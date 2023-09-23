https://ukraina.ru/20230923/1049620667.html

Америка закрывает Колумба. В США до основания сносят основателей

Америка закрывает Колумба. В США до основания сносят основателей - 23.09.2023 Украина.ру

Америка закрывает Колумба. В США до основания сносят основателей

Культура отмены, уже давно превращенная в отмену культуры, не только показывает, как транснациональным глобалистам ненавистны национальные государства, спаянные национально же культурой, но уже несет угрозу и самим США. Этой планетарной штаб-квартире и средоточию модерновых глобальных веяний.

2023-09-23T10:02

2023-09-23T10:02

2023-09-23T10:03

эксклюзив

сша

дональд трамп

памятник

глобализм

транснациональные корпорации

государство

культура

отмена

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И это закономерный результат глобализма, призванного подчинить всю жизнь на планете транснациональным корпорациям и заставить им служить все национальные государства, максимально ослабленные и подчиненные воле транснационалов.Именно глобалисты создают всякие союзы государств. Отбирая у них часть суверенитета и отдавая его на откуп наднациональной бюрократии, никем не избираемой (как в Евросоюзе, например) и служащей не национальным интересам отдельных стран, а неким глобальным фетишам, если хотите, общенациональным ценностям и интересам. Во имя абстрактных "всех". И игнорируя интересы "одного", точнее -- конкретных людей в конкретной стране.Глобалисты просто жаждут покончить с мешающими им национальными государствами, но пока не могут сделать это со всеми. Поэтому, что называется, бьют своих, чтобы чужие боялись. Уничтожают унификацией своих союзников и используют для этого мощь США. Но на определенном этапе и мощное национальное государство США становится им обузой. Особенно если находятся всякие там Трампы и их последователи, обещающие "Снова сделать Америку великой".Глобалистам США нужны не великие, а подконтрольные. Как послушный инструмент для давления на всех несогласных на земле. Вот для того, чтобы подточить единство и силу США изнутри глобалисты в 2020 году и выдумали, спонсировали, раскрутили и натравили на основы американской государственности, например, движение Black Lives Matter (BLM) – сборища маргинальных, асоциальных и деклассированных ублюдков и париев, которые под видом борьбы за права человека начали дискредитировать и сносить основы американской государственности, нападая на ее историческую память и цементирующую жизнь общества мораль.Под нож, точнее – под краны, экскаваторы, кирки, молоты и дубинки первыми пошли памятники отцам-основателям как всех Соединенных штатов Америки, так и отдельных штатов, регионов, городов. Этот основополагающий принцип любой культуры отмены давно апробирован: если можно посягнуть на то, что считалось незыблемым, то все остальное разрушить -- сам бог велел. Помните из Достоевского: если Бога нет, то все можно. Так и здесь: если осквернить тех, кто создавал США, то и Штаты потом можно валить.И по всей стране тогда наземь посыпались памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, отцам-основателям США -- первому и третьему их президентам Джорджу Вашингтону и Томасу Джефферсону, первому и единственному президенту Южной Конфедерации времен гражданской войны в США в XIX веке Джефферсону Дэвису, деятелям рангом пониже – знаменитому банкиру и капитану южан Чарлзу Линну и их главнокомандующему генералу Роберту Ли, испанскому конкистадору и первому губернатору провинций Новая Мексика и Новая Испания Хуану де Оньяте, монаху-францисканцу и основателю католических миссий в калифорнийских городах Хуниперо Серре и т. д. и т. п.Всем им в вину стали либо геноцид коренного населения Америки – индейцев, либо потакание рабовладению. Что недалеко от истины: конкистадоры истребляли местных аборигенов безжалостно. И потому Колумбу памятники сносят по всем Америкам и только в США уничтожено более 20 памятников. Вашингтон и Джефферсон были плантаторами и владели рабами, хотя последний написал прекрасную Декларацию независимости США. А президент южан Дэвис не брал в свою армию негров, потому что считал их чьим-то имуществом.В итоге памятники Вашингтону начали испещрять цифрами "1619" – в память даты первого завоза негров-рабов из Африки в США. А в реке в Новом Орлеане (Луизиана) утопили, например, памятник Джону МакДонагу, одному из крупнейших рабовладельцев Америки, который тем не менее разработал план выкупа и освобождения рабов за 15 лет, а после смерти ​оставил большую часть своего состояния для строительства государственных школ для бедных детей, в частности белых и освобожденных черных детей.Тот же экс-президент США Дональд Трамп прекрасно понимал пагубность осквернения памяти и памятников для основ государственности. И потому еще в июне 2020 года, во время разгула BLM разрешил властям арестовывать разрушителей монументов. А когда у Белого дома попытались снести статую 7-му президенту США Эндрю Джексону, первому, кстати, президенту-демократу, то пригрозил им 10 годами тюряги. Более того, пообещал, что исключения не будет ни для кого, и решение имеет обратную силу, то есть судить смогут и тех, кто уже повредил статуи.Но выборы в том году Трамп проиграл, и сейчас рулят демократы-глобалисты. И явления культуры отмены/отмены культуры явно понадобилось им еще и как отличная отвлекалочка от неблаговидных финансовых делишек на всех уровнях. Оно и понятно: за благо человечества легче бороться, чем за счастье конкретных людей и страны. Особенно если при этом еще и воровать.Второй этап вандализма в отношении памятников наметился в этом году прошедшим летом, когда контролируемый Демократической партией городской совет Нью-Йорка принял горбюджет, всеми признанный провальным. И вот теперь, как пишет The New York Post, комитет по делам культуры совета, возглавляемый демократами, собирается провести публичные слушания по предложению изъять из городской собственности монументы, посвященные историческим этим личностям "из-за их противоречивого прошлого". Разработан даже план, позволяющий снести памятники в честь таких личностей, как Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и -- бинго! -- Христофор Колумб. И на площади его имени, и в центральном парке.Под замес попал и последний голландский губернатор Нью-Йорка и поселенец Питер Стейвесант, человек, который в начале XVII века построил Уолл-Стрит и Бродвей.Законодатели связывают эти личности с колониальным прошлым и говорят, что содержание монументов дорого обходится городскому бюджету.Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс распорядился сократить расходы городских служб, следящих за памятниками, потому что из-за кризиса с мигрантами они-де разбалансированы на миллиарды долларов. И статую Томаса Джефферсона, да-да, упомянутого выше автора Декларации независимости США и третьего президента Америки, вынесли из мэрии, потому что он был рабовладельцем.На помойку истории, пишет издание Washington Examiner, должны, по замыслу демократов, отправиться все статуи и монументы, "которые изображают человека, владевшего порабощенными людьми или получавшего прямую экономическую выгоду от рабства, или участвовавшего в преступлениях против коренных народов или другие преступления против человечества".Справедливости ради следует сказать, что в вандализме оставлена довольно унизительная лазейка: если комиссия горсовета проголосует за то, чтобы не удалять произведение искусства, то она потребует от властей города установить "пояснительную табличку о проступках исторического деятеля". Дескать, преступник, но произведение искусства, пусть стоит.Еще более унизительными выглядят попытки энтузиастов защитить Колумба и прочих. Например, президент Коалиции наследия Колумба Анджело Виволо убеждает всех: "Колумб был мигрантом!". И на этом основании его, мол, трогать нельзя, он тоже угнетенный.Хотя с другой стороны, а ни на что другое глобалисты из США, предложившие всему миру "цветные революции" и отмены культуры как средства и инструменты борьбы за свое влияние, и не должны были рассчитывать. Разрушительный бумеранг всегда возвращается к его запустившему. И когда в мире сегодня говорят об "украинизации политики", то вот она и есть – разносит США вдребезги…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230504/1044830717.html

https://ukraina.ru/20230705/1047824257.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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эксклюзив, сша, дональд трамп, памятник, глобализм, транснациональные корпорации, государство, культура, отмена