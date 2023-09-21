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СБУ в Херсонской области задержала мать и дочь за "помощь в войне против Украины"

СБУ в Херсонской области задержала мать и дочь за "помощь в войне против Украины" - 21.09.2023 Украина.ру

СБУ в Херсонской области задержала мать и дочь за "помощь в войне против Украины"

Итогом комплексных мероприятий Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры Украины стал арест семьи в Херсонской области за активное участие в референдуме 2022 года. Об этом 21 сентября сообщает ТГ-канал СБУ

2023-09-21T16:06

2023-09-21T16:06

2023-09-21T16:06

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В официальном сообщении сказано:"Задержанными оказались жительницы Бериславского района: мать с дочерью, которые после захвата региона поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины. Обеих коллаборанток "назначили" в оккупационную "избирательную комиссию" одного из местных поселков. Там они осуществляли подворовые обходы жителей и собирали "голоса за присоединение" Херсонщины к РФ".По версии СБУ, мать и дочь якобы угрожали лишением свободы в случае отказа ставить "нужную" отметку в бюллетене. В спецслужбе уверены, что затем фигурантки якобы ещё и сфальсифицировали итоги "плебисцита" (в сообщении СБУ говорится о референдуме и плебисците как об одном событии, - Прим.).После отхода российских войск семья осталась в посёлке. "Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили обеих коллаборанток, установили их адреса и задержали", - сказано в сообщении.Отмечено также, что мать и дочь не только задержаны, но и содержатся под стражей. Так прошли "комплексные мероприятия" СБУ в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры и Бериславской окружной прокуратуры.Также сообщается, что расследование ещё идёт, и в деле могут появиться новые фигуранты. В публикации вооружённые и экипированные сотрудники СБУ позируют на фотокамеру с беззащитной женщиной и девочкой (возожно, несовершеннолетней).

https://ukraina.ru/20230605/1046919268.html

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новости, сбу, репрессии, хроника репрессий, херсонская область, новые регионы рф, референдум