https://ukraina.ru/20230918/1049515908.html

Румыния продолжит бойкот украинского зерна

Румыния продолжит бойкот украинского зерна - 18.09.2023 Украина.ру

Румыния продолжит бойкот украинского зерна

Ни единого килограмма украинского зерна Румыния не импортировала после 15 сентября, когда Еврокомиссия сняла запрет на импорт отдельных видов сельхозпродукции с Украины. Об этом 18 сентября заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку.

2023-09-18T21:27

2023-09-18T21:27

2023-09-18T21:27

новости

эмбарго

зерно

зерновые

ес

украина-ес

соглашение с ес

польша

румыния

кабмин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048083889_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2f1189a77276b33d43cd7f8107ec9794.jpg

Глава румынского правительства сообщил о "джентельменском соглашении" с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, от которого ожидает лицензионного предложения по экспорту сельхозпродукции с Украины. До обсуждения и достижения компромисса с Киевом румынская сторона, отметил Чолаку, не намерена возобновлять импорт украинских зерновых."В случае, если будут запросы на экспорт в Румынию, я обязательно попрошу министра сельского хозяйства и министра экономики издать совместный приказ о продлении ограничения на срок 30 дней, пока ситуация не прояснится. Повторяю, никакой просьбы нет, и я хочу заверить фермеров, что не будет того, что было год или около того назад", - сообщил Чолаку.Румыния была в числе пяти стран ЕС, добивавшихся от Еврокомиссии продления после 15 сентября эмбарго на импорт с Украины зерна и других видов сельхозпродукции. В частности, в венгерском перечне 25 позиций нежелательного импорта с Украины. Варшава заявила, что сохранит эмбарго даже вопреки решению Еврокомиссии.По мнению фермеров ЕС, за демпингом сельхозпродукции с Украины стоят крупные западные компании и украинские олигархи. Украинская продукция дешевле из-за несоблюдения строгих правил сельхозпроизводства ЕС, занижения оплаты труда украинцам и других неприемлемых способов удешевления продукции.Еврокомиссия договорилась с Польшей и другими странами, не желающими импорта украинской сельхоз продукции, что после отмены эмбарго они сохранят лишь транзит с Украины. После этого правительство Украины подало в ВТО иск на Польшу.

https://ukraina.ru/20230918/1049515664.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эмбарго, зерно, зерновые, ес, украина-ес, соглашение с ес, польша, румыния, кабмин, евроинтеграция, восточное партнерство, сельхозпродукция