https://ukraina.ru/20230915/1049437457.html

Утонувшие в пустыне. Развалив Ливию, Запад продолжает убивать ее жителей

Утонувшие в пустыне. Развалив Ливию, Запад продолжает убивать ее жителей - 15.09.2023 Украина.ру

Утонувшие в пустыне. Развалив Ливию, Запад продолжает убивать ее жителей

Грузовой самолет Ил-76, принадлежащий российскому МЧС, вылетел сегодня в Ливию – с грузом гуманитарной помощи для жителей этой североафриканской страны, пострадавших в результате катастрофического наводнения.

2023-09-15T15:23

2023-09-15T15:23

2023-09-15T15:23

эксклюзив

сша

ливия

экология

экологическая катастрофа

евросоюз

каддафи

гуманитарная помощь

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Российские спасатели везут в зону бедствия палатки, одеяла, передвижные электростанции, а также аварийно-спасательные комплекты для своих ливийских коллег, которые до сих пор разыскивают людей, выживших после разрушительных паводков.Наводнение, вызванное циклоном "Даниэль", привело в Ливии к беспрецедентным жертвам среди гражданского населения.Как сообщает издвение Al Arabiya со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц, количество погибших в результате ливней на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч. Однако, по данным мэра города Дерна Абдельманама аль-Гайси, оно может увеличиться почти вдвое – до двадцати тысяч человек."В портовом городе Дерна после прорыва двух дамб смыло целые жилые кварталы, множество людей унесло в море. Сотни тел были сложены на кладбищах, и немногие выжившие смогли их опознать.Тела лежат повсюду – в море, в долинах, под зданиями. Я не преувеличиваю, когда говорю, что 25% города исчезло. Многие, многие здания рухнули", – описывает эту кошмарную ситуацию Хишем Шкиуат, министр гражданской авиации Ливии.По словам очевидцев, множество людей были унесены бурными потоками, а их тела засыпаны толстым слоем песка. Поэтому процесс поиска и опознания всех погибших займет многие месяцы. Если этим вообще будут заниматься – учитывая тот факт, что Ливия до сих пор не может оправиться от последствий кровопролитной гражданской войны, спровоцированной военным вмешательством США и Евросоюза.Массовая гибель людей, которые, в прямом смысле этого слова, утонули среди пустыни, является одним из отложенных последствий западной интервенции. Это признают сегодня все авторитетные международные эксперты, которые комментируют и объясняют предпосылки ливийской трагедии."Причиной большого числа жертв наводнений в Ливии стала дезорганизация местных властей, вызванная многолетним политическим кризисом в стране.При лучшей координации местные власти могли бы выпустить предупреждения, а службы по управлению чрезвычайными ситуациями могли бы эвакуировать людей, что помогло бы избежать большого числа жертв среди жителей", – заявил на пресс-брифинге в Женеве Петтери Таалас, глава Всемирной метеорологической организации, которая проводит свою работу под эгидой ООН.По словам Петтери, в зоне стихийного бедствия не проводилась организованная эвакуация населения, а системы раннего предупреждения об угрозе наводнения на сработали – потому что по факту они давно не функционируют.Глава ВМО подчеркнул – "за годы внутреннего конфликта в Ливии в значительной степени была разрушена сеть наблюдения за погодой". А это значит, что масштабный паводок стал для местных жителей полной неожиданностью.Между тем, при наличии полноценной профильной государственной службы, местные синоптики могли бы легко его предсказать, наблюдая за передвижением потенциально опасного циклона. Чтобы жители территорий, которым угрожал паводок, могли заблаговременно перебраться в безопасное место.Все это накладывается на еще один фактор, который также напрямую относится к последствиям гражданской войны. Уже более десяти лет в Ливии не проводились необходимые работы, направленные на поддержание нормального состояния специально построенных дамб, плотин и каналов, защищавших от наводнения прибрежные города.Наводнения в ливийской пустыне на самом деле не являются чем-то из ряда вон выходящим. Об этом свидетельствуют многочисленные древние вади – русла пересохших водных потоков, которые появляются после сильных дождей, а затем пересыхают на многие месяцы, а иногда даже на годы.В прежние годы такие реки тоже смывали целые села и города. Но во время правления полковника Муаммара Каддафи в стране были построены специальные гидротехнические сооружения, которые защищали ливийцев от паводков. Причем, к этим масштабным проектам в свое время приложили руку советские инженеры.После убийства Каддафи и фактического распада ливийского государства, которое произошло более десяти лет назад – в 2011 году, за этой важной инфраструктурой фактически не следили. Дамбы постепенно ветшали, а специальные каналы, построенные для отвода излишков дождевой воды, заиливались, или даже уничтожались в результате стихийной застройки.Ливийские спасатели били тревогу, понимая, что такая ситуация однажды приведет страну к катастрофе. Было ясно, что она случится после первого же крупного циклона с проливными дождями, которые отмечаются в этом пустынном регионе как минимум несколько раз в столетие. А это не так уж редко по масштабам современной истории."Специалисты и ранее предупреждали, что плотины в Дерне может прорвать", – признает это министр Шкиуат.Однако в условиях военного противостояния между различными политическими силами, когда в скатившуюся в Средневековье Ливию вернулось даже рабовладение, никто больше не думал о прогнозе погоды. А на ремонт плотин элементарно не было средств.Уничтоживший страну Запад, который заинтересован в том, чтобы законсервировать бесконечную политическую нестабильность, игнорировал эту проблему, предпочитая выделять деньги не на ирригацию, а на поставки вооружений. А значит, в Вашингтоне и Брюсселе несут за нее полную политическую ответственность."Катастрофическое наводнение на востоке Ливии – далеко не только стихийное бедствие. Это вообще скорее рукотворная катастрофа. После свержение французскими интервентами и их союзниками по НАТО правительства Муаммара Каддафи Ливия не просто погрузилась в гражданскую войну и до сих пор не имеет стабильной власти.Среди прочего, после революции перестали содержать в должном порядке инфраструктуру. И все, построенное "при кровавом режиме", начало приходить в упадок. Вдобавок, народ принялся вырубать деревья там, где этого делать категорически нельзя, строить где попало и как попало дома.Как результат, две плотины и четыре моста не выдержали и огромные массы воды залили город Дерна. Десятки тысяч погибших. И сколько бы ни говорили про циклоны и атмосферные явления, масштабы слишком велики, чтобы скрыть антропогенный характер катастрофы.Пострадавшая Дерна, кстати, всегда была оплотом оппозиции Каддафи. Но оппозиции скорее салафитского толка... Салафиты никогда и нигде не справлялись с управлением современными обществами. Но в Ливии именно они помогли Западу проломить бреши в режиме Каддафи. Не предлагая полноценной альтернативы, не справившись, как показывают эти происшествия со строительством своей системы, лучше, чем Каддафи.НАТО же, уничтожив Каддафи просто бросило ливийцев гнить на обочине истории", – пишет об этом Гумер Исаев, руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока.Такова цена империалистической агрессии, совершавшейся под лозунгами борьбы за демократию – за которую приходится плотить многие годы, жизнями многих мирных людей.

https://ukraina.ru/20230321/1044574590.html

https://ukraina.ru/20210614/1031636279.html

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Леонид Николенко

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Леонид Николенко

эксклюзив, сша, ливия, экология, экологическая катастрофа, евросоюз, каддафи, гуманитарная помощь