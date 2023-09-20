https://ukraina.ru/20230920/1049538725.html

"Вскормлены одной матерью": военный эксперт о том, почему РФ зашла на Украину без применения военной мощи

"Вскормлены одной матерью": военный эксперт о том, почему РФ зашла на Украину без применения военной мощи - 20.09.2023 Украина.ру

"Вскормлены одной матерью": военный эксперт о том, почему РФ зашла на Украину без применения военной мощи

Предтечей спецоперации России на Украине стало расширение НАТО на восток, начавшееся в 1997-м году и растянувшееся вплоть до 21-го века. Её целью было вооружить Украину и ввести её в систему планирования НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань

2023-09-20T05:30

2023-09-20T05:30

2023-09-20T05:30

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спецоперация

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Когда началась спецоперация, президент России Владимир Путин произнёс часовую речь, где подробно обосновал необходимость проведения СВО. Кроме военных причин, он подробно говорил о предыстории конфликта, рассказал Хун.Чтобы сохранить буферную зону на западных границах, Россия была вынуждена начать стратегические превентивные мероприятия. СВО - это кампания России за отвоевание этой самой буферной зоны, добавил китайский эксперт.Всё это указывает на то, что ведение полномасштабной войны на Украине невозможно при данных обстоятельствах. Российская армия не только не применяла свои мощности в полном объёме, но и не планировала их применять, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230913/1049387589.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, украина, блогер, причины, нато, спецоперация