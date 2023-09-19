Новая памятная дата: Госдума одобрила установление Дня воссоеденения новых регионов с Россией
Государственная дума в ходе первого чтения приняла в целом законопроект об установлении 30 сентября Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что парламентарии разных фракций единогласно поддержали это предложение.
В пояснительной записке сказано, что принятие новых регионов на правах субъектов России основано "на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие".
Проект внес на рассмотрение в парламент президент Владимир Путин, изменения планируется внести в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
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