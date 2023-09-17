https://ukraina.ru/20230917/1049473435.html

Трамп: "Украина проигрывает"

Трамп: "Украина проигрывает" - 17.09.2023 Украина.ру

Трамп: "Украина проигрывает"

Элита США дозревает в принятии поражения в конфликте на Украине

2023-09-17T20:43

2023-09-17T20:43

2023-09-17T20:43

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Украина провалила заявленное наступление и проигрывает в конфликте с Россией, которого могла избежать. Об этом 17 сентября в интервью телеканалу NBC News заявил экс-президент США Дональд Трамп."Новостные издания больше не пишут о войне… это означает, что Украина проигрывает", — сказал экс-президент США.Как сообщает РИА Новости, Трамп выразил уверенность в том, что Киев изначально мог избежать конфликта, договорившись о признании потери части воссоединившихся с Россией территорий – в том числе Крыма. Политик также отметил: "Теперь никто даже не знает, будет ли Украина взята под контроль".Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял о катастрофичности курса нынешнего хозяина Белого дома Джозефа Байдена. Трамп заявил о способности урегулировать конфликт с Россией – в том числе на украинском поле битвы, в течение суток. По словам экс-президента, упрямство Владимира Зеленского и его окружения возможно исправить отказом Вашингтона поставлять оружие на Украину.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации Украины. Поводом стала подготовка ВСУ к захвату Донецкой и Луганской народных республик, возникших после инспирированного США и ЕС государственного переворота на Украине. Ряд украинских регионов не признали мятежников легитимной властью и заявили о самоопределении. Крым и Севастополь провели референдумы и вошли в состав России, а ДНР и ЛНР восемь лет оказывали сопротивление ВСУ и террористическим формированиям, созданным при участии украинских олигархов.В 2022 году, накануне СВО, ЛНР и ДНР вошли в состав России. В 2023 году в состав России по итогам референдумов вошли Херсонская и Запорожская области. Официальный Киев, ЕС и США не признали итоги референдумов о вхождении бывших украинских регионов в состав Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20230914/1049411976.html

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новости, сша, дональд трамп, украина, сво, новые регионы рф, владимир зеленский, джо байден