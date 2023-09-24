"Всю ночь шел бой": военный эксперт о том, почему ПВО пропустила ракетный удар по Севастополю - 24.09.2023 Украина.ру
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"Всю ночь шел бой": военный эксперт о том, почему ПВО пропустила ракетный удар по Севастополю
"Всю ночь шел бой": военный эксперт о том, почему ПВО пропустила ракетный удар по Севастополю - 24.09.2023 Украина.ру
"Всю ночь шел бой": военный эксперт о том, почему ПВО пропустила ракетный удар по Севастополю
Накануне удара по штабу Черноморского флота в Севастополе на город была совершена массированная атака БПЛА, это послужило отвлекающим манёвром. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-09-24T03:20
2023-09-24T03:20
новости
севастополь
атака
ракетный удар
штаб
storm shadow
крым
пво
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Атака беспилотников на Севастополь была отвлекающим маневром перед ракетным ударом. Если украинский БПЛА несет пять килограммов взрывчатки, это одно. Но ракеты Storm Shadow несут 450 килограммов взрывчатого вещества, рассказал Дандыкин.Накануне на город была массированная атака БПЛА, всю ночь шел бой и все цели были сбиты. Конечно, понадобилось время, чтобы перезарядить системы ПВО. Враг все это предусмотрел, добавил он.Несмотря на то, что недавно был нанесен удар по Севастопольскому морскому заводу, выводы не были сделаны. ВС РФ нужно наносить более яростные ответные атаки по штабам врага в Киеве и Одессе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230916/1049454870.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, севастополь, атака, ракетный удар, штаб, storm shadow , крым, пво
Новости, Севастополь, атака, ракетный удар, штаб, Storm Shadow , Крым, ПВО

"Всю ночь шел бой": военный эксперт о том, почему ПВО пропустила ракетный удар по Севастополю

03:20 24.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Накануне удара по штабу Черноморского флота в Севастополе на город была совершена массированная атака БПЛА, это послужило отвлекающим манёвром. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Атака беспилотников на Севастополь была отвлекающим маневром перед ракетным ударом. Если украинский БПЛА несет пять килограммов взрывчатки, это одно. Но ракеты Storm Shadow несут 450 килограммов взрывчатого вещества, рассказал Дандыкин.
Накануне на город была массированная атака БПЛА, всю ночь шел бой и все цели были сбиты. Конечно, понадобилось время, чтобы перезарядить системы ПВО. Враг все это предусмотрел, добавил он.
"Нынешний удар по Севастополю — это плод коллективной работы хозяев [Украины на Западе] и подчинённых. Не обошлось без наводки стратегического разведывательного беспилотника Global Hawk, который летает над нейтральными водами и космической разведки", - подчеркнул Дандыкин.
Несмотря на то, что недавно был нанесен удар по Севастопольскому морскому заводу, выводы не были сделаны. ВС РФ нужно наносить более яростные ответные атаки по штабам врага в Киеве и Одессе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 16.09.2023
16 сентября, 11:35
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