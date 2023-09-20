"Вскормлены одной матерью": военный эксперт о том, почему РФ зашла на Украину без применения военной мощи
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО
Предтечей спецоперации России на Украине стало расширение НАТО на восток, начавшееся в 1997-м году и растянувшееся вплоть до 21-го века. Её целью было вооружить Украину и ввести её в систему планирования НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
Когда началась спецоперация, президент России Владимир Путин произнёс часовую речь, где подробно обосновал необходимость проведения СВО. Кроме военных причин, он подробно говорил о предыстории конфликта, рассказал Хун.
Чтобы сохранить буферную зону на западных границах, Россия была вынуждена начать стратегические превентивные мероприятия. СВО - это кампания России за отвоевание этой самой буферной зоны, добавил китайский эксперт.
"В той ситуации [с началом СВО на Украине] Россия не полностью применила свои силы, потому что, как мы знаем в Китае, - русский и украинский народы вскормлены, образно говоря, одной матерью. Общность культуры, территориальная общность, родственные связи, друзья и коллеги, всё переплелось", - подчеркнул блогер.
Всё это указывает на то, что ведение полномасштабной войны на Украине невозможно при данных обстоятельствах. Российская армия не только не применяла свои мощности в полном объёме, но и не планировала их применять, заключил собеседник издания.
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