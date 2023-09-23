https://ukraina.ru/20230923/1049634300.html

"Дронов больше, чем птиц": Дмитрий Рогозин рассказал о "дедовском" способе борьбы с украинскими БПЛА

"Дронов больше, чем птиц": Дмитрий Рогозин рассказал о "дедовском" способе борьбы с украинскими БПЛА - 23.09.2023 Украина.ру

"Дронов больше, чем птиц": Дмитрий Рогозин рассказал о "дедовском" способе борьбы с украинскими БПЛА

В зоне СВО увеличилось количество украинских беспилотников. Для их уничтожения применяются комплексные средства противодействия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин

2023-09-23T08:45

2023-09-23T08:45

2023-09-23T08:45

новости

дмитрий рогозин

дроны

бпла

потери

противодействие

вс рф

сво

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Украинцы стали активно применять на фронте дроны-камикадзе. И сейчас в зоне спецоперации количество беспилотников больше, чем летающих птиц. Они представляют реальную угрозу российским бойцам и технике, рассказал Рогозин.Для уничтожения вражеского беспилотника можно применить старый "дедовский" способ. Не менее шести пуль на один кубический метр - и дрона не будет, отметил Рогозин.Сейчас ВСУ стремятся расширить плацдарм Работино-Вербовое. Но их небольшое продвижение несоизмеримо с огромными потерями. Рано или поздно они выдохнутся и пусть не обижаются, когда российские войска "на спине" ВСУ двинутся вперед, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230916/1049454870.html

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новости, дмитрий рогозин, дроны, бпла, потери, противодействие, вс рф, сво