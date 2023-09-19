Новая памятная дата: Госдума одобрила установление Дня воссоеденения новых регионов с Россией - 19.09.2023 Украина.ру
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Новая памятная дата: Госдума одобрила установление Дня воссоеденения новых регионов с Россией
Новая памятная дата: Госдума одобрила установление Дня воссоеденения новых регионов с Россией - 19.09.2023 Украина.ру
Новая памятная дата: Госдума одобрила установление Дня воссоеденения новых регионов с Россией
Государственная дума в ходе первого чтения приняла в целом законопроект об установлении 30 сентября Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
2023-09-19T15:22
2023-09-19T15:22
воссоединение
новые регионы
законопроект
госдума
новости
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что парламентарии разных фракций единогласно поддержали это предложение.В пояснительной записке сказано, что принятие новых регионов на правах субъектов России основано "на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие".Проект внес на рассмотрение в парламент президент Владимир Путин, изменения планируется внести в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
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воссоединение, новые регионы, законопроект, госдума, новости
воссоединение, Новые регионы, законопроект, Госдума, Новости

Новая памятная дата: Госдума одобрила установление Дня воссоеденения новых регионов с Россией

15:22 19.09.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Государственная дума в ходе первого чтения приняла в целом законопроект об установлении 30 сентября Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что парламентарии разных фракций единогласно поддержали это предложение.
В пояснительной записке сказано, что принятие новых регионов на правах субъектов России основано "на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие".
Проект внес на рассмотрение в парламент президент Владимир Путин, изменения планируется внести в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
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воссоединениеНовые регионызаконопроектГосдумаНовости
 
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