https://ukraina.ru/20230921/1049570180.html

Ущерб огромный: эксперт о том, где и как русские "Герани" и "Искандеры" уничтожают элитные запасы ВСУ

Ущерб огромный: эксперт о том, где и как русские "Герани" и "Искандеры" уничтожают элитные запасы ВСУ - 21.09.2023 Украина.ру

Ущерб огромный: эксперт о том, где и как русские "Герани" и "Искандеры" уничтожают элитные запасы ВСУ

Для обнаружения скрытых подразделений ВСУ у России есть средства разведки, начиная от космических спутников и заканчивая партизанами на территорию Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2023-09-21T05:30

2023-09-21T05:30

2023-09-21T05:30

новости

всу

запасы

контрнаступление

разведка

вс рф

"искандер"

партизаны

украина

сво

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Для очередного "контрнаступа" ВСУ есть три подготовленных корпуса. Один из них находится в районе Полтавы, другой – в районе Днепропетровска, а третий – на Запорожском направлении, рассказал Киселёв.Российская разведка успешно работает во вражеском тылу и на переднем крае. Данные аккумулируются и по местам дислокации ВСУ наносятся мощные удары "Геранями", "Калибрами" или "Искандерами", уточнил Киселев.Выбор вооружения зависит от конкретного объекта и подразделения ВСУ. Удары ВС РФ наносят огромный ущерб противнику и лишают его возможности проводить "контрнаступы", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230920/1049539976.html

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новости, всу, запасы, контрнаступление, разведка, вс рф, "искандер", партизаны, украина, сво