Румыния продолжит бойкот украинского зерна - 18.09.2023 Украина.ру
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Румыния продолжит бойкот украинского зерна
Румыния продолжит бойкот украинского зерна - 18.09.2023 Украина.ру
Румыния продолжит бойкот украинского зерна
Ни единого килограмма украинского зерна Румыния не импортировала после 15 сентября, когда Еврокомиссия сняла запрет на импорт отдельных видов сельхозпродукции с Украины. Об этом 18 сентября заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку.
2023-09-18T21:27
2023-09-18T21:27
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Глава румынского правительства сообщил о "джентельменском соглашении" с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, от которого ожидает лицензионного предложения по экспорту сельхозпродукции с Украины. До обсуждения и достижения компромисса с Киевом румынская сторона, отметил Чолаку, не намерена возобновлять импорт украинских зерновых."В случае, если будут запросы на экспорт в Румынию, я обязательно попрошу министра сельского хозяйства и министра экономики издать совместный приказ о продлении ограничения на срок 30 дней, пока ситуация не прояснится. Повторяю, никакой просьбы нет, и я хочу заверить фермеров, что не будет того, что было год или около того назад", - сообщил Чолаку.Румыния была в числе пяти стран ЕС, добивавшихся от Еврокомиссии продления после 15 сентября эмбарго на импорт с Украины зерна и других видов сельхозпродукции. В частности, в венгерском перечне 25 позиций нежелательного импорта с Украины. Варшава заявила, что сохранит эмбарго даже вопреки решению Еврокомиссии.По мнению фермеров ЕС, за демпингом сельхозпродукции с Украины стоят крупные западные компании и украинские олигархи. Украинская продукция дешевле из-за несоблюдения строгих правил сельхозпроизводства ЕС, занижения оплаты труда украинцам и других неприемлемых способов удешевления продукции.Еврокомиссия договорилась с Польшей и другими странами, не желающими импорта украинской сельхоз продукции, что после отмены эмбарго они сохранят лишь транзит с Украины. После этого правительство Украины подало в ВТО иск на Польшу.
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новости, эмбарго, зерно, зерновые, ес, украина-ес, соглашение с ес, польша, румыния, кабмин, евроинтеграция, восточное партнерство, сельхозпродукция
Новости, Эмбарго, зерно, зерновые, ЕС, Украина-ЕС, соглашение с ЕС, Польша, Румыния, Кабмин, евроинтеграция, Восточное партнерство, сельхозпродукция

Румыния продолжит бойкот украинского зерна

21:27 18.09.2023
 
© AP / Andrew Kravchenko
- РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP / Andrew Kravchenko
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Ни единого килограмма украинского зерна Румыния не импортировала после 15 сентября, когда Еврокомиссия сняла запрет на импорт отдельных видов сельхозпродукции с Украины. Об этом 18 сентября заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку.
Глава румынского правительства сообщил о "джентельменском соглашении" с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, от которого ожидает лицензионного предложения по экспорту сельхозпродукции с Украины. До обсуждения и достижения компромисса с Киевом румынская сторона, отметил Чолаку, не намерена возобновлять импорт украинских зерновых.
"В случае, если будут запросы на экспорт в Румынию, я обязательно попрошу министра сельского хозяйства и министра экономики издать совместный приказ о продлении ограничения на срок 30 дней, пока ситуация не прояснится. Повторяю, никакой просьбы нет, и я хочу заверить фермеров, что не будет того, что было год или около того назад", - сообщил Чолаку.
Румыния была в числе пяти стран ЕС, добивавшихся от Еврокомиссии продления после 15 сентября эмбарго на импорт с Украины зерна и других видов сельхозпродукции. В частности, в венгерском перечне 25 позиций нежелательного импорта с Украины. Варшава заявила, что сохранит эмбарго даже вопреки решению Еврокомиссии.
По мнению фермеров ЕС, за демпингом сельхозпродукции с Украины стоят крупные западные компании и украинские олигархи. Украинская продукция дешевле из-за несоблюдения строгих правил сельхозпроизводства ЕС, занижения оплаты труда украинцам и других неприемлемых способов удешевления продукции.
Еврокомиссия договорилась с Польшей и другими странами, не желающими импорта украинской сельхоз продукции, что после отмены эмбарго они сохранят лишь транзит с Украины. После этого правительство Украины подало в ВТО иск на Польшу.
Предприятие Бердиевский элеватор в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
21:06
Три страны ЕС бойкотируют брюссельскую платформу по украинскому зернуПольша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе из-за угрозы Киева подать против них иск в ВТО. Об этом 18 сентября сообщило польское официальное агентство PAP.
 
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21:27Румыния продолжит бойкот украинского зерна
21:06Три страны ЕС бойкотируют брюссельскую платформу по украинскому зерну
20:46Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих
20:35Группировка "Днепр" нанесла огневые поражения ВСУ
20:08На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ
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19:39Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих
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