"Может исчезать на радарах": эксперт рассказал, как обманывает противника новое "изделие" ВПК
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Новая версия барражирующего боеприпаса "Ланцет" имеет высокую маневренность и дальность полёта до 70 километров. По нему не работают вражеские ПЗРК и он незаметен для тепловизоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Новый ударный беспилотник "Ланцет-3" имеет дальность 70-80 километров, хотя по нему есть разные данные. Его боевая часть увеличена до 5 кг, но при этом "Изделие 52" сохраняет все свои свойства, рассказал Кнутов.
"То есть он очень хорошо маневрирует, на радаре он выглядит очень часто как птица, он может зависать и исчезать на радарах, использующих допплеровский метод для сопровождения по скорости", - подчеркнул эксперт.
Кроме того, возросла точность наведения "Ланцетов", и главное преимущество – он изготовлен из композитных материалов и малозаметен, при этом двигатель электрический, добавил Кнутов.
Электрический двигатель имеет температуру такую же, как у окружающего воздуха, поэтому по нему не работают ПЗРК и не видят тепловизоры. Отсюда такая эффективность применения "Ланцетов", резюмировал собеседник издания.
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Вчера, 11:23Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - ЕвсеевВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске