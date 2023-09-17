https://ukraina.ru/20230917/1049470079.html

Россия поставила в США рекордный объём удобрений

Россия поставила в США рекордный объём удобрений - 17.09.2023 Украина.ру

Россия поставила в США рекордный объём удобрений

"Покупать надо тогда, когда на улицах льется кровь, даже если это твоя кровь" (Ротшильд)

2023-09-17T16:55

2023-09-17T16:55

2023-09-17T16:55

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По итогам января-июля США нарастили импорт российских удобрений до рекордных $944 млн. Об этом 17 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.Из статистики следует, что предыдущий максимум зафиксирован в прошлом году – тогда закупки выросли в стоимостном выражении. В этом году стоимость экспорта выросла на 5% при том, что в июле закупки упали втрое по сравнению с июнем и почти на 40% в годовом выражении — до $54,4 млн.В итоге Россия заняла второе место по поставкам удобрений в США (Канада – первое). За семь месяцев текущего года США сократили импорт удобрений на 22% — до $6 млрд, а свой экспорт в этой категории снизили на 36% до $3,4 млрд.

https://ukraina.ru/20221113/1040766033.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, экспорт, международные отношения, торговля, удобрения, сша, сальдо, статистика