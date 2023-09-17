Россия поставила в США рекордный объём удобрений
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСильвинитовая обогатительная фабрика в Пермском крае
"Покупать надо тогда, когда на улицах льется кровь, даже если это твоя кровь" (Ротшильд)
По итогам января-июля США нарастили импорт российских удобрений до рекордных $944 млн. Об этом 17 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.
Из статистики следует, что предыдущий максимум зафиксирован в прошлом году – тогда закупки выросли в стоимостном выражении. В этом году стоимость экспорта выросла на 5% при том, что в июле закупки упали втрое по сравнению с июнем и почти на 40% в годовом выражении — до $54,4 млн.
В итоге Россия заняла второе место по поставкам удобрений в США (Канада – первое). За семь месяцев текущего года США сократили импорт удобрений на 22% — до $6 млрд, а свой экспорт в этой категории снизили на 36% до $3,4 млрд.
13 ноября 2022, 07:23Готов ли Запад предоставить России свободу экспорта удобрений и продовольствия?На счет зерновой сделки - там идёт торг относительно освобождения российского экспорта от санкций - заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.