"Может исчезать на радарах": эксперт рассказал, как обманывает противника новое "изделие" ВПК

Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - Евсеев

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске