https://ukraina.ru/20230921/1049574119.html

Дмитрий Рогозин: Украинских дронов в небе на Запорожском фронте сейчас больше, чем птиц

Дмитрий Рогозин: Украинских дронов в небе на Запорожском фронте сейчас больше, чем птиц - 21.09.2023 Украина.ру

Дмитрий Рогозин: Украинских дронов в небе на Запорожском фронте сейчас больше, чем птиц

Руководитель "Царских волков" Дмитрий Рогозин рассказал изданию Украина.ру, что он и его научно-технический центр делает для того, чтобы улучшить контрбатарейную борьбу на фронте, и прокомментировал возможное назначение сенатором от Запорожской области.

2023-09-21T04:19

2023-09-21T04:19

2023-09-21T04:26

дмитрий рогозин

сво

спецоперация

запорожское направление

дроны

бпла

интервью

армения

азербайджан

совет федерации

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- Дмитрий Олегович, ВСУ бросили все свои главные резервы на запорожское направление в район Работино – Вербное/Вербовое. Замысел их понятен – прорвать нашу линию обороны и выйти к Токмаку. Получится у них? Есть ли у нас резервы, чтобы отбить их атаку?- ВСУ стремятся расширить плацдарм Работино-Вербовое, имеют небольшое продвижение, но их потери несоизмеримы с приобретением. Рано или поздно они выдохнутся и пусть не обижаются, когда наши войска на их спине пойдут вперед.- Украинцы стали активно применять дроны-камикадзе. Причем, как говорят фронтовики, они очень дешевы: китайские комплектующие плюс крылья из пенопласта – стоимость от 8 до 15 тысяч рублей. Так ли это? Насколько мы теперь стали уязвимы, и как с такими дронами бороться? - Дронов сейчас в небе больше, чем птиц. Они представляют реальную угрозу нашим бойцам и технике. Мы сейчас оперативно рассматриваем средства противодействия, они должны применяться комплексно - как средства радиоэлектронной борьбы, так и дроны перехватчики. Ну и старый "дедовский" способ - не менее 6 пуль на один кубический метр - и дрона не будет.- Мы сейчас пока уступаем ВСУ в количестве контрбатарейных систем. Американцы поставили ВСУ более ста РЛС для контрбатарейной борьбы. Некоторые говорят, что засекать украинскую артиллерию можно, поставив РЛС на БПЛА. Вы поддерживаете такую идею? - Согласен, контрбатарейная борьба - это приоритет номер один. У противника есть преимущество, как по дальнобойности ствольной и реактивной артиллерии, так и по боеприпасам. Естественно, их порядки насыщены и комплексами артиллерийской разведки. Мой военно-технический центр разработал противоядие, в ближайшие две-три недели на одном из участков запорожского фронта проведем военно-технический эксперимент по контрбатарейной борьбе. Если все получится, Минобороны следовало бы массово закупить такой комплекс и покончить с преимуществом ВСУ в этом вопросе.- По Москве ходят слухи, что вы скоро станете сенатором от Запорожской области. Вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию? - Я слухи не комментирую. Мои планы связаны с освобождением Украины от фашистских захватчиков. Работаю в Запорожской области и буду здесь работать.- Почему, по вашему мнению, Армения проиграла в Карабахе? В неподготовленности ее армии, или в сознательном сливе Карабаха официальным Ереваном? Какова должна быть позиция Москвы в этом конфликте?-Можно ссылаться на всякие причины и искать виноватых в своем поражении, но поражение всегда носит характер недооценки силы противника и нежелания что-то делать для исправления собственных ошибок и неповоротливости. Это всех касается.

https://ukraina.ru/20230227/1043924661.html

https://ukraina.ru/20230914/1049341251.html

запорожское направление

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

дмитрий рогозин, сво, спецоперация, запорожское направление, дроны, бпла, интервью, армения, азербайджан, совет федерации