https://ukraina.ru/20230924/1049648427.html

"Всю ночь шел бой": военный эксперт о том, почему ПВО пропустила ракетный удар по Севастополю

"Всю ночь шел бой": военный эксперт о том, почему ПВО пропустила ракетный удар по Севастополю - 24.09.2023 Украина.ру

"Всю ночь шел бой": военный эксперт о том, почему ПВО пропустила ракетный удар по Севастополю

Накануне удара по штабу Черноморского флота в Севастополе на город была совершена массированная атака БПЛА, это послужило отвлекающим манёвром. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-09-24T03:20

2023-09-24T03:20

2023-09-24T03:20

новости

севастополь

атака

ракетный удар

штаб

storm shadow

крым

пво

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Атака беспилотников на Севастополь была отвлекающим маневром перед ракетным ударом. Если украинский БПЛА несет пять килограммов взрывчатки, это одно. Но ракеты Storm Shadow несут 450 килограммов взрывчатого вещества, рассказал Дандыкин.Накануне на город была массированная атака БПЛА, всю ночь шел бой и все цели были сбиты. Конечно, понадобилось время, чтобы перезарядить системы ПВО. Враг все это предусмотрел, добавил он.Несмотря на то, что недавно был нанесен удар по Севастопольскому морскому заводу, выводы не были сделаны. ВС РФ нужно наносить более яростные ответные атаки по штабам врага в Киеве и Одессе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230916/1049454870.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, севастополь, атака, ракетный удар, штаб, storm shadow , крым, пво