https://ukraina.ru/20230922/1049638455.html
"Мы травоядные в мире хищников": Боррель призвал к милитаризации ЕС
"Мы травоядные в мире хищников": Боррель призвал к милитаризации ЕС - 22.09.2023 Украина.ру
"Мы травоядные в мире хищников": Боррель призвал к милитаризации ЕС
Евросоюзу следует увеличить военные расходы, так как период сиесты под "ядерным зонтиком" США закончился. Об этом в интервью The Guardian заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
2023-09-22T19:06
2023-09-22T19:06
2023-09-22T19:10
новости
жозеп боррель
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"Мы травоядные в мире хищников. Это мир силовой политики, но мы все еще помним, что посредством торговли и проповеди верховенства закона мы можем влиять на мир. Мы по-прежнему должны проповедовать верховенство закона, но мы должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому", - заявил глава дипломатии Евросоюза.Он не стал уточнять, о ком идёт речь – ливийском лидере Муаммаре Каддафи или других жертвах специальных военных операций западных государств. Однако в обширном интервью Guardian глава дипломатии Евросоюза несколько раз негативно высказался о российском лидере Владимире Путине.Кроме того, Боррель заявил о необходимости милитаризации Евросоюза. По его мнению, это межгосударственное объединение 27 стран ещё далеко от обладания необходимым военным потенциалом.Боррель уточнил: "Я не Дональд Трамп, говорящий, что вы должны тратить 2% ВВП на оборону, но в наших руках выстроить общую внешнюю и оборонную политику".Боррель также поделился соображениями о том, как "война" (в редакционном тексте речь об СВО на Украине, - Прим.) изменила Евросоюз и какое место этот блок стран занимает в "новом мировом порядке". В частности, Боррель сообщил, что "европейские страны были вынуждены проснуться после сиесты по расходам на оборону, в которой они жили под американским ядерным зонтиком".Из текста интервью следует, что под "европейскими странами" Боррель и британское издание понимают исключительно Евросоюз, а не страны в европейской части Евразии. Глава дипломатии ЕС не упомянул, а британское издание не уточнило, сколько стран Европы обладают ядерным оружием.В октябре 2022 года Жозеп Боррель стал инициатором большого скандала. Выступая перед дипломатами ЕС в присутствии Федерики Могерини, он сказал: "Да, Европа — это сад. Мы разбили сад. В нем все благоустроено. Это лучшее сочетание политической свободы, экономического процветания и общественной сплоченности в истории человечества... Остальной мир — и вы это прекрасно знаете, Федерика, — совсем не сад. Бóльшая часть остального мира — это джунгли, и они могут заполонить наш сад. Садовники должны об этом позаботиться, но они не могут защитить сад стенами. Красивый сад за высокой стеной, которая остановит натиск джунглей, — это не решение. Джунгли быстро растут, и против них не сработает никакая стена. Садовникам самим предстоит отправиться в джунгли. Европейцы должны гораздо шире взаимодействовать с остальным миром. Иначе остальной мир будет вторгаться к нам разными путями и под разным видом. Да, этой мой главнейший посыл: мы должны гораздо больше взаимодействовать с окружающим миром. Мы — привилегированные люди".
https://ukraina.ru/20230920/1049551994.html
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новости, жозеп боррель, ес, милитаризация, впк, европа, россия, дональд трамп, владимир путин, евразия, география
Новости, Жозеп Боррель, ЕС, милитаризация, ВПК, Европа, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евразия, география
"Мы травоядные в мире хищников": Боррель призвал к милитаризации ЕС
19:06 22.09.2023 (обновлено: 19:10 22.09.2023)
Евросоюзу следует увеличить военные расходы, так как период сиесты под "ядерным зонтиком" США закончился. Об этом в интервью The Guardian заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы травоядные в мире хищников. Это мир силовой политики, но мы все еще помним, что посредством торговли и проповеди верховенства закона мы можем влиять на мир. Мы по-прежнему должны проповедовать верховенство закона, но мы должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому", - заявил глава дипломатии Евросоюза.
Он не стал уточнять, о ком идёт речь – ливийском лидере Муаммаре Каддафи или других жертвах специальных военных операций западных государств. Однако в обширном интервью Guardian глава дипломатии Евросоюза несколько раз негативно высказался о российском лидере Владимире Путине.
Кроме того, Боррель заявил о необходимости милитаризации Евросоюза. По его мнению, это межгосударственное объединение 27 стран ещё далеко от обладания необходимым военным потенциалом.
Боррель уточнил: "Я не Дональд Трамп, говорящий, что вы должны тратить 2% ВВП на оборону, но в наших руках выстроить общую внешнюю и оборонную политику".
Боррель также поделился соображениями о том, как "война" (в редакционном тексте речь об СВО на Украине, - Прим.) изменила Евросоюз и какое место этот блок стран занимает в "новом мировом порядке". В частности, Боррель сообщил, что "европейские страны были вынуждены проснуться после сиесты по расходам на оборону, в которой они жили под американским ядерным зонтиком".
Из текста интервью следует, что под "европейскими странами" Боррель и британское издание понимают исключительно Евросоюз, а не страны в европейской части Евразии. Глава дипломатии ЕС не упомянул, а британское издание не уточнило, сколько стран Европы обладают ядерным оружием.
В октябре 2022 года Жозеп Боррель стал инициатором большого скандала. Выступая перед дипломатами ЕС в присутствии Федерики Могерини, он сказал: "Да, Европа — это сад. Мы разбили сад. В нем все благоустроено. Это лучшее сочетание политической свободы, экономического процветания и общественной сплоченности в истории человечества... Остальной мир — и вы это прекрасно знаете, Федерика, — совсем не сад. Бóльшая часть остального мира — это джунгли, и они могут заполонить наш сад. Садовники должны об этом позаботиться, но они не могут защитить сад стенами. Красивый сад за высокой стеной, которая остановит натиск джунглей, — это не решение. Джунгли быстро растут, и против них не сработает никакая стена. Садовникам самим предстоит отправиться в джунгли. Европейцы должны гораздо шире взаимодействовать с остальным миром. Иначе остальной мир будет вторгаться к нам разными путями и под разным видом. Да, этой мой главнейший посыл: мы должны гораздо больше взаимодействовать с окружающим миром. Мы — привилегированные люди".