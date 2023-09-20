"Вскормлены одной матерью": военный эксперт о том, почему РФ зашла на Украину без применения военной мощи - 20.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230920/1049538725.html
"Вскормлены одной матерью": военный эксперт о том, почему РФ зашла на Украину без применения военной мощи
"Вскормлены одной матерью": военный эксперт о том, почему РФ зашла на Украину без применения военной мощи - 20.09.2023 Украина.ру
"Вскормлены одной матерью": военный эксперт о том, почему РФ зашла на Украину без применения военной мощи
Предтечей спецоперации России на Украине стало расширение НАТО на восток, начавшееся в 1997-м году и растянувшееся вплоть до 21-го века. Её целью было вооружить Украину и ввести её в систему планирования НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
2023-09-20T05:30
2023-09-20T05:30
новости
сво
украина
блогер
причины
нато
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047488958_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1dca6b23fe788d42056fb43b5dc8ec44.jpg
Когда началась спецоперация, президент России Владимир Путин произнёс часовую речь, где подробно обосновал необходимость проведения СВО. Кроме военных причин, он подробно говорил о предыстории конфликта, рассказал Хун.Чтобы сохранить буферную зону на западных границах, Россия была вынуждена начать стратегические превентивные мероприятия. СВО - это кампания России за отвоевание этой самой буферной зоны, добавил китайский эксперт.Всё это указывает на то, что ведение полномасштабной войны на Украине невозможно при данных обстоятельствах. Российская армия не только не применяла свои мощности в полном объёме, но и не планировала их применять, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230913/1049387589.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047488958_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_52025f849810bbd89e83718769ab9483.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, украина, блогер, причины, нато, спецоперация
Новости, СВО, Украина, блогер, причины, НАТО, Спецоперация

"Вскормлены одной матерью": военный эксперт о том, почему РФ зашла на Украину без применения военной мощи

05:30 20.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Предтечей спецоперации России на Украине стало расширение НАТО на восток, начавшееся в 1997-м году и растянувшееся вплоть до 21-го века. Её целью было вооружить Украину и ввести её в систему планирования НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
Когда началась спецоперация, президент России Владимир Путин произнёс часовую речь, где подробно обосновал необходимость проведения СВО. Кроме военных причин, он подробно говорил о предыстории конфликта, рассказал Хун.
Чтобы сохранить буферную зону на западных границах, Россия была вынуждена начать стратегические превентивные мероприятия. СВО - это кампания России за отвоевание этой самой буферной зоны, добавил китайский эксперт.

"В той ситуации [с началом СВО на Украине] Россия не полностью применила свои силы, потому что, как мы знаем в Китае, - русский и украинский народы вскормлены, образно говоря, одной матерью. Общность культуры, территориальная общность, родственные связи, друзья и коллеги, всё переплелось", - подчеркнул блогер.

Всё это указывает на то, что ведение полномасштабной войны на Украине невозможно при данных обстоятельствах. Российская армия не только не применяла свои мощности в полном объёме, но и не планировала их применять, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Воронцов интервью - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
13 сентября, 17:30
Александр Воронцов: Агрессивная политика США в Корее не оставила выбора России, Китаю и КНДРТреугольник США — Япония — Южная Корея в ходе саммита в Кэмп-Дэвиде в августе сего года превратился в очень эффективный военный инструмент в руках Вашингтона, считает доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Александр Воронцов
 
НовостиСВОУкраинаблогерпричиныНАТОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе
06:15Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУ
06:15"Больше двух миллионов": военный эксперт раскрыл масштаб безвозвратных потерь ВСУ
06:00"Солдат мог прожить пять часов": эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ в Артёмовске новый Сталинград
05:45Военный эксперт рассказал, как российская армия адаптируется под новый формат СВО
05:30"Вскормлены одной матерью": военный эксперт о том, почему РФ зашла на Украину без применения военной мощи
05:30Китайский военный эксперт рассказал о настоящих причинах начала СВО на Украине
05:17На Генассамблее ООН Дуда сравнил Украину с утопленником и отказался встречаться с Зеленским
05:15Эксперт объяснил, почему постсоветские элиты предали Россию и провалили тест спецоперацией на Украине
05:00Политолог рассказал, зачем России нужна Армения и кто толкает её к открытию второго фронта в Карабахе
04:38Как эсбэушники доклад на Лубянку отправляли. Дело врача Ильина из Черкасс
04:30Политолог объяснил, получит ли Россия "несметные запасы" боеприпасов и "чудесные" РСЗО из КНДР
04:28Второй антикитайский фронт: как ЕС помогает США ослаблять китайскую высокотехнологичную промышленность
04:26Уедет больше, чем останется. Украинские эксперты и политики обсуждают будущее своей страны
04:19Алексей Анпилогов: Россия вовсю бомбит мосты и переправы, чтобы выбить ВСУ из Купянска, Изюма и Лимана
04:16Политолог о том, почему Украина уверена в победе, а Россия держит открытой дверь для переговоров
04:16Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой"
04:15Запорожский фронт: у ВСУ сильнее контрбатарейное оснащение, а у российской армии - авиация
23:57На Донецком направлении ВСУ потеряли до 225 человек
23:45Украинские БПЛА уничтожены над Белгородской и Орловской областями
Лента новостейМолния