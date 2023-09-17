Трамп: "Украина проигрывает" - 17.09.2023 Украина.ру
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Трамп: "Украина проигрывает"
Трамп: "Украина проигрывает" - 17.09.2023 Украина.ру
Трамп: "Украина проигрывает"
Элита США дозревает в принятии поражения в конфликте на Украине
2023-09-17T20:43
2023-09-17T20:43
новости
сша
дональд трамп
украина
сво
новые регионы рф
владимир зеленский
джо байден
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Украина провалила заявленное наступление и проигрывает в конфликте с Россией, которого могла избежать. Об этом 17 сентября в интервью телеканалу NBC News заявил экс-президент США Дональд Трамп."Новостные издания больше не пишут о войне… это означает, что Украина проигрывает", — сказал экс-президент США.Как сообщает РИА Новости, Трамп выразил уверенность в том, что Киев изначально мог избежать конфликта, договорившись о признании потери части воссоединившихся с Россией территорий – в том числе Крыма. Политик также отметил: "Теперь никто даже не знает, будет ли Украина взята под контроль".Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял о катастрофичности курса нынешнего хозяина Белого дома Джозефа Байдена. Трамп заявил о способности урегулировать конфликт с Россией – в том числе на украинском поле битвы, в течение суток. По словам экс-президента, упрямство Владимира Зеленского и его окружения возможно исправить отказом Вашингтона поставлять оружие на Украину.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации Украины. Поводом стала подготовка ВСУ к захвату Донецкой и Луганской народных республик, возникших после инспирированного США и ЕС государственного переворота на Украине. Ряд украинских регионов не признали мятежников легитимной властью и заявили о самоопределении. Крым и Севастополь провели референдумы и вошли в состав России, а ДНР и ЛНР восемь лет оказывали сопротивление ВСУ и террористическим формированиям, созданным при участии украинских олигархов.В 2022 году, накануне СВО, ЛНР и ДНР вошли в состав России. В 2023 году в состав России по итогам референдумов вошли Херсонская и Запорожская области. Официальный Киев, ЕС и США не признали итоги референдумов о вхождении бывших украинских регионов в состав Российской Федерации.
https://ukraina.ru/20230914/1049411976.html
https://ukraina.ru/20230916/1049437807.html
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новости, сша, дональд трамп, украина, сво, новые регионы рф, владимир зеленский, джо байден
Новости, США, Дональд Трамп, Украина, СВО, Новые регионы РФ, Владимир Зеленский, Джо Байден

Трамп: "Украина проигрывает"

20:43 17.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Gage SkidmoreДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Элита США дозревает в принятии поражения в конфликте на Украине
Украина провалила заявленное наступление и проигрывает в конфликте с Россией, которого могла избежать. Об этом 17 сентября в интервью телеканалу NBC News заявил экс-президент США Дональд Трамп.
"Новостные издания больше не пишут о войне… это означает, что Украина проигрывает", — сказал экс-президент США.
Как сообщает РИА Новости, Трамп выразил уверенность в том, что Киев изначально мог избежать конфликта, договорившись о признании потери части воссоединившихся с Россией территорий – в том числе Крыма. Политик также отметил: "Теперь никто даже не знает, будет ли Украина взята под контроль".
14 сентября, 15:52
Борис Джонсон решил припугнуть Трампа ради УкраиныБывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал экс-главу США и кандидата в американские президенты Дональда Трампа не прекращать поддержку Киева, ведь иначе "триумф победы России ударит по самому Трампу". Такое заявление Джонсон сделал 14 сентября в своей статье для британского журнала Spectator
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял о катастрофичности курса нынешнего хозяина Белого дома Джозефа Байдена. Трамп заявил о способности урегулировать конфликт с Россией – в том числе на украинском поле битвы, в течение суток. По словам экс-президента, упрямство Владимира Зеленского и его окружения возможно исправить отказом Вашингтона поставлять оружие на Украину.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации Украины. Поводом стала подготовка ВСУ к захвату Донецкой и Луганской народных республик, возникших после инспирированного США и ЕС государственного переворота на Украине. Ряд украинских регионов не признали мятежников легитимной властью и заявили о самоопределении. Крым и Севастополь провели референдумы и вошли в состав России, а ДНР и ЛНР восемь лет оказывали сопротивление ВСУ и террористическим формированиям, созданным при участии украинских олигархов.
Зеленский
Вчера, 10:52
"Зеленскому не дадут уйти героем". Украинские эксперты о настоящем и грядущем своей страныУкраина может не выдержать войну на истощение, экономика страны дышит на ладан. Тем временем Россия к условиям санкций приспособилась и наращивает производство. Но знает ли об этом руководство Украины, получает ли оно достоверные данные, объективную аналитику, это большой вопрос.
В 2022 году, накануне СВО, ЛНР и ДНР вошли в состав России. В 2023 году в состав России по итогам референдумов вошли Херсонская и Запорожская области. Официальный Киев, ЕС и США не признали итоги референдумов о вхождении бывших украинских регионов в состав Российской Федерации.
 
НовостиСШАДональд ТрампУкраинаСВОНовые регионы РФВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
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