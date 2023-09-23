"Дронов больше, чем птиц": Дмитрий Рогозин рассказал о "дедовском" способе борьбы с украинскими БПЛА
В зоне СВО увеличилось количество украинских беспилотников. Для их уничтожения применяются комплексные средства противодействия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин
Украинцы стали активно применять на фронте дроны-камикадзе. И сейчас в зоне спецоперации количество беспилотников больше, чем летающих птиц. Они представляют реальную угрозу российским бойцам и технике, рассказал Рогозин.
"Мы сейчас оперативно рассматриваем средства противодействия, они должны применяться комплексно - как средства радиоэлектронной борьбы, так и дроны перехватчики", - подчеркнул эксперт.
Для уничтожения вражеского беспилотника можно применить старый "дедовский" способ. Не менее шести пуль на один кубический метр - и дрона не будет, отметил Рогозин.
Сейчас ВСУ стремятся расширить плацдарм Работино-Вербовое. Но их небольшое продвижение несоизмеримо с огромными потерями. Рано или поздно они выдохнутся и пусть не обижаются, когда российские войска "на спине" ВСУ двинутся вперед, заключил собеседник издания.
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16 сентября, 11:35"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - ЛитовкинВоенный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении на линии Работино-Вербовое, а также рассказал о том, что сулит осенне-зимняя кампания