Сальдо: "киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне"
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Украинские власти готовят в Херсоне провокацию с постановочной акцией перед западной прессой. Об этом 21 сентября заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Рассказывая о том, как "киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне", Сальдо сообщил: "В город приехали съёмочные группы немецкого и испанского телевидения. Под плотным контролем представителей украинских вооружённых формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о "пытках гражданских лиц" в период освобождения Херсона".
Сальдо опубликовал документ Минобороны Украины со списком иностранных журналистов. При этом врио губернатора выразил сомнение в успехе указанного мероприятия – особенно "после разоблачения в американских СМИ зверского самообстрела боевиками киевского режима рынка в Константиновке". По мнению Сальдо, даже после этого в Киеве "продолжают устраивать кровавый театр, так как больше ничего не умеют".
"В Константиновке ради пиара убили и покалечили больше полусотни человек. Хотелось бы предупредить оставшихся в Херсоне людей — будьте предельно осторожны, по улицам ходят "режиссёры"-убийцы!", - сообщил Сальдо.
Тем временем СБУ отчиталась за проведённую комплексную спецоперацию против жителей Херсонской области. Спецслужба опубликовала фотографии матери и дочери, взятых под стражу "за помощь в войне против Украины".
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