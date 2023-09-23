https://ukraina.ru/20230923/1049636838.html

Дмитрий Рогозин о том, как новая разработка покончит с преимуществом ВСУ в контрбатарейной борьбе

Дмитрий Рогозин о том, как новая разработка покончит с преимуществом ВСУ в контрбатарейной борьбе - 23.09.2023 Украина.ру

Дмитрий Рогозин о том, как новая разработка покончит с преимуществом ВСУ в контрбатарейной борьбе

Контрбатарейная борьба является главным приоритетом для разработчиков российского вооружения. Можно надеяться, что скоро Минобороны примет на вооружение новый контрбатарейный комплекс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин

2023-09-23T09:05

2023-09-23T09:05

2023-09-23T09:05

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дмитрий рогозин

вооружение

артиллерия

минобороны рф

разведка

разработки

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У противника есть преимущество, как по дальнобойности ствольной и реактивной артиллерии, так и по боеприпасам. Естественно, их порядки насыщены и комплексами артиллерийской разведки, рассказал Рогозин.Если все получится, Минобороны следовало бы массово закупить такой комплекс и покончить с преимуществом ВСУ в этом вопросе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230922/1049633524.html

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новости, дмитрий рогозин, вооружение, артиллерия, минобороны рф, разведка, разработки