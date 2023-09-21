Ущерб огромный: эксперт о том, где и как русские "Герани" и "Искандеры" уничтожают элитные запасы ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ОТРК "Искандер М" в зоне проведения спецоперации
Для обнаружения скрытых подразделений ВСУ у России есть средства разведки, начиная от космических спутников и заканчивая партизанами на территорию Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Для очередного "контрнаступа" ВСУ есть три подготовленных корпуса. Один из них находится в районе Полтавы, другой – в районе Днепропетровска, а третий – на Запорожском направлении, рассказал Киселёв.
"Нам легче в том смысле, что мы знаем, где они находятся. У нас есть средства мониторинга, начиная от космических спутников и заканчивая партизанами на территорию Украины. Там полно людей, которые сочувствуют России и русским. Спасибо им, что оказывают нам помощь. Это приближает нашу победу", - подчеркнул эксперт.
Российская разведка успешно работает во вражеском тылу и на переднем крае. Данные аккумулируются и по местам дислокации ВСУ наносятся мощные удары "Геранями", "Калибрами" или "Искандерами", уточнил Киселев.
Выбор вооружения зависит от конкретного объекта и подразделения ВСУ. Удары ВС РФ наносят огромный ущерб противнику и лишают его возможности проводить "контрнаступы", заключил собеседник издания.
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