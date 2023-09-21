https://ukraina.ru/20230921/1049558483.html

"Под конвоем на убой": военный эксперт раскрыл, как Украина "с колёс" отправляет солдат на фронт

"Под конвоем на убой": военный эксперт раскрыл, как Украина "с колёс" отправляет солдат на фронт - 21.09.2023 Украина.ру

"Под конвоем на убой": военный эксперт раскрыл, как Украина "с колёс" отправляет солдат на фронт

У Украины много неподготовленных солдат, которые вступают в бой фактически с колес. При этом подготовленные соединения в основном стоят на месте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2023-09-21T04:30

2023-09-21T04:30

2023-09-21T04:30

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Переброска батальонно-тактических и ротно-тактических групп ВСУ на линию боевого соприкосновения занимает примерно 36 часов. Учитывая, что на Украине достаточно асфальтированных дорог, у них нет проблем, чтобы оперативно доставлять подкрепления на линию фронта, рассказал эксперт.У ВСУ еще есть три подготовленных корпуса. Один находится в районе Полтавы, другой – в районе Днепропетровска, а третий – на Запорожском направлении, добавил Киселёв.Преимущественно для этого используются "добровольцы" с западной Украины, которых готовят две недели и затем под конвоем привозят на передовую. После чего им выдают оружие и отправляют на убой. Единственное, что их спасает – здравомыслие одного из пяти-семи человек, который решает сдаться в плен и остаться в живых, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230920/1049548040.html

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новости, всу, потери всу, украина, фронт, передовая, сво, резервы