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СБУ в Херсонской области задержала мать и дочь за "помощь в войне против Украины"
СБУ в Херсонской области задержала мать и дочь за "помощь в войне против Украины" - 21.09.2023 Украина.ру
СБУ в Херсонской области задержала мать и дочь за "помощь в войне против Украины"
Итогом комплексных мероприятий Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры Украины стал арест семьи в Херсонской области за активное участие в референдуме 2022 года. Об этом 21 сентября сообщает ТГ-канал СБУ
2023-09-21T16:06
2023-09-21T16:06
2023-09-21T16:06
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В официальном сообщении сказано:"Задержанными оказались жительницы Бериславского района: мать с дочерью, которые после захвата региона поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины. Обеих коллаборанток "назначили" в оккупационную "избирательную комиссию" одного из местных поселков. Там они осуществляли подворовые обходы жителей и собирали "голоса за присоединение" Херсонщины к РФ".По версии СБУ, мать и дочь якобы угрожали лишением свободы в случае отказа ставить "нужную" отметку в бюллетене. В спецслужбе уверены, что затем фигурантки якобы ещё и сфальсифицировали итоги "плебисцита" (в сообщении СБУ говорится о референдуме и плебисците как об одном событии, - Прим.).После отхода российских войск семья осталась в посёлке. "Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили обеих коллаборанток, установили их адреса и задержали", - сказано в сообщении.Отмечено также, что мать и дочь не только задержаны, но и содержатся под стражей. Так прошли "комплексные мероприятия" СБУ в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры и Бериславской окружной прокуратуры.Также сообщается, что расследование ещё идёт, и в деле могут появиться новые фигуранты. В публикации вооружённые и экипированные сотрудники СБУ позируют на фотокамеру с беззащитной женщиной и девочкой (возожно, несовершеннолетней).
https://ukraina.ru/20230605/1046919268.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сбу, репрессии, хроника репрессий, херсонская область, новые регионы рф, референдум
Новости, СБУ, репрессии, Хроника репрессий, Херсонская область, Новые регионы РФ, референдум
СБУ в Херсонской области задержала мать и дочь за "помощь в войне против Украины"
Итогом комплексных мероприятий Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры Украины стал арест семьи в Херсонской области за активное участие в референдуме 2022 года. Об этом 21 сентября сообщает ТГ-канал СБУ
В официальном сообщении сказано:
"Задержанными оказались жительницы Бериславского района: мать с дочерью, которые после захвата региона поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины. Обеих коллаборанток "назначили" в оккупационную "избирательную комиссию" одного из местных поселков. Там они осуществляли подворовые обходы жителей и собирали "голоса за присоединение" Херсонщины к РФ".
По версии СБУ, мать и дочь якобы угрожали лишением свободы в случае отказа ставить "нужную" отметку в бюллетене. В спецслужбе уверены, что затем фигурантки якобы ещё и сфальсифицировали итоги "плебисцита" (в сообщении СБУ говорится о референдуме и плебисците как об одном событии, - Прим.).
После отхода российских войск семья осталась в посёлке. "Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили обеих коллаборанток, установили их адреса и задержали", - сказано в сообщении.
Отмечено также, что мать и дочь не только задержаны, но и содержатся под стражей. Так прошли "комплексные мероприятия" СБУ в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры и Бериславской окружной прокуратуры.
Также сообщается, что расследование ещё идёт, и в деле могут появиться новые фигуранты. В публикации вооружённые и экипированные сотрудники СБУ позируют на фотокамеру с беззащитной женщиной и девочкой (возожно, несовершеннолетней).