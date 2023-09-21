Ущерб огромный: эксперт о том, где и как русские "Герани" и "Искандеры" уничтожают элитные запасы ВСУ - 21.09.2023 Украина.ру
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Ущерб огромный: эксперт о том, где и как русские "Герани" и "Искандеры" уничтожают элитные запасы ВСУ
Ущерб огромный: эксперт о том, где и как русские "Герани" и "Искандеры" уничтожают элитные запасы ВСУ - 21.09.2023 Украина.ру
Ущерб огромный: эксперт о том, где и как русские "Герани" и "Искандеры" уничтожают элитные запасы ВСУ
Для обнаружения скрытых подразделений ВСУ у России есть средства разведки, начиная от космических спутников и заканчивая партизанами на территорию Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2023-09-21T05:30
2023-09-21T05:30
новости
всу
запасы
контрнаступление
разведка
вс рф
"искандер"
партизаны
украина
сво
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Для очередного "контрнаступа" ВСУ есть три подготовленных корпуса. Один из них находится в районе Полтавы, другой – в районе Днепропетровска, а третий – на Запорожском направлении, рассказал Киселёв.Российская разведка успешно работает во вражеском тылу и на переднем крае. Данные аккумулируются и по местам дислокации ВСУ наносятся мощные удары "Геранями", "Калибрами" или "Искандерами", уточнил Киселев.Выбор вооружения зависит от конкретного объекта и подразделения ВСУ. Удары ВС РФ наносят огромный ущерб противнику и лишают его возможности проводить "контрнаступы", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230920/1049539976.html
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новости, всу, запасы, контрнаступление, разведка, вс рф, "искандер", партизаны, украина, сво
Новости, ВСУ, запасы, контрнаступление, разведка, ВС РФ, "Искандер", партизаны, Украина, СВО

Ущерб огромный: эксперт о том, где и как русские "Герани" и "Искандеры" уничтожают элитные запасы ВСУ

05:30 21.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ОТРК "Искандер М" в зоне проведения спецоперации
Работа ОТРК Искандер М в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Для обнаружения скрытых подразделений ВСУ у России есть средства разведки, начиная от космических спутников и заканчивая партизанами на территорию Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Для очередного "контрнаступа" ВСУ есть три подготовленных корпуса. Один из них находится в районе Полтавы, другой – в районе Днепропетровска, а третий – на Запорожском направлении, рассказал Киселёв.
"Нам легче в том смысле, что мы знаем, где они находятся. У нас есть средства мониторинга, начиная от космических спутников и заканчивая партизанами на территорию Украины. Там полно людей, которые сочувствуют России и русским. Спасибо им, что оказывают нам помощь. Это приближает нашу победу", - подчеркнул эксперт.
Российская разведка успешно работает во вражеском тылу и на переднем крае. Данные аккумулируются и по местам дислокации ВСУ наносятся мощные удары "Геранями", "Калибрами" или "Искандерами", уточнил Киселев.
Выбор вооружения зависит от конкретного объекта и подразделения ВСУ. Удары ВС РФ наносят огромный ущерб противнику и лишают его возможности проводить "контрнаступы", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Камкин интервью
Вчера, 09:30
Александр Камкин: Если Россия не оторвет ВСУ новые "рога" и "копыта", Германии придется очень плохоСейчас настроения немцев больше антивоенные. Более 60% граждан Германии против более активного участия Берлина в поставках оружия. "Гуманитарная помощь и помощь беженцам — да, но массированных поставок вооружений не надо"
 
НовостиВСУзапасыконтрнаступлениеразведкаВС РФ"Искандер"партизаныУкраинаСВО
 
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