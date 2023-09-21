Дмитрий Рогозин: Украинских дронов в небе на Запорожском фронте сейчас больше, чем птиц - 21.09.2023 Украина.ру
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Дмитрий Рогозин: Украинских дронов в небе на Запорожском фронте сейчас больше, чем птиц
Дмитрий Рогозин: Украинских дронов в небе на Запорожском фронте сейчас больше, чем птиц - 21.09.2023 Украина.ру
Дмитрий Рогозин: Украинских дронов в небе на Запорожском фронте сейчас больше, чем птиц
Руководитель "Царских волков" Дмитрий Рогозин рассказал изданию Украина.ру, что он и его научно-технический центр делает для того, чтобы улучшить контрбатарейную борьбу на фронте, и прокомментировал возможное назначение сенатором от Запорожской области.
2023-09-21T04:19
2023-09-21T04:26
дмитрий рогозин
сво
спецоперация
запорожское направление
дроны
бпла
интервью
армения
азербайджан
совет федерации
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- Дмитрий Олегович, ВСУ бросили все свои главные резервы на запорожское направление в район Работино – Вербное/Вербовое. Замысел их понятен – прорвать нашу линию обороны и выйти к Токмаку. Получится у них? Есть ли у нас резервы, чтобы отбить их атаку?- ВСУ стремятся расширить плацдарм Работино-Вербовое, имеют небольшое продвижение, но их потери несоизмеримы с приобретением. Рано или поздно они выдохнутся и пусть не обижаются, когда наши войска на их спине пойдут вперед.- Украинцы стали активно применять дроны-камикадзе. Причем, как говорят фронтовики, они очень дешевы: китайские комплектующие плюс крылья из пенопласта – стоимость от 8 до 15 тысяч рублей. Так ли это? Насколько мы теперь стали уязвимы, и как с такими дронами бороться? - Дронов сейчас в небе больше, чем птиц. Они представляют реальную угрозу нашим бойцам и технике. Мы сейчас оперативно рассматриваем средства противодействия, они должны применяться комплексно - как средства радиоэлектронной борьбы, так и дроны перехватчики. Ну и старый "дедовский" способ - не менее 6 пуль на один кубический метр - и дрона не будет.- Мы сейчас пока уступаем ВСУ в количестве контрбатарейных систем. Американцы поставили ВСУ более ста РЛС для контрбатарейной борьбы. Некоторые говорят, что засекать украинскую артиллерию можно, поставив РЛС на БПЛА. Вы поддерживаете такую идею? - Согласен, контрбатарейная борьба - это приоритет номер один. У противника есть преимущество, как по дальнобойности ствольной и реактивной артиллерии, так и по боеприпасам. Естественно, их порядки насыщены и комплексами артиллерийской разведки. Мой военно-технический центр разработал противоядие, в ближайшие две-три недели на одном из участков запорожского фронта проведем военно-технический эксперимент по контрбатарейной борьбе. Если все получится, Минобороны следовало бы массово закупить такой комплекс и покончить с преимуществом ВСУ в этом вопросе.- По Москве ходят слухи, что вы скоро станете сенатором от Запорожской области. Вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию? - Я слухи не комментирую. Мои планы связаны с освобождением Украины от фашистских захватчиков. Работаю в Запорожской области и буду здесь работать.- Почему, по вашему мнению, Армения проиграла в Карабахе? В неподготовленности ее армии, или в сознательном сливе Карабаха официальным Ереваном? Какова должна быть позиция Москвы в этом конфликте?-Можно ссылаться на всякие причины и искать виноватых в своем поражении, но поражение всегда носит характер недооценки силы противника и нежелания что-то делать для исправления собственных ошибок и неповоротливости. Это всех касается.
https://ukraina.ru/20230227/1043924661.html
https://ukraina.ru/20230914/1049341251.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий рогозин, сво, спецоперация, запорожское направление, дроны, бпла, интервью, армения, азербайджан, совет федерации
Дмитрий Рогозин, СВО, Спецоперация, Запорожское направление, дроны, БПЛА, Интервью, Армения, Азербайджан, Совет Федерации

Дмитрий Рогозин: Украинских дронов в небе на Запорожском фронте сейчас больше, чем птиц

04:19 21.09.2023 (обновлено: 04:26 21.09.2023)
 
© РИА Новости . Григорий СысоевДмитрий Рогозин интервью
Дмитрий Рогозин интервью - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Руководитель "Царских волков" Дмитрий Рогозин рассказал изданию Украина.ру, что он и его научно-технический центр делает для того, чтобы улучшить контрбатарейную борьбу на фронте, и прокомментировал возможное назначение сенатором от Запорожской области.
- Дмитрий Олегович, ВСУ бросили все свои главные резервы на запорожское направление в район Работино – Вербное/Вербовое. Замысел их понятен – прорвать нашу линию обороны и выйти к Токмаку. Получится у них? Есть ли у нас резервы, чтобы отбить их атаку?
- ВСУ стремятся расширить плацдарм Работино-Вербовое, имеют небольшое продвижение, но их потери несоизмеримы с приобретением.
Рано или поздно они выдохнутся и пусть не обижаются, когда наши войска на их спине пойдут вперед.
Интервью Д. Рогозина РИА Новости - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
27 февраля, 16:28
Дмитрий Рогозин: кто онРуководитель научно-технического центра "Царские волки"
- Украинцы стали активно применять дроны-камикадзе. Причем, как говорят фронтовики, они очень дешевы: китайские комплектующие плюс крылья из пенопласта – стоимость от 8 до 15 тысяч рублей. Так ли это? Насколько мы теперь стали уязвимы, и как с такими дронами бороться?
- Дронов сейчас в небе больше, чем птиц. Они представляют реальную угрозу нашим бойцам и технике.
Мы сейчас оперативно рассматриваем средства противодействия, они должны применяться комплексно - как средства радиоэлектронной борьбы, так и дроны перехватчики.
Ну и старый "дедовский" способ - не менее 6 пуль на один кубический метр - и дрона не будет.
- Мы сейчас пока уступаем ВСУ в количестве контрбатарейных систем. Американцы поставили ВСУ более ста РЛС для контрбатарейной борьбы. Некоторые говорят, что засекать украинскую артиллерию можно, поставив РЛС на БПЛА. Вы поддерживаете такую идею?
- Согласен, контрбатарейная борьба - это приоритет номер один. У противника есть преимущество, как по дальнобойности ствольной и реактивной артиллерии, так и по боеприпасам. Естественно, их порядки насыщены и комплексами артиллерийской разведки.
Мой военно-технический центр разработал противоядие, в ближайшие две-три недели на одном из участков запорожского фронта проведем военно-технический эксперимент по контрбатарейной борьбе. Если все получится, Минобороны следовало бы массово закупить такой комплекс и покончить с преимуществом ВСУ в этом вопросе.
Артем Жога интервью
14 сентября, 12:54
Артём Жога о погибшем сыне, Александре Захарченко и МоторолеАрсен "Моторола", как большой огромный магнит, притягивал к себе людей, и, глядя на него, хотелось выпрямить спину, стать выше и лучше, научиться тому, чего ты не знал, утверждает нынешний командир знаменитой "Спарты" Артем Жога
- По Москве ходят слухи, что вы скоро станете сенатором от Запорожской области. Вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?
- Я слухи не комментирую. Мои планы связаны с освобождением Украины от фашистских захватчиков. Работаю в Запорожской области и буду здесь работать.
- Почему, по вашему мнению, Армения проиграла в Карабахе? В неподготовленности ее армии, или в сознательном сливе Карабаха официальным Ереваном? Какова должна быть позиция Москвы в этом конфликте?
-Можно ссылаться на всякие причины и искать виноватых в своем поражении, но поражение всегда носит характер недооценки силы противника и нежелания что-то делать для исправления собственных ошибок и неповоротливости. Это всех касается.
 
Дмитрий РогозинСВОСпецоперацияЗапорожское направлениедроныБПЛАИнтервьюАрменияАзербайджанСовет Федерации
 
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