Россия поставила в США рекордный объём удобрений - 17.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230917/1049470079.html
Россия поставила в США рекордный объём удобрений
Россия поставила в США рекордный объём удобрений - 17.09.2023 Украина.ру
Россия поставила в США рекордный объём удобрений
"Покупать надо тогда, когда на улицах льется кровь, даже если это твоя кровь" (Ротшильд)
2023-09-17T16:55
2023-09-17T16:55
новости
экспорт
международные отношения
торговля
удобрения
сша
сальдо
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102160/06/1021600660_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a5a547880451a22022e57175c99c5f2f.jpg
По итогам января-июля США нарастили импорт российских удобрений до рекордных $944 млн. Об этом 17 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.Из статистики следует, что предыдущий максимум зафиксирован в прошлом году – тогда закупки выросли в стоимостном выражении. В этом году стоимость экспорта выросла на 5% при том, что в июле закупки упали втрое по сравнению с июнем и почти на 40% в годовом выражении — до $54,4 млн.В итоге Россия заняла второе место по поставкам удобрений в США (Канада – первое). За семь месяцев текущего года США сократили импорт удобрений на 22% — до $6 млрд, а свой экспорт в этой категории снизили на 36% до $3,4 млрд.
https://ukraina.ru/20221113/1040766033.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102160/06/1021600660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d14458a29f610196406230328a2f373.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, экспорт, международные отношения, торговля, удобрения, сша, сальдо, статистика
Новости, экспорт, международные отношения, торговля, удобрения, США, сальдо, статистика

Россия поставила в США рекордный объём удобрений

16:55 17.09.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСильвинитовая обогатительная фабрика в Пермском крае
Сильвинитовая обогатительная фабрика в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
"Покупать надо тогда, когда на улицах льется кровь, даже если это твоя кровь" (Ротшильд)
По итогам января-июля США нарастили импорт российских удобрений до рекордных $944 млн. Об этом 17 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.
Из статистики следует, что предыдущий максимум зафиксирован в прошлом году – тогда закупки выросли в стоимостном выражении. В этом году стоимость экспорта выросла на 5% при том, что в июле закупки упали втрое по сравнению с июнем и почти на 40% в годовом выражении — до $54,4 млн.
В итоге Россия заняла второе место по поставкам удобрений в США (Канада – первое). За семь месяцев текущего года США сократили импорт удобрений на 22% — до $6 млрд, а свой экспорт в этой категории снизили на 36% до $3,4 млрд.
Сбор урожая пшеницы в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября 2022, 07:23
Готов ли Запад предоставить России свободу экспорта удобрений и продовольствия?На счет зерновой сделки - там идёт торг относительно освобождения российского экспорта от санкций - заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
 
Новостиэкспортмеждународные отношенияторговляудобренияСШАсальдостатистика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Подвижки в вопросе F-16, война США с Россией. Итоги 17 сентября на Украине
18:0017 сентября: от "золотого сентября" к "пакту Зеленского-Дуды"
17:39Как Пиночет предал Альенде и почему СССР не спас Чили – Ясинский
16:55Россия поставила в США рекордный объём удобрений
16:39"На фронте — относительная пауза. Большая надежда на корейцев": военкор Котенок о ситуации в зоне СВО
16:00В Германии возражают против выдачи Зеленскому украинских беженцев
14:54ПВО Украины не справляется с российскими ракетами – Игнат
14:41Ростислав Ищенко о том, почему Штаты не дают Украине капитулировать и почему война США с КНР неизбежна
14:33Харьковский бронетанковый завод поражён российскими ракетами
14:02НАТО не ждёт скорого окончания конфликта на Украине
13:49США ведут войну против России – Лавров
13:36Армия справится, не проиграть в тылу - полковник Трухан об оперативной и информационной обстановке
13:28ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более полусотни военнослужащих
13:17Трагедия в Светлодарске, обстрелы, БПЛА под Тулой. Главное на Украине на 13:00 17 сентября
13:15ВСУ на Купянском направлении потеряли два взвода и четыре БПЛА
12:21Украинский беспилотник перехвачен в Воронежской области.
12:12"Ещё парочку": ПВО России уничтожила БПЛА, летевшие на Крым
12:00ПВО России уничтожила летевшие на Крым беспилотники
11:50ПВО России уничтожила летевшие на Москву беспилотники
11:32Россия готовит превентивный ответ НАТО в Арктике
Лента новостейМолния