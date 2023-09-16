https://ukraina.ru/20230916/1049460604.html

Обнищание и мобилизация

Обнищание и мобилизация - 16.09.2023 Украина.ру

Обнищание и мобилизация

На Украине жалуются на обнищание. МРОТ и минимальная пенсия покрывают только половину от коммуналки и жить, если платить, становится не на что, а если не платить, то негде, так как отрезают газ, свет, воду. Народ пафосно вопрошает: "разве можно так поступать с воюющей нацией?"

2023-09-16T15:21

2023-09-16T15:21

2023-09-16T15:24

мнение

ростислав ищенко

украина

россия

мобилизация

нищета

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Плохо учились в школе, не понимают, что именно так и следует поступать с воюющей нацией.С 1618 по 1648 год в Европе шла Тридцатилетняя война. Началась она со Второй Пражской дефенестрации: нескольких чиновников выбросили в окно Ратуши, по счастливой случайности никто не погиб, и почти закончилась битвой при Белой горе, в которой императорская армия вдребезги разгромила войска "Зимнего короля" Чехии, курфюрста Пфальцского Фридриха V. Казалось, что мелкий инцидент исчерпан. Но не тут-то было.Многие в Европе не желали усиления императорской власти. Победа католических войск Фердинанда II и наметившееся подавление протестантизма в империи их не устраивали. Консолидированная империя представляла опасность не только для собственных протестантских князей, но и для Франции, Голландии, Дании, Швеции. В общем, война продолжалась тридцать лет и закончилась ничем – стороны заключили компромиссный мир. Единственный её результат – империя была предельно ослаблена в экономическом, политическом и военном отношении и больше уже никогда не выступала, как единое целое.Во всех последующих войнах стандартно друг против друга выступали составные части Священной Римской империи германской нации, опиравшиеся на внешних союзников. Но ни одна из последующих войн, вплоть до ХХ века не была столь разорительной для Германии, как Тридцатилетняя война, являвшаяся по сути гражданской войной в империи, осложнённой внешней интервенцией.Армии императора и его врагов бродили по германским землям во всех направлениях, осаждая и штурмуя враждебные города, превращавшиеся после осад в пепелища и подчистую разоряя сельскую местность. Империя в целом, за тридцать лет войны потеряла половину своего населения, но наиболее разорённые рейнские области, саксонские и чешские земли потеряли до 2/3 населения. Тем не менее, армии исправно комплектовались. Причём, чем хуже становилась ситуация, чем ниже падал уровень жизни, тем выше становилась численность армий.Объяснялось это просто: разорённые крестьяне и горожане, лишённые возможности жить и кормить семью своим традиционным трудом, чтобы спастись от голодной смерти, записывались в армию – единственное место, где более-менее исправно платили, да к тому же можно было дополнительно увеличить своё благосостояние за счёт грабежа. Ограбленные шли грабить дальше и так продолжалось до тех пор, пока процветавшая до Тридцатилетней войны империя не обезлюдела. Война кормила войну и создавала для войны новые контингенты.Ситуация на Украине практически аналогична. Жалобы на жизнь, превратившуюся в выживание, постоянно слышны, начиная с 2014 года. Уже тогда карательная армия, отправленная "умиротворять" Донбасс, комплектовалась в основном маргиналами для которых участие в боевых действиях оказалось единственной возможностью заработать, а заодно и пограбить. Убеждённые нацисты и выпущенные из тюрем уголовники составляли лишь верхушку этого айсберга, являлись своего рода "элитой" армии подонков общества. Масса же, представляла собой обычных неприхотливых и аполитичных вчерашних работяг, решивших, что шанс погибнуть в окопах позиционной войны в Донбассе минимален, а военная зарплата и возможность грабежа являются достаточной компенсацией за минимальный риск.Эти же люди в первых рядах бросились записываться в ВСУ и Территориальную оборону с первых дней ВСО. Они решили, что война будет такой, к которой они привыкли за восемь лет в Донбассе, только денег платить будут больше + откроются новые возможности для грабежа.Понадобилось более полугода, чтобы, наблюдая за растущими как грибы после дождя кладбищами, украинцы поняли, что ситуация изменилась и шанс погибнуть приближается к ста процентам, в то время, как возможность заработать становится все более эфемерной. Приток добровольцев в ВСУ иссяк. Проблему попытались решить банальной ловлей людей в городах и весях Украины. Режим Зеленского возродил насильственную вербовку, при помощи которой пополнялся британский королевский флот до средины XIXвека.Однако выяснилось, что в наше время наловить столько людей, сколько надо для поддержания численности несущей огромные потери армии, невозможно. Добровольцы всё равно нужны. И Украина пошла по проторенному веками пути.Ещё в древней Элладе наибольшее количество лучших наёмников давали наиболее бедные области Ахайя и Этолия – соотношение цена/качество (риск погибнуть к возможности разбогатеть) представлялись им вполне приемлемыми по сравнению с гарантированно нищей жизнью на родине. Так же пополняли свои ряды викинги, по этому же принципу вербовались швейцарские наёмные полки, а после них ландскнехты в Европе.Нищий сброд, маргиналы и беглые преступники составляли основу рядового состава европейских армий до Французской революции, перешедшей ко всеобщему вооружению народа. Но и французские революционные армии комплектовались в основном теми, кто потерял себя в мирной жизни, а их многочисленность являлась свидетельством того, что мирная жизнь стала для среднего гражданина едва ли не опаснее военной службы.Сидя дома, среднестатистический гражданин Украины (из тех, кто не смог или не захотел убежать за рубеж) сталкивается с хроническим отсутствием денег и нарастанием вала проблем. Его угнетает полиция, давит налогами власть, с него требуют денег отказывающиеся выполнять свои обязанности по ремонту коммуникаций, замене лифтов и т. д. коммунальщики. При этом шансов избежать отлова на улице и отправки на убой становится всё меньше и меньше.С другой стороны, если пойти добровольцем, то тебя, как высокомотивированного бойца, могут зачислить в элитную бригаду, готовящуюся к летнему наступлению 2024 года. Вначале тебя отправят на пару месяцев за рубеж (кого в Польшу, а кого и в Англию). Потом будут держать в глубоком тылу, пока на фронте будут гибнуть насильственно отловленные на улицах. Всё это время тебе будут регулярно платить, в отличие от тех, кто будет держать фронт – их деньги командиры будут удерживать – всё равно ведь не через день, так через неделю погибнут, зачем им платить. А там, глядишь, и война закончится, и не придётся тебе идти в наступление, как твоим предшественникам, унавозившим почвы Запорожской области летом 2023 года.Нормального человека с нормальной работой и зарплатой тяжело соблазнить такой перспективой. Поэтому России, с её работающей экономикой, нуждающейся в квалифицированных рабочих руках, несмотря на огромный демографический перевес, трудно отправить на фронт армию, численно превосходящую украинскую: тылу тоже нужны люди.На Украине же, экономика которой давно кончилась, люди в тылу – лишняя обуза, потребляющая дефицитный ресурс, выделяемый Западом на продолжение войны. Поэтому им и создаются невозможные условия жизни, чтобы радостно шли на фронт, пополняя собой ряды завтрашних мертвецов. Чем больше смертников надо армии, тем ниже должен быть уровень жизни. Судя по тому, что уровень жизни украинцев уже ниже, чем в Священной Римской империи германской нации во время Тридцатилетней войны, фронту нужны все (с горкой).

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230831/1049043854.html

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2023

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнение, ростислав ищенко, украина, россия, мобилизация, нищета