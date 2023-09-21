"На этом всё": Верховная Рада сделала всё для вступления Украины в ЕС – Арахамия - 21.09.2023 Украина.ру
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"На этом всё": Верховная Рада сделала всё для вступления Украины в ЕС – Арахамия
"На этом всё": Верховная Рада сделала всё для вступления Украины в ЕС – Арахамия - 21.09.2023 Украина.ру
"На этом всё": Верховная Рада сделала всё для вступления Украины в ЕС – Арахамия
Верховная Рада Украины сделала 99,9% того, что требует Евросоюз для начала переговоров о вступлении Украины, написал 21 сентября лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале
2023-09-21T16:03
2023-09-21T16:03
новости
украина
верховная рада
давид арахамия
ес
евросоюз
переговоры
нацменьшинства
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Лидер украинской партии сообщил, что Верховная Рада приняла закон о национальных меньшинствах, рассмотрела в первом чтении законопроект в отношении политически значимых лиц.Верховная Рада Украины 21 сентября приняла проект изменений к закону о национальных меньшинствах. В проекте оговаривается, что права нацменьшинств могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, защиты прав и свобод других лиц" и т.д.Также кабинет министров оставляет за собой право определять порядок признания населенного пункта таким, где "традиционно" проживают нацменьшинства и где возможны языковые послабления.При этом на русский язык и "русское нацменьшинство" нормы распространяться не будут даже после окончания конфликта, говорится в документе.Еще одно ключевое требование Евросоюза - борьба с коррупцией. Несмотря на регулярные расследования, проводимые Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), в конце июля коррцпуией на Украине заинтересовались даже в Госдепе США, признав, что "вложения" Штатов в оборону страны под угрозой расхищения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, верховная рада, давид арахамия, ес, евросоюз, переговоры, нацменьшинства
Новости, Украина, Верховная Рада, Давид Арахамия, ЕС, Евросоюз, переговоры, Нацменьшинства

"На этом всё": Верховная Рада сделала всё для вступления Украины в ЕС – Арахамия

16:03 21.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
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Верховная Рада Украины сделала 99,9% того, что требует Евросоюз для начала переговоров о вступлении Украины, написал 21 сентября лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале
"По состоянию на сегодня мы приняли 99,9% того, что требует от нас Европейский Союз для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", - написал Арахамия.
Лидер украинской партии сообщил, что Верховная Рада приняла закон о национальных меньшинствах, рассмотрела в первом чтении законопроект в отношении политически значимых лиц.
"И на этом всё – парламент свою домашнюю работу выполнил", - резюмировал он.
Верховная Рада Украины 21 сентября приняла проект изменений к закону о национальных меньшинствах. В проекте оговаривается, что права нацменьшинств могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, защиты прав и свобод других лиц" и т.д.
Также кабинет министров оставляет за собой право определять порядок признания населенного пункта таким, где "традиционно" проживают нацменьшинства и где возможны языковые послабления.
При этом на русский язык и "русское нацменьшинство" нормы распространяться не будут даже после окончания конфликта, говорится в документе.
Еще одно ключевое требование Евросоюза - борьба с коррупцией. Несмотря на регулярные расследования, проводимые Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), в конце июля коррцпуией на Украине заинтересовались даже в Госдепе США, признав, что "вложения" Штатов в оборону страны под угрозой расхищения.
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