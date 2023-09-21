https://ukraina.ru/20230921/1049558483.html
"Под конвоем на убой": военный эксперт раскрыл, как Украина "с колёс" отправляет солдат на фронт
"Под конвоем на убой": военный эксперт раскрыл, как Украина "с колёс" отправляет солдат на фронт - 21.09.2023 Украина.ру
"Под конвоем на убой": военный эксперт раскрыл, как Украина "с колёс" отправляет солдат на фронт
У Украины много неподготовленных солдат, которые вступают в бой фактически с колес. При этом подготовленные соединения в основном стоят на месте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2023-09-21T04:30
2023-09-21T04:30
2023-09-21T04:30
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потери всу
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передовая
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резервы
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Переброска батальонно-тактических и ротно-тактических групп ВСУ на линию боевого соприкосновения занимает примерно 36 часов. Учитывая, что на Украине достаточно асфальтированных дорог, у них нет проблем, чтобы оперативно доставлять подкрепления на линию фронта, рассказал эксперт.У ВСУ еще есть три подготовленных корпуса. Один находится в районе Полтавы, другой – в районе Днепропетровска, а третий – на Запорожском направлении, добавил Киселёв.Преимущественно для этого используются "добровольцы" с западной Украины, которых готовят две недели и затем под конвоем привозят на передовую. После чего им выдают оружие и отправляют на убой. Единственное, что их спасает – здравомыслие одного из пяти-семи человек, который решает сдаться в плен и остаться в живых, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230920/1049548040.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, потери всу, украина, фронт, передовая, сво, резервы
Новости, ВСУ, потери ВСУ, Украина, фронт, передовая, СВО, резервы
"Под конвоем на убой": военный эксперт раскрыл, как Украина "с колёс" отправляет солдат на фронт
У Украины много неподготовленных солдат, которые вступают в бой фактически с колес. При этом подготовленные соединения в основном стоят на месте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Переброска батальонно-тактических и ротно-тактических групп ВСУ на линию боевого соприкосновения занимает примерно 36 часов. Учитывая, что на Украине достаточно асфальтированных дорог, у них нет проблем, чтобы оперативно доставлять подкрепления на линию фронта, рассказал эксперт.
У ВСУ еще есть три подготовленных корпуса. Один находится в районе Полтавы, другой – в районе Днепропетровска, а третий – на Запорожском направлении, добавил Киселёв.
"Но у Киева есть одна проблема. Дело в том, что у Украины много неподготовленных военнослужащих, которые вступают в бой фактически с колес. Более-менее подготовленные соединения в основном стоят на месте. Да, их периодически выбрасывают вперед, чтобы они не засиживались на местах и обрастали боевым опытом", - подчеркнул эксперт.
Преимущественно для этого используются "добровольцы" с западной Украины, которых готовят две недели и затем под конвоем привозят на передовую. После чего им выдают оружие и отправляют на убой. Единственное, что их спасает – здравомыслие одного из пяти-семи человек, который решает сдаться в плен и остаться в живых, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь