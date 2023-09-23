США отправят Украине ATACMS с кассетными боеприпасами - Financial Times - 23.09.2023 Украина.ру
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США отправят Украине ATACMS с кассетными боеприпасами - Financial Times
США отправят Украине ATACMS с кассетными боеприпасами - Financial Times - 23.09.2023 Украина.ру
США отправят Украине ATACMS с кассетными боеприпасами - Financial Times
США отправят Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, сообщило издание Financial Times со ссылкой на неназванные источники
2023-09-23T17:27
2023-09-23T17:27
новости
сша
президент сша
украина
atacms
кассетные боеприпасы
киев
вашингтон
джо байден
владимир зеленский
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Источники издания сообщили, что президент США Джо Байден принял решение отправить Киеву небольшую партию ракет в ближайшее время.В Белом доме приняли такое решение ещё, до того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил США, пишет FT. Но администрация Байдена предпочла не объявлять об этом открыто, уточнило издание.ВСУ регулярно применяют кассетные боеприпасы против мирного населения. Накануне, 22 сентября, ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, местные жители насчитали 8 снарядов. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) регулярно сообщают об обстрелах кассетными боеприпасами.Впервые о передаче Украине кассетных снарядов США объявили 7 июля. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему США и Германия оттягивают с поставками дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.По мнению Васильева, это связано с внутренней ситуацией в этих странах."Германия уходит в рецессию. В Европе зреет глухое недовольство и ощущение того, что следование в кильватере американской политики ни к чему хорошему не привело. Берлин где-то артачится, в том числе и по финансовым соображениям. Почему понятно. США, внутри которых зреет критика относительно масштабов помощи Украине, склонны больше полагаться на союзников. Если Берлин сегодня удовлетворит полностью запросы в каких-то типах вооружения, это будет повод навесить на ФРГ еще дополнительные обязательства по военной помощи", - отметил Васильев.Подробнее об этом можно почитать на нашем сайте.
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новости, сша, президент сша, украина, atacms, кассетные боеприпасы, киев, вашингтон, джо байден, владимир зеленский
Новости, США, президент США, Украина, ATACMS, кассетные боеприпасы, Киев, Вашингтон, Джо Байден, Владимир Зеленский

США отправят Украине ATACMS с кассетными боеприпасами - Financial Times

17:27 23.09.2023
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
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США отправят Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, сообщило издание Financial Times со ссылкой на неназванные источники
"Вашингтон отправит версию ракет (ATACMS. — Ред.), оснащенную кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой", — говорится в публикации.
Источники издания сообщили, что президент США Джо Байден принял решение отправить Киеву небольшую партию ракет в ближайшее время.
В Белом доме приняли такое решение ещё, до того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил США, пишет FT. Но администрация Байдена предпочла не объявлять об этом открыто, уточнило издание.
"Это было сделано для того, чтобы не предупреждать Россию", — заявил изданию один из источников.
ВСУ регулярно применяют кассетные боеприпасы против мирного населения. Накануне, 22 сентября, ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, местные жители насчитали 8 снарядов. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) регулярно сообщают об обстрелах кассетными боеприпасами.
Впервые о передаче Украине кассетных снарядов США объявили 7 июля. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.
По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему США и Германия оттягивают с поставками дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.
По мнению Васильева, это связано с внутренней ситуацией в этих странах.
"Германия уходит в рецессию. В Европе зреет глухое недовольство и ощущение того, что следование в кильватере американской политики ни к чему хорошему не привело. Берлин где-то артачится, в том числе и по финансовым соображениям. Почему понятно. США, внутри которых зреет критика относительно масштабов помощи Украине, склонны больше полагаться на союзников. Если Берлин сегодня удовлетворит полностью запросы в каких-то типах вооружения, это будет повод навесить на ФРГ еще дополнительные обязательства по военной помощи", - отметил Васильев.
Подробнее об этом можно почитать на нашем сайте.
Вчера, 04:45
Эксперт рассказал, как Запад пустился "во все тяжкие" и чем ответит Россия на поставки Taurus и ATACMSПоставки Украине ракет Taurus и ATACMS ведет к сползанию регионального конфликта на континентальный или даже межконтинентальный уровень. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
НовостиСШАпрезидент СШАУкраинаATACMSкассетные боеприпасыКиевВашингтонДжо БайденВладимир Зеленский
 
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