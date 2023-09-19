https://ukraina.ru/20230919/1049506647.html

Пенни Прицкер - новый генерал-губернатор из США. Как потомки выходцев из Украины берут ее под контроль

Пенни Прицкер - новый генерал-губернатор из США. Как потомки выходцев из Украины берут ее под контроль - 19.09.2023 Украина.ру

Пенни Прицкер - новый генерал-губернатор из США. Как потомки выходцев из Украины берут ее под контроль

Джо Байден назначил миллиардершу Пенни Прицкер на новую должность спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины. Но полномочия чиновницы намного шире заявленного мандата.

2023-09-19T04:13

2023-09-19T04:13

2023-09-19T04:13

эксклюзив

сша

украина

назначение

джо байден

зарубежье

восстановление

демократическая партия

должность

денис шмыгаль

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Президент США Джо Байден 14 сентября объявил о назначении спецпредставителем по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Сью Прицкер – бывшего министра торговли США с "глубокими родственными связями с Украиной".Действительно, родившийся в селе Великие Прицки Яков Прицкер с женой Софией (в девичестве Шварцман) эмигрировал в США в1881 году в огромном потоке еврейских мигрантов, спасающихся от погромов, проводимых предками нынешних украинцев. Ко времени отъезда Прицкеры жили в Киеве на Подоле, а Яков Прицкер был управляющим сахарного завода в родном селе.При этом в США Яков Прицкер заметных успехов в бизнесе не достиг, и основателем династии считается его сын Николай, который прибыл в США с родителями в 10-летнем возрасте. Он основал в Чикаго (штат Иллинойс) юридическую фирму Pritzker & Pritzker, в которой позже работали его сыновья Гарри, Авраам и Джек. Состояние семьи быстро росло, и Прицкерам удалось защитить свои прибыли от высоких налогов, вложив деньги в ряд трастов.В 1957 году семья Прицкер купила отель Hyatt House в Лос-Анджелесе, и с годами превратила эту инвестицию в сеть из более чем 150 отелей Hyatt в США и за рубежом. Прицкеры также специализировались на покупке компаний, испытывающих финансовые затруднения, и превращении их в прибыльные предприятия.К середине 1980-х годов Прицкеры владели крупными холдингами, занимавшихся недвижимостью, и сотнями дочерних компаний, включая Hyatt Corporation и Royal Caribbean Cruises. Их крупнейшим бизнесом стал диверсифицированный холдинг Marmon Group, а также строительные и транспортные компании. К 2020 году Forbes оценивал капитал Прицкеров в $32,5 миллиарда, и поместил их на девятое место в рейтинге самых богатых семей США.Естественно, что подобные достижения были бы невозможны без политического прикрытия. Прицкеры много десятилетий были спонсорами Демократической партии США, а в 2018 году Джей Роберт Прицкер был избран губернатором штата Иллинойс (). Кстати, с личным состоянием в $3,5 миллиарда он стал самым богатым губернатор в истории США и вторым по богатству среди действующих политиков (первый – бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг).А родная сестра Джея Роберта, Пенни Сью Прицкер, работала в администрации президента США Барака Обамы, с которым познакомилась ещё в начале 1990-х: сначала занимала должность главы Национального экономического совета, а в 2013-2017 годах была министром торговли США. Она получила диплом бакалавра экономики в Гарварде, а также магистра бизнес-администрирования и доктора юриспруденции в Стэндфордском университете, и до прихода на государственную службу работала в Pritzker Group. В 2009 году Forbes называл Пенни Прицкер одной из 100 наиболее влиятельных женщин в мире (82-я позиция), а её личное состояние в 2021 году оценивалось в $3,2 миллиарда долларов.На посту министра торговли США Пенни Прицкер проводила политику всемерной поддержки Украины. После прихода к власти Дональда Трампа она вернулась в бизнес, но не оставляла надежд продолжить политическую карьеру – в частности, в 2018 году стала председателем правления Фонда Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace). Этот экспертно-аналитический центр (think tank), основной задачей которого провозглашено содействие сотрудничеству между странами мира, до 2022 года даже имел своё отделение в РФ – Московский центр Карнеги.Комментируя назначение Пенни Прицкер на вновь созданный пост специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины, Джо Байден заявил: "Прицкер принесёт на эту должность свой многолетний опыт и экспертность. Работая во взаимодействии с властями Украины, нашими союзниками и партнёрами, международными финансовыми учреждениями и частным сектором, она станет драйвером усилий США для восстановления украинской экономики". Президент США особо отметил, что Прицкер "поможет правительству Украины внедрять реформы, необходимые для усиления экономики".Сама же Пенни Прицкер в интервью киевскому порталу "Европейская правда" открыто заявила, что её полномочия будут широкими. "В портфель моих полномочий входит работа с правительством Украины, с правительством США и послом Бриджит Бринкс и, конечно же, с нашими союзниками – чтобы совместно ускорить экономическое восстановление Украины. Будет отдельный фокус на реформах, касающихся прозрачности и подотчетности восстановления – это изменения регуляторной среды, правоохранительных органов, судебной системы, в сфере борьбы с коррупцией, управления госпредприятиями и тому подобное" – сказала она.По её словам, чтобы получать средства от США, теперь будут определенные условия. "Это не должно удивлять никого в Украине. Причина – то, что наше правительство хочет видеть, как Украина достигает прогресса в различных сферах. Мы хотим видеть среду, благоприятную для частных инвестиций" – отметила представительница Вашингтона.Прицкер также намекнула, что она будет контролировать не только американские деньги, которые выделяются Киеву. "Кроме того, я по должности буду входить в межведомственную донорскую координационную платформу, где буду работать с правительствами государств-партнёров, с Еврокомиссией и международными финансовыми учреждениями, а также с частным сектором" – сообщила американская чиновница.Таким образом, Пенни Прицкер в Киеве фактически будет генерал-губернатором, контролирующим поступление денег извне, а внутри страны определяющим "изменения регуляторной среды, правоохранительных органов, судебной системы, в сфере борьбы с коррупцией, управления госпредприятиями".При этом американские марионетки на Украине не скрывают радости и преисполнены подобострастия по отношению к Пенни Прицкер. Так, заместитель министра инфраструктуры, бывший заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем в колонке-панегирике на портале NV.ua назвал её "украинской миссис Маршалл". Примечательно, что он также публично поддержал право американской чиновницы вмешиваться во внутренние дела Украины.А посол Украины в США Оксана Маркарова заявила: "Мы очень приветствуем создание этой должности. На самом деле официальный Киев – президент Зеленский, премьер-министр – постоянно поднимали этот вопрос. Нам очень важно, чтобы был один человек. И этот человек сейчас появился. И это прекрасный выбор лидера, который действительно может это сделать, который будет координировать все агентства фактически, которые касаются будущего восстановления. И будет человеком, у которого это будет не дополнительная работа, а это его основная задача 24 на 7".В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль заявил, что у него ещё не было контактов с Пенни Прицкер, но её через посольство пригласили посетить Украину. Шмыгаль ожидает, что это произойдёт в следующем месяце.Назначению Прицкер радуются не только на Украине, но и в Израиле, где считают решение Джо Байдена чрезвычайно символическим. Как напомнил бывший харьковчанин, а ныне израильский журналист Шимон Бриман, в октябре 2016 года министр торговли США Пенни Прицкер уже посещала село Великие Прицки Обуховского района под Киевом."Кстати, в 30 километрах по прямой от этого села через Днепр находится городок Переяслав, в котором родился не только Шолом Алейхем, но и Меир Блинкин – прадед госсекретаря США Энтони Блинкена. Ныне Байден назначил Пенни Прицкер спецпредставителем президента США по экономическому восстановлению Украины. Так замыкается круг или, если хотите, исторический бумеранг: наследница еврейской семьи, вышедшей из-под Киева, снова вернется в Киев – для восстановления Украины после войны" – написал Бриман в социальных сетях.К этому можно добавить лишь слова главы МИД РФ Сергея Лаврова – войны, которую, по сути, США ведут против России.

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https://ukraina.ru/20181107/1021674104.html

https://ukraina.ru/20230918/1049501642.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, сша, украина, назначение, джо байден, зарубежье, восстановление, демократическая партия, должность, денис шмыгаль, россия, война