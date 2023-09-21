Сальдо: "киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне"

"Человечность только у тех, у кого есть украинская кровь". На Украине продолжают пытать 17-летнего парня

Семнадцатилетнего Владимира Маркина осудили на 10 лет якобы за помощь Российской армии, а теперь публично издеваются над парнем и используют его историю для запугивания оппозиционно настроенных граждан