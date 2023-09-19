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Иск Украины в ВТО из-за зерна в Словакии назвали "верхом наглости"
Иск Украины в ВТО из-за зерна в Словакии назвали "верхом наглости" - 19.09.2023 Украина.ру
Иск Украины в ВТО из-за зерна в Словакии назвали "верхом наглости"
После того, как Еврокомиссия сняла эмбарго на поставку украинской сельхозпродукции в Евросоюз, разрешив ряду стран союз не импортировать эту продукцию, Киев обратился в ВТО с исками к этим странам ЕС. Такое поведение возмутило политическую элиту Словакии.
2023-09-19T23:19
2023-09-19T23:19
2023-09-19T23:19
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"Жалоба Украины на Словакию за запрет на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьёзным партнёром является в действительности Украина", - написал в своём аккаунте 19 сентября бывший премьер-министр Словакии, глава партии Smer Роберт Фицо.Словацкий политик напомнил, как Словакия поиздержалась в спешке помочь Украине. По его мнению, Киев своим иском во Всемирную торговую организацию выказал неблагодарность.Накануне, 18 сентября словацкий министр сельского хозяйства Йозеф Биреш заявил о готовности защищать национальный рынок от украинского зерна и ответить на иск Украины в ВТО. Такую же готовность выразили политики Польши и Венгрии, на которых Киев тоже нажаловался в Еврокомиссию и подал иски в Всемирную торговую организацию.Хорватия подтвердила эмбарго на импорт украинской сельхозпродукции, включая зерно. Румыния продлила эмбарго на 30 дней. Болгария вышла из этой коалиции 14 сентября, в ответ на что местные фермеры устроили массовые акции протеста и инспирировали скандал в парламенте.
https://ukraina.ru/20230919/1049548164.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, словакия, зерно, зерновая сделка, сельхозпродукция, демпинг, антидемпинг, ес, украина-ес, соглашение с ес
Новости, Словакия, зерно, зерновая сделка, сельхозпродукция, демпинг, антидемпинг, ЕС, Украина-ЕС, соглашение с ЕС
Иск Украины в ВТО из-за зерна в Словакии назвали "верхом наглости"
После того, как Еврокомиссия сняла эмбарго на поставку украинской сельхозпродукции в Евросоюз, разрешив ряду стран союз не импортировать эту продукцию, Киев обратился в ВТО с исками к этим странам ЕС. Такое поведение возмутило политическую элиту Словакии.
"Жалоба Украины на Словакию за запрет на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьёзным партнёром является в действительности Украина", - написал в своём аккаунте 19 сентября бывший премьер-министр Словакии, глава партии Smer Роберт Фицо.
Словацкий политик напомнил, как Словакия поиздержалась в спешке помочь Украине. По его мнению, Киев своим иском во Всемирную торговую организацию выказал неблагодарность.
Накануне, 18 сентября словацкий министр сельского хозяйства Йозеф Биреш заявил о готовности защищать национальный рынок от украинского зерна и ответить на иск Украины в ВТО. Такую же готовность выразили политики Польши и Венгрии, на которых Киев тоже нажаловался в Еврокомиссию и подал иски в Всемирную торговую организацию.
Хорватия подтвердила эмбарго на импорт украинской сельхозпродукции, включая зерно. Румыния продлила эмбарго на 30 дней. Болгария вышла из этой коалиции 14 сентября, в ответ на что местные фермеры устроили массовые акции протеста и инспирировали скандал в парламенте.