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Нестор Кукольник: русин, соперничавший с Пушкиным

Нестор Кукольник: русин, соперничавший с Пушкиным - 20.09.2023 Украина.ру

Нестор Кукольник: русин, соперничавший с Пушкиным

Немного найдётся в русской истории героев, столь прочно и незаслуженно забытых, как он. А между тем, было время, когда Нестор Васильевич Кукольник своей славой на литературном небосклоне России он мог поспорить с Пушкиным. Родился он 20 сентября 1809 года

2023-09-20T18:00

2023-09-20T18:00

2023-09-20T18:00

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Нестор Кукольник был сыном известного русинского ученого родом из Подкарпатской Руси Василия Григорьевича Кукольника, который, будучи невероятно одарённым от природы, свои таланты применял в основном на поприще естествознания и педагогики. Его труды по химии, физике, геогностике (так при рождении именовали науку геологию), учебник по астрономии сыскали ему европейскую славу.Василий Григорьевич почти все свои труды издавал на родном русском языке (в те поры русинское наречие было очень близко к великорусскому, даже ближе, чем малороссийское), то естественно, что именитого ученого, пригласили работать в Россию.Старший Кукольник приехал в Петербург из городка Замосць (Замостье) в Восточной Галичине. Нестор появился на свет в столице Российской империи и уже от рождения был подданным русского царя. Впрочем, в городе на Неве семейство Кукольников не задержалось, ибо его глава получил лестное предложение возглавить знаменитую Нежинскую гимназия высших наук имени князя Безбородко.Надо сказать, что это она так только называлась, гимназия, а по статусу и уровню образования это был самый что ни на есть университет, с гигантской по тем временам библиотекой в 3000 томов.Это с одной стороны. А с другой — Нежин и сегодня провинциальный городок больше известный своими огурцами, а в начале позапрошлого века и вовсе был сельской глухоманьюВ гимназии, а так же – в Харьковском университете, училась вся Левобережная Украина. На противоположном берегу Днепра начиналась практически Польша — потому как Киевская, Подольская и Волынская губернии кишели поместьями "гордых ляхов".К сожалению, первые годы Нестора в Нежине были омрачены таинственной смертью старшего Кукольника. По не разъяснённым причинам, Василий Григорьевич выбросился из окна своего кабинета.Нестор временно оставил учебу, прожил пару лет в пожалованном отцу императором поместье под Вильной, а когда директором учебного заведения стал старый друг отца, тоже русин Иван Орлай, вернулся.Наверное, учеба в гимназии была самым золотым временем в жизни Кукольника. Его друзьями на всю жизнь стали те люди, которые были цветом русской культуры малороссийского розлива: Никола Гоголь-Яновский, Александр Данилевский, Николай Прокопович, Евгений Гребёнка, который остался в литературе под украинизированным прозвищем "Грэбинка". Все они, будучи людьми самыми разными по характеру и мировоззрению, остались верны юношеской дружбе.Окончание учебы было омрачено скандалом, связанным с восстанием декабристов, вернее, с ложным следом, который узрели в речах и писаниях восторженных юношей-романтиков власти учебного округа.Кукольник на допросе не снес поношения имени покойного отца одним из "свидетелей", и дал тому пощечину. Итог: вместо диплома справка о прохождении курса, звание чиновника XII ранга отобрано вместе с "золотой медалью". Блестящая карьера в Министерстве иностранных дел (так его планировали распределить) ушла под лёд. Нестор Кукольник на два года отправился в Вильну преподавать в тамошней гимназии.В семье прикарпатских русинов Кукольников польский наряду с немецким был "домашним" языком. Поэтому работа с польскими отроками Нестору Васильевичу не доставляла проблем. Более того, унаследовав от отца любовь к учёности, он за эти годы в Вильне исхитрился произвести небольшую "великодержавную диверсию" — составил русскую грамматику на польском языке, чем вызвал отчетливо слышное раздражение польской общины.Однако, вредить Нестору поостереглись — его работа вызвала решительное одобрение со стороны Наместника Царства Польского великого князя Константина Павловича, старшего брата императора Николая I.Всего через несколько месяцев после того, как свет увидел не только словарь, но и первая поэма Нестора "Торквато Тассо", в ноябре 1830 года вспыхнуло Первое Польское восстание. Кукольник и его старший брат и покровитель, Платон, отправились искать счастья в столицу России.Нестор Васильевич своего "Торкватто Тассо" продал в 1832 году уже в столице и о молодом русине заговорили в литературных кругах. На поэму обратил внимание Пушкин. Правда, "солнце русской поэзии" младшего собрата по цеху недолюбливал, поэтому чаще всего о его опусах отзывался нелестно.Именно Нестор Кукольник подарил своему другу, великому русскому композитору Михаилу Глинке название для оперы о подвиге Сусанина — "Жизнь за царя". Либретто для неё он тоже писал в соавторстве с бароном Егором Розеном.А несколькими годами ранее Кукольник написал драму, принесшую ему славу и ненависть одновременно. Называется она громко и вычурно, но вполне в духе того времени — "Рука Всевышнего Отечество спасла". Молодой чиновник написал её очень быстро, и разобрал в ней известный эпизод русской истории — окончание Смуты, изгнание польских интервентов из Москвы.Вещь, надо сказать, простенькая, но она наполнена большим количеством патриотических монологов и диалогов. Напиши автор эту драму исключительно для денег, по заказу, общество промолчало бы. Тем более, что образы Минина и Пожарского, впервые были представлены на сцене столь масштабно. Но в начале царствования Николая I так писать было уже не модно. Искренность уходила из числа общественных идеалов. Поэтому так остро была воспринята в обществе благосклонность, с которой приняла пьесу самодержавная власть.Через полвека после появления драмы, профессор Харьковского университета Иван Филевский писал:"Мы часто обсуждаем неблагодарных России иностранцев. Но когда семья Кукольника, благодарная приютившей её России, стала выражать свое преклонение перед Родиной и восторгаться чудными моментами Русской истории, мы не поверили в её искренность и заклеймили Кукольника клеймом карьериста. Это — клевета, и притом глупая, потому что даровитый Кукольник не искал служебных почестей".Примечательно, что само появление "Руки Всеышнего…" на сцене — каприз судьбы, случайность, в которой не последнюю роль сыграла и фамилия поэта.Репертуарный отдел "Александринки" отказал Кукольнику — мол, исторические драмы не в чести у публики, а пьеса тяжела, перегружена затянутыми монологами, а театр лишних денег на эксперименты не имеет и т.д. Нестор Васильевич решил встретиться со знаменитым актером Василием Каратыгиным, и предложить ему драму для его бенефиса.Но как попасть в дом именитого актера, для которого бедный провинциал вообще никто? Выручил случай. Молодой автор зашёл в дом Каратыгина, где намечался вечер для особо приглашённых. Слуга на дверях спросил, кто он и что ему надобно. Нестор в страшном волнении сказал: "Я — Кукольник". Лакей решил, что перед ним актер кукольного театра и пропустил его через "чёрный ход" в дом, где автор драмы неожиданно столкнулся с самим Каратыгиным.В итоге весной 1834 года "Рука Всевышнего спасает Отечество" была поставлена. На премьере присутствовал сам император Николай Павлович, которому верноподданический тон драмы понравился. Немедленно было приказано автору и на декорации в общей сложности выделить 40 000 рублей.Кукольник что называется "проснулся знаменитым". Жизнь и карьера его, казалось, были устроены. Театры наперебой предлагали ему свои сцены, издатели — страницы журналов и газет. Вдохновленный нежданно свалившейся на голову удачей, Нестор Васильевич с головой ушел в литературную работу. Количество рассказов, повестей, романов, пьес из русской истории, созданных им в течение последующих лет огромно. Но никто не помнит сегодня ничего из них.А ведь оригинальность стиля, глубина мыслей его произведений для молодежи глухой, "последекабристской" эпохи были живительным источником. Патриотизм Кукольника тоже был принят теми, кто думал так же, как он сам.В "Бесах" его обессмертил упоминанием Достоевский: "Этот человек двадцать лет нам пророчивший, наш проповедник, наставник, наш патриарх, Кукольник, так высоко и величественно державший себя над всеми нами, пред которым мы так от души преклонялись…"Популярность Кукольника для людей сороковых годов той России была бесспорной. В условиях цензурной эпидемии того времени, она стояла выше пушкинской. Особую прелесть придавала его рассказам простонародная речь, которая мало кому тогда (да и сегодня) удавалась.И в тоже время Нестор Васильевич служил. Как было принято в то время — не за страх, а за совесть.Он много лет был чиновником военного ведомства. Возвышенный певец державных устоев, автор прочувствованных романсов и музыкальных шуток, которыми заслушивалась вся Россия (напомним здесь только о "Попутной песне" и всем знаменитом цикле Глинки "Прощание с Петербургом"), в служебной части ведал снабжением армейских частей. Говоря сегодняшним языком, он был чиновником службы тыла. В этой должности он побывал на печально знаменитой для России Восточной (Крымской) войне, где насмотрелся на воровство и мздоимство до такой степени, что навсегда разуверился в человечестве.Последние десять лет жизни Нестор Кукольник провел в Таганроге, спасаясь от душившей его чахотки — профессиональной болезни петербургских литераторов.Поэт купил здесь хутор "Дубки" и развил просто сумасшедшую гражданскую активность. Журналы его потихоньку забывали, и он отдал все свои организаторские способности служению городу, его приютившему. Обустройство железной дороги для вывоза угля через таганрогский порт, строительство женской гимназии, окружного суда, оперного театра, устройство городской газеты, забота (едва ли не впервые в России) о защите окружающей среды, в первую очередь, Азовского моря — всем этим занимался сын русинского просветителя в последний период жизни.Почти ничего из затеянного ему не суждено было увидеть. Многое появилось через год-другой по его кончине, которая последовала в декабре 1868 года. Смерть его была картинной, как и положено поэту. Собираясь на спектакль приезжей труппы, он подал жене коробку конфет, и рухнул как расстрелянный — аневризма головного мозга.В 1931 году неизвестные вандалы вскрыли могилы Нестора Васильевича и его жены в поисках поживы. А после войны и хутор, и могилы оказались на территории, отведенной заводу "Красный котельщик". Останки одного из самых известных и оригинальных русских писателей пушкинской поры оказались на свалке.Мы не беремся судить, насколько творческое наследие Нестора Кукольника ценно для русской литературы, но убеждены в том, что в своем знаменитом сочинении, так блистательно поставленном великим Каратыгиным на петербургской сцене, верней, даже в его названии содержится мысль, которую Достоевский и счел пророческой — во многих немыслимых бедах далекой и близкой истории Отечество наше спасала лишь Рука Всевышнего через посредство многомилионной руки русского народа, частью которого ощущал себя и русин Кукольник.

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Олег Измайлов

Олег Измайлов

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Олег Измайлов

история, российская империя, xix век, санкт-петербург, нежин, таганрог, пушкин, николай васильевич гоголь, литература, драматург