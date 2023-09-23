"Может исчезать на радарах": эксперт рассказал, как обманывает противника новое "изделие" ВПК - 23.09.2023 Украина.ру
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"Может исчезать на радарах": эксперт рассказал, как обманывает противника новое "изделие" ВПК
"Может исчезать на радарах": эксперт рассказал, как обманывает противника новое "изделие" ВПК - 23.09.2023 Украина.ру
"Может исчезать на радарах": эксперт рассказал, как обманывает противника новое "изделие" ВПК
Новая версия барражирующего боеприпаса "Ланцет" имеет высокую маневренность и дальность полёта до 70 километров. По нему не работают вражеские ПЗРК и он незаметен для тепловизоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-09-23T10:26
2023-09-23T10:26
новости
"ланцет"
бпла
боеприпасы
беспилотник
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Новый ударный беспилотник "Ланцет-3" имеет дальность 70-80 километров, хотя по нему есть разные данные. Его боевая часть увеличена до 5 кг, но при этом "Изделие 52" сохраняет все свои свойства, рассказал Кнутов.Кроме того, возросла точность наведения "Ланцетов", и главное преимущество – он изготовлен из композитных материалов и малозаметен, при этом двигатель электрический, добавил Кнутов.Электрический двигатель имеет температуру такую же, как у окружающего воздуха, поэтому по нему не работают ПЗРК и не видят тепловизоры. Отсюда такая эффективность применения "Ланцетов", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230922/1049618722.html
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новости, "ланцет", бпла, боеприпасы, беспилотник, впк, вооружение, пзрк, вс рф
Новости, "Ланцет", БПЛА, боеприпасы, беспилотник, ВПК, вооружение, ПЗРК, ВС РФ

"Может исчезать на радарах": эксперт рассказал, как обманывает противника новое "изделие" ВПК

10:26 23.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Новая версия барражирующего боеприпаса "Ланцет" имеет высокую маневренность и дальность полёта до 70 километров. По нему не работают вражеские ПЗРК и он незаметен для тепловизоров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Новый ударный беспилотник "Ланцет-3" имеет дальность 70-80 километров, хотя по нему есть разные данные. Его боевая часть увеличена до 5 кг, но при этом "Изделие 52" сохраняет все свои свойства, рассказал Кнутов.
"То есть он очень хорошо маневрирует, на радаре он выглядит очень часто как птица, он может зависать и исчезать на радарах, использующих допплеровский метод для сопровождения по скорости", - подчеркнул эксперт.
Кроме того, возросла точность наведения "Ланцетов", и главное преимущество – он изготовлен из композитных материалов и малозаметен, при этом двигатель электрический, добавил Кнутов.
Электрический двигатель имеет температуру такую же, как у окружающего воздуха, поэтому по нему не работают ПЗРК и не видят тепловизоры. Отсюда такая эффективность применения "Ланцетов", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 11:23
Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - ЕвсеевВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске
 
Новости"Ланцет"БПЛАбоеприпасыбеспилотникВПКвооружениеПЗРКВС РФ
 
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