Дмитрий Рогозин о том, как новая разработка покончит с преимуществом ВСУ в контрбатарейной борьбе - 23.09.2023 Украина.ру
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Дмитрий Рогозин о том, как новая разработка покончит с преимуществом ВСУ в контрбатарейной борьбе
Дмитрий Рогозин о том, как новая разработка покончит с преимуществом ВСУ в контрбатарейной борьбе - 23.09.2023 Украина.ру
Дмитрий Рогозин о том, как новая разработка покончит с преимуществом ВСУ в контрбатарейной борьбе
Контрбатарейная борьба является главным приоритетом для разработчиков российского вооружения. Можно надеяться, что скоро Минобороны примет на вооружение новый контрбатарейный комплекс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин
2023-09-23T09:05
2023-09-23T09:05
новости
дмитрий рогозин
вооружение
артиллерия
минобороны рф
разведка
разработки
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У противника есть преимущество, как по дальнобойности ствольной и реактивной артиллерии, так и по боеприпасам. Естественно, их порядки насыщены и комплексами артиллерийской разведки, рассказал Рогозин.Если все получится, Минобороны следовало бы массово закупить такой комплекс и покончить с преимуществом ВСУ в этом вопросе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230922/1049633524.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий рогозин, вооружение, артиллерия, минобороны рф, разведка, разработки
Новости, Дмитрий Рогозин, вооружение, артиллерия, Минобороны РФ, разведка, разработки

Дмитрий Рогозин о том, как новая разработка покончит с преимуществом ВСУ в контрбатарейной борьбе

09:05 23.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВице-премьер правительства РФ Д.Рогозин посетил III Владимирский экономический форум 2015
Вице-премьер правительства РФ Д.Рогозин посетил III Владимирский экономический форум 2015 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Контрбатарейная борьба является главным приоритетом для разработчиков российского вооружения. Можно надеяться, что скоро Минобороны примет на вооружение новый контрбатарейный комплекс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин
У противника есть преимущество, как по дальнобойности ствольной и реактивной артиллерии, так и по боеприпасам. Естественно, их порядки насыщены и комплексами артиллерийской разведки, рассказал Рогозин.
"Мой военно-технический центр разработал противоядие, в ближайшие две-три недели на одном из участков запорожского фронта проведем военно-технический эксперимент по контрбатарейной борьбе", - добавил он.
Если все получится, Минобороны следовало бы массово закупить такой комплекс и покончить с преимуществом ВСУ в этом вопросе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Василий Дандыкин интервью
Вчера, 16:46
Василий Дандыкин: ВСУ бьют по Севастополю со стороны Одессы, чтобы начать новое наступление зимойСевастополь — это город, ради которого затевался "контраступ" ВСУ, а недавний удар по штабу Черноморского флота — это плод коллективной работу заокеанских хозяев и их киевских подчиненных, считает капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
 
НовостиДмитрий РогозинвооружениеартиллерияМинобороны РФразведкаразработки
 
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