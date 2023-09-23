"Дронов больше, чем птиц": Дмитрий Рогозин рассказал о "дедовском" способе борьбы с украинскими БПЛА - 23.09.2023 Украина.ру
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"Дронов больше, чем птиц": Дмитрий Рогозин рассказал о "дедовском" способе борьбы с украинскими БПЛА
"Дронов больше, чем птиц": Дмитрий Рогозин рассказал о "дедовском" способе борьбы с украинскими БПЛА - 23.09.2023 Украина.ру
"Дронов больше, чем птиц": Дмитрий Рогозин рассказал о "дедовском" способе борьбы с украинскими БПЛА
В зоне СВО увеличилось количество украинских беспилотников. Для их уничтожения применяются комплексные средства противодействия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин
2023-09-23T08:45
2023-09-23T08:45
новости
дмитрий рогозин
дроны
бпла
потери
противодействие
вс рф
сво
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Украинцы стали активно применять на фронте дроны-камикадзе. И сейчас в зоне спецоперации количество беспилотников больше, чем летающих птиц. Они представляют реальную угрозу российским бойцам и технике, рассказал Рогозин.Для уничтожения вражеского беспилотника можно применить старый "дедовский" способ. Не менее шести пуль на один кубический метр - и дрона не будет, отметил Рогозин.Сейчас ВСУ стремятся расширить плацдарм Работино-Вербовое. Но их небольшое продвижение несоизмеримо с огромными потерями. Рано или поздно они выдохнутся и пусть не обижаются, когда российские войска "на спине" ВСУ двинутся вперед, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230916/1049454870.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дмитрий рогозин, дроны, бпла, потери, противодействие, вс рф, сво
Новости, Дмитрий Рогозин, дроны, БПЛА, потери, противодействие, ВС РФ, СВО

"Дронов больше, чем птиц": Дмитрий Рогозин рассказал о "дедовском" способе борьбы с украинскими БПЛА

08:45 23.09.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью Д. Рогозина РИА Новости
Интервью Д. Рогозина РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В зоне СВО увеличилось количество украинских беспилотников. Для их уничтожения применяются комплексные средства противодействия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин
Украинцы стали активно применять на фронте дроны-камикадзе. И сейчас в зоне спецоперации количество беспилотников больше, чем летающих птиц. Они представляют реальную угрозу российским бойцам и технике, рассказал Рогозин.

"Мы сейчас оперативно рассматриваем средства противодействия, они должны применяться комплексно - как средства радиоэлектронной борьбы, так и дроны перехватчики", - подчеркнул эксперт.

Для уничтожения вражеского беспилотника можно применить старый "дедовский" способ. Не менее шести пуль на один кубический метр - и дрона не будет, отметил Рогозин.
Сейчас ВСУ стремятся расширить плацдарм Работино-Вербовое. Но их небольшое продвижение несоизмеримо с огромными потерями. Рано или поздно они выдохнутся и пусть не обижаются, когда российские войска "на спине" ВСУ двинутся вперед, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 16.09.2023
16 сентября, 11:35
"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - ЛитовкинВоенный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении на линии Работино-Вербовое, а также рассказал о том, что сулит осенне-зимняя кампания
 
НовостиДмитрий РогозиндроныБПЛАпотерипротиводействиеВС РФСВО
 
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