу российским бойцам и технике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
- РИА Новости, 1920, 16.09.2023
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НовостиКурская областьРоман СтаровойтБПЛАатакиДмитрий РогозинМинобороны РФбеспилотники
 
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