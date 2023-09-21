https://ukraina.ru/20230921/1049598255.html
"На этом всё": Верховная Рада сделала всё для вступления Украины в ЕС – Арахамия
"На этом всё": Верховная Рада сделала всё для вступления Украины в ЕС – Арахамия - 21.09.2023 Украина.ру
"На этом всё": Верховная Рада сделала всё для вступления Украины в ЕС – Арахамия
Верховная Рада Украины сделала 99,9% того, что требует Евросоюз для начала переговоров о вступлении Украины, написал 21 сентября лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале
2023-09-21T16:03
2023-09-21T16:03
2023-09-21T16:03
новости
украина
верховная рада
давид арахамия
ес
евросоюз
переговоры
нацменьшинства
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Лидер украинской партии сообщил, что Верховная Рада приняла закон о национальных меньшинствах, рассмотрела в первом чтении законопроект в отношении политически значимых лиц.Верховная Рада Украины 21 сентября приняла проект изменений к закону о национальных меньшинствах. В проекте оговаривается, что права нацменьшинств могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, защиты прав и свобод других лиц" и т.д.Также кабинет министров оставляет за собой право определять порядок признания населенного пункта таким, где "традиционно" проживают нацменьшинства и где возможны языковые послабления.При этом на русский язык и "русское нацменьшинство" нормы распространяться не будут даже после окончания конфликта, говорится в документе.Еще одно ключевое требование Евросоюза - борьба с коррупцией. Несмотря на регулярные расследования, проводимые Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), в конце июля коррцпуией на Украине заинтересовались даже в Госдепе США, признав, что "вложения" Штатов в оборону страны под угрозой расхищения.
https://ukraina.ru/20230913/1049370313.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, верховная рада, давид арахамия, ес, евросоюз, переговоры, нацменьшинства
Новости, Украина, Верховная Рада, Давид Арахамия, ЕС, Евросоюз, переговоры, Нацменьшинства
"На этом всё": Верховная Рада сделала всё для вступления Украины в ЕС – Арахамия
Верховная Рада Украины сделала 99,9% того, что требует Евросоюз для начала переговоров о вступлении Украины, написал 21 сентября лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале
"По состоянию на сегодня мы приняли 99,9% того, что требует от нас Европейский Союз для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", - написал Арахамия.
Лидер украинской партии сообщил, что Верховная Рада приняла закон о национальных меньшинствах, рассмотрела в первом чтении законопроект в отношении политически значимых лиц.
"И на этом всё – парламент свою домашнюю работу выполнил", - резюмировал он.
Верховная Рада Украины 21 сентября приняла проект изменений к закону о национальных меньшинствах. В проекте оговаривается, что права нацменьшинств могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, защиты прав и свобод других лиц" и т.д.
Также кабинет министров оставляет за собой право определять порядок признания населенного пункта таким, где "традиционно" проживают нацменьшинства и где возможны языковые послабления.
При этом на русский язык и "русское нацменьшинство" нормы распространяться не будут даже после окончания конфликта, говорится в документе.
Еще одно ключевое требование Евросоюза - борьба с коррупцией. Несмотря на регулярные расследования, проводимые Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), в конце июля коррцпуией на Украине заинтересовались даже в Госдепе США, признав, что "вложения" Штатов в оборону страны под угрозой расхищения.