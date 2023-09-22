https://ukraina.ru/20230922/1049639387.html
Боррель: Украина провела реформы, теперь воюет и разрушается, но станет "чистым бенефициаром"
Боррель: Украина провела реформы, теперь воюет и разрушается, но станет "чистым бенефициаром" - 22.09.2023 Украина.ру
Боррель: Украина провела реформы, теперь воюет и разрушается, но станет "чистым бенефициаром"
Украине и ЕС придется провести длительный процесс реформ – вдобавок к тем, которые привели постсоветскую республику к нынешнему состоянию. Об этом в интервью The Guardian заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
2023-09-22T20:27
2023-09-22T20:27
2023-09-22T20:27
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Глава европейской дипломатии гордится своей ролью в убеждении стран ЕС поставить оружие Киеву в начале СВО. Боррель назвал это самым славным моментом в своей карьере, сказано в публикации британского издания.Оно также отметило: "Бывший министр иностранных дел Испании выглядит необычно, поскольку он кажется не только практиком, но и геополитическим комментатором. Он настаивает на том, что общественные настроения в Европе по поводу Украины не меняются".Под Европой британское издание и сам Боррель понимают, как следует из публикации, исключительно Евросоюз, а не европейскую часть Евразии. Не считают они европейской страной и Украину, конфликт между которой и некоторыми восточноевропейскими членами ЕС из-за зерна глава дипломатии союза прокомментировал. Вопрос касался перспектив таких конфликтов в случае, если Украину примут в Евросоюз."Все знают, что это будет сложно, потому что Украина, прежде всего, находится в состоянии войны и в буквальном смысле разрушается. Во-вторых, еще до войны ей пришлось провести множество реформ. И в-третьих, на данный момент Украина, будучи членом Европейского союза, будет единственной страной, которая будет чистым бенефициаром", - ответил Боррель.Столь вероятное, по мнению Борреля, будущее Украины не означает прекращения движения на верном пути к успеху. Дипломат сообщил в интервью, что Украине и ЕС ещё предстоит осуществить длительный процесс реформ.Более того: Боррель уверен, что членство Украины положит конец тому, что он назвал "спящей сиестой" расширения ЕС. В этой связи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил: "В течение многих лет существовала своего рода тупиковая ситуация, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику".Не все в Евросоюзе разделяют оптимизм Борреля. Польша при рассмотрении гипотетической возможности членства Украины в ЕС выдвинула Киеву ряд условий – в том числе политических. Среди них – отказ от прославления идеологов и исполнителей геноцида поляков на Украине во время Второй мировой Войны ("Волынская резня").
https://ukraina.ru/20170704/1018866650.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, жозеп боррель, владимир зеленский, сво, ес, украина-ес, соглашение с ес, евроинтеграция
Боррель: Украина провела реформы, теперь воюет и разрушается, но станет "чистым бенефициаром"
Украине и ЕС придется провести длительный процесс реформ – вдобавок к тем, которые привели постсоветскую республику к нынешнему состоянию. Об этом в интервью The Guardian заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Глава европейской дипломатии гордится своей ролью в убеждении стран ЕС поставить оружие Киеву в начале СВО. Боррель назвал это самым славным моментом в своей карьере, сказано в публикации британского издания.
Оно также отметило: "Бывший министр иностранных дел Испании выглядит необычно, поскольку он кажется не только практиком, но и геополитическим комментатором. Он настаивает на том, что общественные настроения в Европе по поводу Украины не меняются".
Под Европой британское издание и сам Боррель понимают, как следует из публикации, исключительно Евросоюз, а не европейскую часть Евразии. Не считают они европейской страной и Украину, конфликт между которой и некоторыми восточноевропейскими членами ЕС из-за зерна глава дипломатии союза прокомментировал. Вопрос касался перспектив таких конфликтов в случае, если Украину примут в Евросоюз.
"Все знают, что это будет сложно, потому что Украина, прежде всего, находится в состоянии войны и в буквальном смысле разрушается. Во-вторых, еще до войны ей пришлось провести множество реформ. И в-третьих, на данный момент Украина, будучи членом Европейского союза, будет единственной страной, которая будет чистым бенефициаром", - ответил Боррель.
Столь вероятное, по мнению Борреля, будущее Украины не означает прекращения движения на верном пути к успеху. Дипломат сообщил в интервью, что Украине и ЕС ещё предстоит осуществить длительный процесс реформ.
Более того: Боррель уверен, что членство Украины положит конец тому, что он назвал "спящей сиестой" расширения ЕС. В этой связи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил: "В течение многих лет существовала своего рода тупиковая ситуация, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику".
Не все в Евросоюзе разделяют оптимизм Борреля. Польша при рассмотрении гипотетической возможности членства Украины в ЕС выдвинула Киеву ряд условий – в том числе политических. Среди них – отказ от прославления идеологов и исполнителей геноцида поляков на Украине во время Второй мировой Войны ("Волынская резня").