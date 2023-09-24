"Всю ночь шел бой": военный эксперт о том, почему ПВО пропустила ракетный удар по Севастополю
Накануне удара по штабу Черноморского флота в Севастополе на город была совершена массированная атака БПЛА, это послужило отвлекающим манёвром. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Атака беспилотников на Севастополь была отвлекающим маневром перед ракетным ударом. Если украинский БПЛА несет пять килограммов взрывчатки, это одно. Но ракеты Storm Shadow несут 450 килограммов взрывчатого вещества, рассказал Дандыкин.
Накануне на город была массированная атака БПЛА, всю ночь шел бой и все цели были сбиты. Конечно, понадобилось время, чтобы перезарядить системы ПВО. Враг все это предусмотрел, добавил он.
"Нынешний удар по Севастополю — это плод коллективной работы хозяев [Украины на Западе] и подчинённых. Не обошлось без наводки стратегического разведывательного беспилотника Global Hawk, который летает над нейтральными водами и космической разведки", - подчеркнул Дандыкин.
Несмотря на то, что недавно был нанесен удар по Севастопольскому морскому заводу, выводы не были сделаны. ВС РФ нужно наносить более яростные ответные атаки по штабам врага в Киеве и Одессе, заключил собеседник издания.
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