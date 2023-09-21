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Йохан Бекман: Преследовании русских — это откровенный нацизм

Йохан Бекман: Преследовании русских — это откровенный нацизм - 21.09.2023 Украина.ру

Йохан Бекман: Преследовании русских — это откровенный нацизм

Никаких успехов санкционного режима, введенного Западом против России в экономическом плане, нет. Поэтому санкции превращают в прямое издевательство, считает финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман

2023-09-21T12:35

2023-09-21T12:35

2023-09-21T12:35

интервью

русские

преследования

нацизм

запад

россия

антироссийские санкции

санкции

финляндия

евросоюз

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Йохан,16 сентября в Финляндии начал действовать запрет на въезд автомобилей с госномерами Российской Федерации. Хотелось бы рассмотреть с вами вопрос с трех сторон – практической, экономической и политической. Что касается практической части, как осуществляется этот закон, какая ситуация с пассажиропотоком на финско-российской границе сейчас?– Я бы сказал, что практически запрещены русские машины на территории Финляндии. И не только Финляндии, а на территории Евросоюза. Фактически известно, что ранее были уже в Германии проблемы, достаточно серьезные, даже таможня Германии конфискует русские машины.Сейчас Финляндия решила запретить русские машины на территории страны, пару дней до этого Эстония сделала то же самое, Эстония уже говорит громко и грубо о том, что надо конфисковать русские машины на территории страны.Но это связано с тем, что Запад ищет выход из этой ситуации, потому что санкционный режим Запада против России, имею в виду США, Евросоюз, Канаду и т.д., – санкции против России не действуют.Я не вижу никаких успехов санкционного режима Запада против России, абсолютно никаких успехов нет. Я не вижу никаких влияний, которые хотел бы (оказать — Ред.) Запад. Поэтому сейчас они работают уже на основе прямых издевательств.Это (запрет въезда машин — Ред.) – прямое издевательство, потому что касается, конечно, большого количества русских, живущих в Финляндии.У нас конечно, граница очень длинная – 1300 километров – с Россией, есть люди, которые десятилетиями живут одновременно фактически в России и в Финляндии, потому что Россия очень близко, Россия ближе многих финских городов для (части — Ред.) жителей Финляндии. В Россию всегда очень быстро можно поехать.Есть российские граждане, живущие в Финляндии, люди с двойным гражданством, русско-финским. Есть сорок тысяч людей, которых это касается, в том числе десять тысяч семей российско-финских.Почему все забыли детей? Большая часть из этих сорока тысяч людей – это дети. Сейчас фактически родители не могут провожать своих детей в школу, родители не могут провожать своих детей в садик, потому что их машины конфискуют.Это, конечно, откровенный нацизм. Это продолжение нацистской политики – преследование русских. Напомню, что сказала Урсула фон дер Ляйен совсем недавно: "Русские не должны гулять на тротуарах Европы".Это фактически прямая цитата нацистов, которые запретили евреям гулять на тротуарах Европы. Развиваются такие нацистские лозунги среди европейских политиков.Это очень большая беда, и это касается, в первую очередь, обычных людей, семей, детей, которые сейчас теряют машины. Сложно решать этот вопрос.Что касается других политических моментов, это абсолютно не имеет никакого влияния сейчас на политику России, например. Это просто издевательство над русскими.– Затронем экономический аспект. Вы сказали о русскоязычных семьях, о русских, которые проживают на территории Финляндии. Какие есть экономические риски для Хельсинки, для приграничных регионах Финляндии из-за подобных санкций?– Я думаю, что это контрольный выстрел в экономику Восточной Финляндии. Потому что вся экономика Восточной Финляндии была убита, когда запретили туризм – то, что сказала Урсула фон дер Ляйен, что русские туристы не должны ходить на тротуарах Европы.В Восточной Финляндии уже давно запрещен туризм, поэтому просто умирают и банкротятся турфирмы, уже давно обанкротились.Это касается финнов, потому что это естественно, туризм. Я не понимаю, в чем проблема. Я недавно подумал, что с русскими туристами у нас никогда никаких проблем не было.Я даже никогда не читал в прессе, что с русскими туристами был хоть какой-то инцидент. Нет, абсолютно ничего нет отрицательного, связанного с этим явлением.Почему запретили? Почему Финляндия стреляет себе в ногу? В Восточной Финляндии некоторые города банкротятся сейчас фактически.– Почему власти Финляндии пошли на такие рекомендации Евросоюза и согласились на ограничения?– Это фактически не рекомендации Евросоюза, это приказ. Это мы и наше правительство должно соблюдать. Единственное, что там были какие-то моменты интерпретации, потому что есть огромный санкционный список, как вести себя с границами, туристами... Это сейчас решили, что это касается всех. Поэтому такая ситуация.Я думаю, это доказательство того, что архитекторы этого санкционного режима не справятся с ситуацией. Они должны придумать какие-то дополнительные издевательства. Но издеваться над детьми или над русскими семьями на территории Финляндии с помощью машин – это вообще не поможет их цели.Если их цель – это мир, то как это влияет? Зачем издеваться над русскими в Финляндии? Почему они издеваются над русскими? Потому, что нравится издеваться.Это простой ответ. Это садисты, это русофобы, и эту ярость русофобии западной тоже надо понять – это уже агрессия, я думаю, расистская агрессия, хуже того, что было у нацистов – антисемитизм.Везде – прямые призывы убивать русских, об этом и наши политики говорят. Это уже какой-то новый вид нацизма. Я считаю, что это хуже нацизма, хуже того нацизма, который был – то, что сейчас идет против России.– А кто инициатор? Если брать президента Финляндии Саули Ниинистё, он рассказывал, что важно сохранять связи с Россией, говорил это и странам Запада. Кто тогда отвечает за русофобию во власти Финляндии?– Напомню, что у нас была большая статья в прессе о распаде России, якобы это необходимо, реалистично. Вот такие вещи – это открытые призывы не только издеваться над русскими, а уже призывы к ликвидации страны. Это открытая нацистская политика, это понятно.Теперь – откуда это. Ниинистё у нас президент, он главный рупор ядерной угрозы против России, главный рупор вступления Финляндии в НАТО. Финляндия вступила в НАТО – это тоже было сделано исключительно в целях провокации и давления на Россию.И даже американская пресса написала, когда Финляндия вступала в НАТО, что это "повод наказать Путина".Финляндия же должна принять решения, которые полезны финнам, не решения, которыми мы наказываем иностранных политиков – все это абсурдно.Ниинистё, думаю, сделал все, чтобы никаких отношений (с Россией — Ред.) не было никогда. У меня хороший набор его комментариев, цитат, что он сказал за последний год-полтора.Для финнов большая беда, что нейтралитет Финляндии, уровень жизни Финляндии уничтожен. Сейчас везде люди просто паникуют, голодают. У нас выросли цены на электроэнергию, на бензин, на продукты.Рынки недвижимости – это катастрофа полная в Финляндии. Особенно в Восточной Финляндии. Там цены на недвижимость упали просто до нуля. Они продаются в интернете, можно посмотреть – хороший дом, хорошая большая квартира – 5 тысяч евро, 10 тысяч евро.Это означает, что на самом деле цена – 500 евро. Никто не хочет купить. Есть новое явление – предлагают деньги покупателям, чтобы они взяли эту квартиру.Я могу приобрести квартиру или дом в Восточной Финляндии, если мне оплачивают, например, 1000 евро. Понимаете, рынки сойдут с ума полностью.– Это все последствия вступления в НАТО?– Это последствия санкционного режима. Конечно, и вступления в НАТО, но в основном – санкционного режима и всех этих санкционных решений. В основном это запрет русских туристов в Восточной Финляндии. Я думаю, это прямой результат этого.– Финляндия вступила в НАТО, до сих пор продолжаются разговоры о вероятном вступлении Швеции в НАТО. Какие основные причины того, что до сих пор этот вопрос повис в воздухе? Вступит ли Швеция в НАТО, на ваш взгляд?– Очень надеюсь, что не вступит Швеция в НАТО, но я думаю, что там тоже такие политики и журналисты, думаю, что это очень опасно, смертельна опасность принятия их в НАТО.Напомню, когда Финляндия хотела в НАТО, она именно хотела вместе со Швецией. У нас была позиция обоих правительств, что Финляндия и Швеция вступают вместе.Это был главный план, и когда стало понятно, что Турция одобряет Финляндию, но Швецию не одобряет, Финляндия решила просто отказаться от этого договора. Это фактически предательство. Предательство со стороны Финляндии по отношению к шведам. Потому что у нас же была общая политика, обещания и т.д. Но это одновременно и провал большого плана о вступлении Финляндии и Швеции вместе.Потому что, если бы вместе вступали, тогда бы сразу же была блокада Аланских островов войсками НАТО, это оккупация Аланских островов. Это, видимо, главный у них план был. Но сейчас вряд ли Швеция может, только что был последний комментарий Эрдогана о том, что он думает про шведов и т.д.Хорошо, что Швеция вряд ли (вступит в НАТО — Ред.)… Я даже раньше подумал, что финнов вряд ли пустят (в НАТО — Ред.), потому что у нас тоже не очень здоровые мысли наших политиков.– По вашему мнению, насколько вероятен курс на укрепление военного потенциала НАТО в Арктике, за счет вступления Финляндии в НАТО и возможного вступления Швеции?– Я думаю, что Швеция вряд ли будет. Что касается Арктики – это очень хороший вопрос, потому что об этом мало говорят.Я думаю, Финский залив и Аланские острова – сейчас эпицентр провокации НАТО, на севере они развивают сценарий вокруг Аланских островов, потому что очень хотят их оккупировать. Это демилитаризированные острова, поэтому для НАТО это большая проблема. Сейчас снова подняли тему использования ядерного оружия, наш президент как попугай говорит об этом постоянно. Полтора-два года назад в Финляндии все было стабильно и хорошо. У нас были хорошие отношения с Россией. У нас была хорошая, развивающаяся экономика, уровень жизни финнов был стабилен.У нас были хорошие отношения со всеми. Два года назад были хорошие отношения с НАТО тоже. У нас были хорошие отношения с Россией, у нашего президента были хорошие отношения с Путиным и со всеми остальными государствами мира. У нас хорошие отношения с США, Евросоюзом, Швецией, Эстонией – никаких конфликтов не было.А сейчас все уничтожено. Мы живем в таких условиях, где каждое утро, каждый день люди думают: что будет сегодня? Война начинается уже сегодня, или завтра, или послезавтра? Какими будут новые сумасшедшие комментарии наших политиков?Это уже фактически сумасшедший дом. Страдает финский народ. Народ ни в чем не виноват, нам не дали провести референдума про НАТО, это было сделано против народа и антидемократическим путем.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

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