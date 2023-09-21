Сальдо: "киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне" - 21.09.2023 Украина.ру
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Сальдо: "киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне"
Сальдо: "киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне" - 21.09.2023 Украина.ру
Сальдо: "киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне"
Украинские власти готовят в Херсоне провокацию с постановочной акцией перед западной прессой. Об этом 21 сентября заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
2023-09-21T20:25
2023-09-21T20:25
новости
херсон
херсонская область
сальдо
сво
минобороны украины
провокация
информационная война
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Рассказывая о том, как "киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне", Сальдо сообщил: "В город приехали съёмочные группы немецкого и испанского телевидения. Под плотным контролем представителей украинских вооружённых формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о "пытках гражданских лиц" в период освобождения Херсона".Сальдо опубликовал документ Минобороны Украины со списком иностранных журналистов. При этом врио губернатора выразил сомнение в успехе указанного мероприятия – особенно "после разоблачения в американских СМИ зверского самообстрела боевиками киевского режима рынка в Константиновке". По мнению Сальдо, даже после этого в Киеве "продолжают устраивать кровавый театр, так как больше ничего не умеют"."В Константиновке ради пиара убили и покалечили больше полусотни человек. Хотелось бы предупредить оставшихся в Херсоне людей — будьте предельно осторожны, по улицам ходят "режиссёры"-убийцы!", - сообщил Сальдо.Тем временем СБУ отчиталась за проведённую комплексную спецоперацию против жителей Херсонской области. Спецслужба опубликовала фотографии матери и дочери, взятых под стражу "за помощь в войне против Украины".
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новости, херсон, херсонская область, сальдо, сво, минобороны украины, провокация, информационная война
Новости, Херсон, Херсонская область, Сальдо, СВО, Минобороны Украины, провокация, информационная война

Сальдо: "киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне"

20:25 21.09.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Украинские власти готовят в Херсоне провокацию с постановочной акцией перед западной прессой. Об этом 21 сентября заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Рассказывая о том, как "киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне", Сальдо сообщил: "В город приехали съёмочные группы немецкого и испанского телевидения. Под плотным контролем представителей украинских вооружённых формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о "пытках гражданских лиц" в период освобождения Херсона".
Сальдо опубликовал документ Минобороны Украины со списком иностранных журналистов. При этом врио губернатора выразил сомнение в успехе указанного мероприятия – особенно "после разоблачения в американских СМИ зверского самообстрела боевиками киевского режима рынка в Константиновке". По мнению Сальдо, даже после этого в Киеве "продолжают устраивать кровавый театр, так как больше ничего не умеют".
"В Константиновке ради пиара убили и покалечили больше полусотни человек. Хотелось бы предупредить оставшихся в Херсоне людей — будьте предельно осторожны, по улицам ходят "режиссёры"-убийцы!", - сообщил Сальдо.
Тем временем СБУ отчиталась за проведённую комплексную спецоперацию против жителей Херсонской области. Спецслужба опубликовала фотографии матери и дочери, взятых под стражу "за помощь в войне против Украины".
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НовостиХерсонХерсонская областьСальдоСВОМинобороны Украиныпровокацияинформационная война
 
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