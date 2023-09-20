https://ukraina.ru/20230920/1049556183.html

Война за помидоры: в Польше отреагировали на овощное украинское эмбарго

Война за помидоры: в Польше отреагировали на овощное украинское эмбарго - 20.09.2023 Украина.ру

Война за помидоры: в Польше отреагировали на овощное украинское эмбарго

Польша справится с анонсированным Киевом эмбарго на овощи и фрукты, а вот сможет ли Украина пережить польское вето на ввоз агропродукции - неизвестно. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус. Его слова 20 сентября процитировал польский портал e-sadownictwo

2023-09-20T11:07

2023-09-20T11:07

2023-09-20T11:07

новости

украина

польша

война

помидоры

овощи

эмбарго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102633/18/1026331853_0:181:2802:1757_1920x0_80_0_0_a874faa2b7e26997ac209ff149edb21e.jpg

Однако "неизвестно, справится ли Украина", резюмировал Телус.Ранее заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.По словам Качки, Украина пошла на такой шаг, чтобы убедить Варшаву пустить через свою территорию украинское зерно, пусть и во вред местным фермерам.Также украинский министр отметил, что его правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии.Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти приняли решение самостоятельно решить вопрос национальной зерновой безопасности, и запретили до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались руководству Евросоюза, которое в итоге пригрозило Варшаве санкциями.Позже, 14 сентября, парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября. Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна.А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Варшава на муку и корма, а Будапешт наложил вето на 25 продуктов, которые не обсуждались ранее.

https://ukraina.ru/20230920/1049551557.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, война, помидоры, овощи, эмбарго