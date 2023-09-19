https://ukraina.ru/20230919/1049540980.html

"Рамштайн": Украина требовала "Таурус", ей пообещали "Абрамс"

"Рамштайн": Украина требовала "Таурус", ей пообещали "Абрамс" - 19.09.2023 Украина.ру

"Рамштайн": Украина требовала "Таурус", ей пообещали "Абрамс"

По итогам заседания коалиции по оказанию военной помощи Украине на немецкой авиабазе ВВС США "Рамштайн" Германия так и не объявила о поставках крылатых ракет "Таурус". Об этом 19 сентября пишет Frankfurter Allgemeine.

2023-09-19T17:23

2023-09-19T17:23

2023-09-19T17:23

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Издание выяснило, что центральной темой 15-го заседания "Рамштайна" стала тема ПВО для ВСУ. Впервые на заседании присутствовал новый министр обороны Украины Рустем Умеров.Госсекретарь Минобороны ФРГ Сиемтье Мёллер заявил, что Берлин будет "непоколебимо" стоять на стороне Украины, для которой ближайшие месяцы будут "тяжелыми, очень тяжелыми". При этом, отметило издание, правительство Германии не приняло решения о передаче ВСУ немецких крылатых ракет большой дальности Taurus."Украина уже несколько месяцев требует, чтобы федеральное правительство оснастило ее "Таурусами", поскольку они имеют дальность действия более 500 километров и, следовательно, могут атаковать российские цели далеко за линией фронта. В частности, Украина могла бы использовать его для удара по российским линиям снабжения и маршрутам снабжения в Крыму. Однако федеральное правительство опасается, что Украина может также атаковать цели на российской земле и тем самым дать Москве повод для дальнейшей эскалации ситуации", - сообщило издание по итогам переговоров.Германия сосредоточилась на сборе для Украины очередного пакета военной помощи на 400 млн евро. Федеральный министр обороны Борис Писториус накануне в интервью газете Bild сказал: "Мы поставляем дополнительные боеприпасы: фугасные боеприпасы, минометные боеприпасы, минные ракеты".В пакет немецкой помощи также могут войти системы разминирования и бронетехника, одежда и теплогенераторы для ВСУ. Что касается "Таурусов", то, по словам Писториуса, в этом вопросе подвижек нет, так как в этом деле "множество политических, правовых, военных и технических аспектов".СМИ сообщают о затягивании вопроса с Taurus до тех пор, пока США не согласятся поставить Украине баллистические ракеты малой дальности ATACMS. Британия и Франция уже поставляют свои крылатые ракеты.Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военные поставки на Украину уже превысили $76 млрд. Немецкое издание отметило, что продолжение военных поставок необходимо "не только для того, чтобы выиграть войну против России, но и для того, чтобы удержать Москву от будущих атак, сказал Остин".Остин сообщил также о скором прибытии на Украину танков "Абрамс" вскоре прибудет в Украину. Германия же приоритетом выбрала поставку зенитных систем – современных SLM IRIS-T, а также 46 списанных зенитных танков Gepard, для которых оружейной компанией Rheinmetall заново создано производство боеприпасов.

https://ukraina.ru/20230919/1049531191.html

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