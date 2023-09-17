Трамп: "Украина проигрывает"
Элита США дозревает в принятии поражения в конфликте на Украине
Украина провалила заявленное наступление и проигрывает в конфликте с Россией, которого могла избежать. Об этом 17 сентября в интервью телеканалу NBC News заявил экс-президент США Дональд Трамп.
"Новостные издания больше не пишут о войне… это означает, что Украина проигрывает", — сказал экс-президент США.
Как сообщает РИА Новости, Трамп выразил уверенность в том, что Киев изначально мог избежать конфликта, договорившись о признании потери части воссоединившихся с Россией территорий – в том числе Крыма. Политик также отметил: "Теперь никто даже не знает, будет ли Украина взята под контроль".
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