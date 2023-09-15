https://ukraina.ru/20230915/1049418177.html

Юрий Баранчик: Россия в 2024 году или выдавит ВСУ из городов или ударит по Польше, или победит США

Юрий Баранчик: Россия в 2024 году или выдавит ВСУ из городов или ударит по Польше, или победит США - 15.09.2023 Украина.ру

Юрий Баранчик: Россия в 2024 году или выдавит ВСУ из городов или ударит по Польше, или победит США

Россия ждет удобного момента по Украине. Либо она будет наступать, либо подвесит США на переговорную растяжку в вопросе Тайваня, когда они будут вынуждены... Украина.ру, 15.09.2023

2023-09-15T03:15

2023-09-15T03:15

2023-09-15T03:15

интервью

всу

россия

сша

джо байден

дональд трамп

владимир зеленский

китай

польша

ядерное оружие

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Россия ждет удобного момента по Украине. Либо она будет наступать, либо подвесит США на переговорную растяжку в вопросе Тайваня, когда они будут вынуждены принять наши условия по системе европейской безопасности, считает политолог Юрий БаранчикОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Сейчас большинство российских экспертов сходятся во мнении, что в результате встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина у армии России могут появиться миллионы снарядов для разгрома ВСУ, а у КНДР могут появиться технологии для дальних ракет, способных бить ядерными боезарядами по всем городам США, что приведет к серьезным проблемам для Запада. - Юрий, так ли все просто, как кажется на первый взгляд?- Конечно, все непросто.Северная Корея – специфическое государство. Но картинка, которую пытаются создать западные СМИ по поводу КНДР, не соответствует действительности. Если посмотреть на видеоряд, то видно, что северокорейские города чистые, ухоженные и технологичные. Страна хорошо развивается. А если кого-то не устраивает ее идеология, то западная идеология сейчас тоже далеко не всех устраивает. Уважать выбор северокорейского народа надо. Он за этот выбор заплатил собственной кровью. И этот выбор оказался правильным.Что касается нашего военно-технического сотрудничества, то Сеул, который расположен недалеко от границы с КНДР, целиком находится в зоне досягаемости северокорейских артиллерийских систем. Северокорейцы на основе советских образцов создали собственную конструкторскую школу. В КНДР есть сотни артиллерийских систем, которые готовы стереть с лица земли Сеул без применения ядерного оружия. И эти запасы нам так необходимы.В КНДР есть заводы, которые производят эти системы. В России же приватизация привела к тому, что возникают фантастические случаи, когда приватизаторы готовы уничтожить за Уралом последний завод, который когда-то производил снаряды. Хорошо, что на эту историю обратили внимание соответствующие органы и вопрос решили.Что касается России, то уже было заявлено, что мы отправим в космос северокорейского космонавта. Но главное – это политическая поддержка КНДР. Эта страна достаточно долго находится в мировой изоляции, которую создают США и Великобритания. Эту изоляцию могут прорвать только Россия и Китай. На мой взгляд, наша политическая поддержка для Пхеньяна даже важнее, чем наши экономические жесты. Зато мы можем воспользоваться северокорейским рынком сбыта, учитывая, что Запад закрыл свои рынки для нашей сельхозпродукции и отдельных отраслей промышленности.- Если обе Кореи будут поставлять оружие Западу и России, означает ли это, что они забудут о войне друг с другом навсегда, решив выяснять отношения на Украине?- Я думаю, что обе Кореи накопили серьезный запас вооружений. Они могут осуществлять поставка без ущерба для собственной национальной безопасности. Тем более, что обе стороны хотели бы проверить свое оружие в реальном бою. В частности, насколько точно стреляет артиллерия, какое качество снарядов и каков износ ствола.Я понимаю, что это будет фантастический и красивый вариант, но мне бы хотелось, чтобы КНДР помогли нам своими "Ли Си Цынами" (вымышленный ас, уничтожавший американские самолёты в небе над Кореей – ред.).Возможно, что Пхеньян поставит нам несколько десятков тысяч сельхозработников, чтобы они пригнали трактора, из которых потом появляются ракеты. Мы тогда сможем перепахать любого противника (смеется).Да, эта идея на грани шутки. Но чем черт не шутит? Мы же должны прорабатывать варианты ударов по территории противника, которых раньше не было. Посмотрим. Это очень интересная тема.- Сергей Шойгу назвал основной задачей наших сил выбить технику противника. Из этого эксперты стали делать вывод, что Запад действительно не сможет поставить ВСУ достаточно этой самой техники, а это приблизит нашу победу. Можем ли мы на это надеяться?- Для экспертов эта тема не новая. Еще с весны в западных СМИ стала муссироваться тема, что Запад плохо подошел к этой войне и что возможности ОПК США и Европы на грани исчерпания. Годовые объемы их производства однозначно ниже того, что Украина тратит за месяц.Эта информация подтверждается тем, что в США и Европе приняли программы по увеличению выпуска военно-промышленной номенклатуры, чтобы устранить эти проблемы.Но главная проблема для Запада не в том, что у них не получается поставлять снаряды и технику на Украину, а в том, чтобы обеспечить свою собственную безопасность. Если для США возникнет тема второго фронта, касающаяся войны с Китаем на Тихоокеанском направлении.- Как раз у вас в телеграм-канале я нашел новости, что Польша планирует закупать тысячи БМП и противокорабельных ракет к 2032-2035 годам. Успеем ли мы к этому времени разобраться с Украиной?- Управимся. У нас есть для этого политические, экономические и военные возможности, чтобы закончить этот конфликт в следующем году.Понятно, что на фронте гибнут наши ребята. Это большая трагедия. Но это серьезное противостояние, которое нарастало долгие годы. Не надо было думать, что оно так просто рассосется. И наша задача – выстоять и продержаться до того момента, когда на Западе начнутся проблемы. А это возможно уже в следующем году.Если мы внимательно проследим за визитом Блинкена, суть американских инициатив сводится к тому, чтобы весной 2024 года, когда избирательная кампания в США будет в самом разгаре, у команды Байдена была свобода рук по Украине. Чтобы они выбрать несколько сценариев, в зависимости от того, как будут развиваться события.Первый вариант – корейский сценарий, когда боевые действия остановятся на нынешней линии фронта.Второй вариант – отказ от Украины как таковой под предлогом борьбы с коррупцией. Мол, поддержка Киева больше невозможна из-за тотальной коррумпированности местного режима, которая идет не с Зеленского, а с Коломойского или Ермака.Третий вариант – устранение самого Зеленского под предлогом того, что именно он сопротивляется борьбе с украинской коррупцией. Вместо него президентом могут сделать Ермака или Залужного. А самого Зеленского они могут сдать в утиль, организовав теракт и повесив его на Россию, чтобы потом как бы открыть новую главу в американо-украинских отношений.Короче говоря, американцы будут выбирать из этих трех сценариев в зависимости от того, как будет проходить их избирательная кампания. И самое главное, что Зеленского и его команду ни один из этих сценариев не устраивает. И они хотели связать американцев по рукам и ногам, вбросив информацию о том, что Украина якобы собирается объявить войну России.Но как только Киев объявит войну России, все страны, помогающие Украины, уже по нормам международного права становятся пособниками агрессора. И тогда уже у нас будут развязаны руки. Мы тогда точно сможем ожидать удары по центрам принятия решений. Но не в Киеве, а в Лондоне или Вашингтоне, а также ударам по польским базам в Жешуве, где находится огромное количество натовской техники. Мы уже будем обороняющейся стороной.Ситуация сложная. Поэтому России, как бы не было тяжело, надо продолжать оборонительную стратегию и ждать развития событий. "Сиди на берегу и жди, когда труп твоего врага проплывает по реке".- По поводу американских выборов говорят, что Байдену в любом случае придется плохо, потому что "голуби" его будут критиковать за то, что он полез на Украину, а "ястребы" будут критиковать за то, что он недостаточно помогал Украине. Помогут ли ему все эти три сценария, про которые вы сказали?- Рейтинги Байдена действительно падают, несмотря на его активную антитрамповскую кампанию и антироссийскую политику. А рейтинги Трампа растут даже внутри республиканцев. В частности, Трамп даже серьезно оторвался от Десантиса. У Трампа - 80%, у Десантиса – 11%. Причем Десантиса даже догоняет Рамасвами, у которого около 9%.Поэтому вполне возможно, что если Трамп возглавит США, то в качестве вице-президента возьмет эту восходящую звезду американской политики, у которого почти такая же программа по ключевым вопросам.Байден – токсичная и проигрышная фигура. Проблема демократов в том, что его даже не на кого сменить. Если еще три-четыре года назад рассматривался сценарий с Хиллари Клинтон, то она серьезно сдала в плане физического и психологического здоровья. А Камаллы Харрис нижайшие рейтинги. Она вообще не рассматривается как серьезная фигура. Она бы еще с большим треском проиграла выборы Трампу. Если бы у нее был хороший рейтинг, Байдена бы уже давно сменили и сделали бы из Харрис и.о. президента США, готовую идти на выборы.У демократов настолько плохая скамейка запасных, что речь идет о том, чтобы вернуть Обаму или его жену Мишель. Но по Обаме недавно нанесли удар с его гей-скандалом и употреблением наркотиков. Наверняка это сделала команда Байдена, которая хочет избавиться от внутрипартийного конкурента и нанести косвенный удар по Мишель Обаме.- Насчет того, чтобы сидеть и ждать. У нас складывается ситуация, когда противник терпит поражение, но у нас при этом нет территориальных приобретений. Как быть с этим?- Одно территориальное приобретение у нас все же было – это Артемовск.Это была героическая битва, достойная всяческих воспеваний. Да, там погибли тысячи наших ребят. Но если бы ее не было, то за взятие Киева мы бы заплатили жизнями сотнями тысяч русских парней. Это цена недопустимая.Если бы украинцы не были нашими братьями, мы бы вообще воевали по-другому. Кстати, давайте вспомним Чечню. По Чечне тоже призывали бить ядерным оружием. Но сейчас – это наши братья, которые проявляют мужество и героизм наравне с русскими. Мы Чечню замирили. И этот наш горький опыт пригодится и на Украине.Да, мы сейчас убиваем друг друга. Но эта трагедия станет скрепой, которая больше не позволит ей повториться.Если бы была Польша или другая страна, то мы бы уничтожили вражеские группировки тактическим ядерным оружием, не теряя людей.- Я бы не был так уверен насчет ядерного оружия. Возможно, что мы его применим, а на другом конце света произойдет нечто такое, от чего будет плохо всем. А нам же надо не просто жить, но и экономически развиваться.- А зачем нам мир, в котором не будет России? Ничего такого с нашей страной не случилось бы.- По поводу наших больших задач по Украине. Американские аналитики для себя считают принципиально важным не пустить Россию в три конкретных города: Полтава, Днепропетровск, Одесса. Можно ли сказать, что мы уже победим США, если освободим хотя бы один из них?- Сейчас любой крупный украинский город – достойная цель.Полтава – это город нашей воинской славы. Но Харьков с точки зрения людского и промышленного потенциала гораздо более интереснее. Днепропетровск – это тоже важный промышленный центр. Одесса – это выход к Черному морю. Если мы ее возьмем, Украина станет страной, замкнутой внутри континента.Я не думаю, что есть важные или неважные города. Есть более важные города с точки зрения управления вооруженным конфликтом. В этом смысле и Харьков, и Днепропетровск, и Одесса важны. Но если бы мы сейчас вышли за текущую линию фронта, то между этими большими городами у ВСУ нет точек, где они могли бы закрепиться. Там степь. Если бы у нас были соответствующие силы и средства для наступления, мы бы сразу заняли огромную территорию ближе к центральной Украине.Так что тут должна быть не политическая, а военная целесообразность. Чтобы меньшими силами и средствами взять большой город. А это окажет серьезное психологическое влияние не только на бойцов, но и на настроения внутри России.- Мы с вами в предыдущих интервью говорили, что исход СВО будет зависеть от результатов выборов на Тайване (придет ли там к власти прокитайский или проамериканский президент). А что будет, если с приходом этого президента, какая бы у него не была изначальная внешнеполитическая ориентация, в отношениях США и Китая по этому вопросу ничего не изменится?- Китай сейчас видит именно такой сценарий. Пекин уже начал реализовывать интересную стратегию. Рядом с Тайванем есть одна из китайских провинций, где начали создаваться преференции для тайваньского бизнеса и предпосылки для переезда тайванцев на материк. Если эта стратегия будет успешной, то Тайвань будет мягко интегрироваться с Китаем. Так что ситуация не может не поменяться.А для США серьезную угрозу представляет тот факт, что Китай проводит серьезную модернизацию своего ОПК и перевооружение армии. К 2030 году доминирование Китая на тихоокеанском ТВД станет подавляющим. И если США не начнут войну сейчас, их геополитическое превосходство к 2030 году сдуется. И опасения США как раз-таки связаны с тем, что войну на два фронта они не выдержат.Эта ситуация отвечает нашим интересам. Это одна из причин, по которой мы сейчас сдерживаем свое наступление. Мы ждем удобного момента, чтобы либо наступать, либо подвесить США на переговорную растяжку, когда они будут вынуждены принять наши условия по системе европейской безопасности.- Почему вы думаете, что война вокруг Тайваня нам однозначно выгодна? Да, это отвлечет США от Украины. Но мы же будем вынуждены помогать Китаю.- Мы будем помогать Китаю так, как он нам помогает сейчас. Я не думаю, что это потребует больших усилий с нашей стороны.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сша, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, китай, польша, ядерное оружие, тайвань, кндр, артиллерия