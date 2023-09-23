Дмитрий Рогозин о том, как новая разработка покончит с преимуществом ВСУ в контрбатарейной борьбе
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВице-премьер правительства РФ Д.Рогозин посетил III Владимирский экономический форум 2015
Контрбатарейная борьба является главным приоритетом для разработчиков российского вооружения. Можно надеяться, что скоро Минобороны примет на вооружение новый контрбатарейный комплекс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин
У противника есть преимущество, как по дальнобойности ствольной и реактивной артиллерии, так и по боеприпасам. Естественно, их порядки насыщены и комплексами артиллерийской разведки, рассказал Рогозин.
"Мой военно-технический центр разработал противоядие, в ближайшие две-три недели на одном из участков запорожского фронта проведем военно-технический эксперимент по контрбатарейной борьбе", - добавил он.
Если все получится, Минобороны следовало бы массово закупить такой комплекс и покончить с преимуществом ВСУ в этом вопросе, заключил собеседник издания.
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