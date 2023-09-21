https://ukraina.ru/20230921/1049598255.html

"На этом всё": Верховная Рада сделала всё для вступления Украины в ЕС – Арахамия

"На этом всё": Верховная Рада сделала всё для вступления Украины в ЕС – Арахамия - 21.09.2023 Украина.ру

"На этом всё": Верховная Рада сделала всё для вступления Украины в ЕС – Арахамия

Верховная Рада Украины сделала 99,9% того, что требует Евросоюз для начала переговоров о вступлении Украины, написал 21 сентября лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале

2023-09-21T16:03

2023-09-21T16:03

2023-09-21T16:03

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украина

верховная рада

давид арахамия

ес

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переговоры

нацменьшинства

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Лидер украинской партии сообщил, что Верховная Рада приняла закон о национальных меньшинствах, рассмотрела в первом чтении законопроект в отношении политически значимых лиц.Верховная Рада Украины 21 сентября приняла проект изменений к закону о национальных меньшинствах. В проекте оговаривается, что права нацменьшинств могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, защиты прав и свобод других лиц" и т.д.Также кабинет министров оставляет за собой право определять порядок признания населенного пункта таким, где "традиционно" проживают нацменьшинства и где возможны языковые послабления.При этом на русский язык и "русское нацменьшинство" нормы распространяться не будут даже после окончания конфликта, говорится в документе.Еще одно ключевое требование Евросоюза - борьба с коррупцией. Несмотря на регулярные расследования, проводимые Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), в конце июля коррцпуией на Украине заинтересовались даже в Госдепе США, признав, что "вложения" Штатов в оборону страны под угрозой расхищения.

https://ukraina.ru/20230913/1049370313.html

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новости, украина, верховная рада, давид арахамия, ес, евросоюз, переговоры, нацменьшинства