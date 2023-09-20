https://ukraina.ru/20230920/1049571663.html

Будущее Армении после потери Карабаха, амбиции Германии и Польши. О чём говорили эксперты 20 сентября

Будущее Армении после потери Карабаха, амбиции Германии и Польши. О чём говорили эксперты 20 сентября - 20.09.2023 Украина.ру

Будущее Армении после потери Карабаха, амбиции Германии и Польши. О чём говорили эксперты 20 сентября

Украина.ру, 20.09.2023

2023-09-20T17:57

2023-09-20T17:57

2023-09-20T17:58

эксклюзив

германия

нато

сша

югославия

олаф шольц

борис писториус

польша

дуда

александр носович

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Ситуация вокруг КарабахаМинобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе.В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры. В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии там нет подразделений или техники.Впоследствии российское Минобороны объявило, что Азербайджан и представители Степанкерта договорились о полном прекращении боевых действий. При этом в Минобороны Азербайджана сегодня заявили о приостановке "антитеррористической операции" с 13:00 20 сентября.Сейчас Россия принципиально сменила стратегию в отношении стран, входящих в ее сферу влияния, поясняет обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис. Наши ближайшие соседи сами должны нести ответственность за собственные решения и за власть, которую они выбирают, добавила Алкснис."Для нас очень важны отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Только поэтому мы были вынуждены выступать посредником в карабахском конфликте. Сам по себе он нам совершенно не нужен и не интересен", – отметила эксперт.Она прогнозирует, что сейчас Армения потеряет Карабах навсегда. Это произошло из-за последовательной политики новых властей в Ереване: "можно сколько угодно ругать Пашиняна, но он и его партия действительно пользуется серьезной поддержкой в армянском обществе. Что ж, это их выбор".При этом Россия, уверена Алкснис, найдет способ минимизировать издержки и извлечь пользу из новой конфигурации."Понятно, что Пашинян действует строго по указанию США. Но у России тоже есть свои инструменты давления на Ереван.Американцы очень грамотно играют на противоречиях. Им важно разжечь абсолютно любой в этом регионе конфликт. Неважно, в какой форме он будет. А Россия, устранившись от проблемы Карабаха, смягчает эту ситуацию.Учитывая, как обособленно держится Иран, ему тоже Карабах не сдался. Раз Армения решила его потерять – это ее выбор.Но в самой Армении у России и у Ирана – достаточно инструментов, чтобы удержать под контролем сложившуюся ситуацию", – сообщила эксперт.Претензии Польши на лидерствоПрезидент Польши Анджей Дуда, объясняя продление запрета на импорт украинского зерна, назвал Украину с "утопленником, который хватается за все".Польша торгуется с Евросоюзом, считает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович. Варшава хочет для себя роль старшей наставницы для Украины и хочет, чтобы Запад ей делегировал роль куратора, ответственного за Украину.По мнению Носовича, если в вопросах безопасности, которыми занимаются США и НАТО, Варшава не решается предъявлять свои претензии и исходит из того, что российско-украинские отношения – это американский вопрос, то в экономической сфере, за которую отвечает ЕС, Польша пошла в наступление.И сейчас бьется за то, чтобы определять правила игры в вопросах экономической интеграции Украины в Евросоюз.Польша будет пробивать вариант контроля над Украиной в Брюсселе, но этому будут противодействовать всеми возможными способами брюссельские чиновники и Германия, для которой поведение Польши – прямая угроза ее лидерству, традиционно сложившемуся в Евросоюзе.Также Носович прокомментировал сообщения, что польское правительство намерено прекратить поддержку украинских беженцев в следующем году."Это неизбежно, потому что меры социальной поддержки, которые были для украинских беженцев весной прошлого года, невыносимы для польского бюджета и были временной мерой. Они неизбежно будут сокращаться и уже сокращаются.Квартал за кварталом урезаются какие-то льготные программы для украинцев. У них был и бесплатный проезд в общественном транспорте, и бесплатное медицинское обслуживание – этого уже нет", – сказал политолог.Опасные тенденции в ГерманииВ последнее время из Германии стала звучать враждебная риторика в отношении Москвы.В частности, канцлер Олаф Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины. Кроме того, министр обороны Борис Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом и заявил, что оттуда исходит угроза для безопасности Литвы.Германия — не полностью суверенная страна, говорит политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. На ее территории находится американское ядерное оружие, военные базы и центры управления дронами.Германия тесно интегрирована в структуру НАТО, где первую скрипку играет Вашингтон. Так что немецкий политический класс всегда действует с оглядкой на "большого брата" за океаном. И такая нетипичная для послевоенной Германии позиция — это отражение сервильной роли Берлина в этой ситуации, заявил Камкин.С другой стороны, продолжил эксперт, не стоит забывать о возможностях Берлина. Да, сейчас бундесвер находится в жалком состоянии. Но промышленный потенциал Германии, несмотря на деиндустриализацию и проблемы с энергетическим снабжением, все равно достаточно серьезен."И воинственная риторика германских политиков свидетельствует о том, что Берлину готовят иную политическую функцию по сравнению с предыдущими десятилетиями.Сейчас накачивается градус милитаризации немецкого общества. А я напоминаю, что любой горячей войне предшествуют десятилетия войны информационной. Это мы видели на примере Югославии.Таким образом, мы сейчас видим тревожные тенденции отхода немецкого политического истеблишмента от стратегии государственного пацифизма. И такой крен не носит поверхностного или случайного характера. Это глубинная тенденция, которую инициировали западные союзники Германии", – отметил Камкин.

https://ukraina.ru/20230920/1049558901.html

https://ukraina.ru/20230920/1049564375.html

https://ukraina.ru/20230920/1049539976.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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