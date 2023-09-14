https://ukraina.ru/20230914/1049392812.html

"Вечер накануне Ивана Купала": дебют Юрия Ильенко

"Вечер накануне Ивана Купала": дебют Юрия Ильенко - 14.09.2023 Украина.ру

"Вечер накануне Ивана Купала": дебют Юрия Ильенко

Украинские политики и деятели культуры любят рассуждать что "при Советах" все украинское якобы угнеталось и преследовалось. На самом из составленного в 2021 году рейтинга 100 лучших украинских фильмов 60% сняты при СССР. 33-е место в этом списке занимает "Вечер накануне Ивана Купала" – лента весьма спорная, но любопытная

2023-09-14T18:00

2023-09-14T18:00

2023-09-14T18:05

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ильенко

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Юрий Ильенко, который во второй половине 60-х только начинал свой творческий путь режиссёра, до этого был больше известен в роли оператора таких прозвучавших фильмов, как "Прощайте голуби" (1960) и "Тени забытых предков" (1964). В 1968 году он решил экранизировать какое-нибудь произведение Николая Гоголя. На это его подви́г тот громадный успех, который получили другие экранизаций произведений знаменитого малороссийского мистификатора, а именно "Вечера на хуторе вблизи Диканьки" (1962) и "Вий" (1967).Выбор Ильенко остановился на повести "Вечер накануне Ивана Купала", которая впервые была опубликована в далёком 1830 году. По сюжету повести, батрак Петро влюблен в Пидорку – дочь зажиточного казака Якова Коржа. Последний хочет выдать дочь за богатого польского шляхтича. Петро, в отчаянье, заключает союз с Дьяволом, который помогает Петру найти в ночь на Ивана Купала цветок папоротника и богатый клад. Но, как известно – ничего не дается даром. В обмен на золото Петро убивает Ивася – младшего брата Пидорки, на глазах у ведьмы. После того как Петро находит клад, Корж мгновенно меняет свое отношение к Петру и согласен на брак. Далее Петро заболевает, а Пидорка приводит к нему знахарку, которая оказывается знакомой Петру ведьмой. Парень бросает в ведьму топор. Исчезает ведьма, а следом – Петро. Золото превращается в черепки. Пидорка понимает, что её брата убил Петро, решает стать монахиней. В итоге жители хутора покидают свои жилища, а Дьявола изгоняет сельской поп Афанасий. Сюжет чем-то схож с сюжетом "Вечера на хуторе вблизи Диканька" только без счастливого хэппи-энда – возлюбленным не быть вместе.Когда сценарий был написан, начались поиски актеров. Роль Пидорки досталась актрисе Ларисе Кадочниковой, первой жене Ильенко, которая снялась в таких картинах как "Василий Суриков" (1959), "Мичман Панин" (1960), "Тени забытых предков" (1964). Петром стал Борис Хмельницкий, который до этого сыграл несколько ролей второго плана, например, адъютанта отца Пьера Безухова в ленте "Война и мир". Роль Дьявола-Басаврюка досталась Евгению Фридману, который до этого также не был звездой кинематографа. Из всего актерского состава будущего фильма, наверное, самый богатый опыт был у исполнителя роли Коржа – Дмитрия Франько– более 20 фильмов. Операторское кресло занял Вадим Ильенко – старший брат режиссера.Ильенко в своем фильме придерживался основного сюжета повести Гоголя. Актеры сыграли очень хорошо, правдоподобно, так, что к ним не употребишь знаменитую фразу "Не верю". Подошли и старые музыкальные мотивы композитора Леонида Грабовского. По жанру получилась трагедия – пытаясь наладить личную жизнь, парень решается на ужасное преступление и продает свою душу Дьяволу. "Вечер накануне Ивана Купала" – фильм-фантазия, которая многим критикам напоминает почерк известного драматурга Пьера Пазолини. В нём встречается тот же "рваный" монтаж: один кадр сменяется другим без какой-либо связи. В картине много фольклора, в частности показаны традиции празднования Ивана Купала (плетение венков, поиск папоротника).Несмотря на хорошую игру актеров, музыку, Ильенко не удалось снять захватывающую картину, по примеру "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Обычному зрителю лента напоминает арт-хаус, постмодернизм, которым так буде славиться потом студия Довженко. Чего только стоит живой поросенок, который вылезает из котелка со свининой, пугая трапезничающих героев.Взявшись за переосмысление одного из классических гоголевских произведений, режиссер полностью лишает его самобытной яркости, заменяя живость литературного языка неумелой и неуёмной абстракцией расплывающихся на глазах образов. Фильм Ильенко больше напоминает картину художника, нежели фильм – без знания повести зрителю довольно сложно понять сюжет и главный посыл. Если в "Вие" зрителей пугают разными мистическими персонажами (гроб с молодой панночкой, Вий и его свита), в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" можно потешаться над тем, как кузнец перехитрил и проучил черта, то в фильме Ильенко ничего подобного не увидишь. Изложение событий хаотическое. Фильм, в целом, получился скучным и нудным, таким, на который многие зрители вряд ли бы захотели повторно сходить в кинотеатр."Вечер накануне Ивана Купала" не стал для Ильенко прорывными, но и не поставила "черную метку" на карьере режиссёра. В 1971 году он получил премию Московского международного кинофестиваля за картину "Белая птица с чёрной отметиной". Далее были такие картины как "Лесная песня. Мавка" (1981), "Легенда о княгине Ольге" (1983). После провозглашения независимости Украины, Юрий Ильенко, бывший член КПСС и лауреат многих советских премий, стал пропагандировать в своих литературных и прочих произведениях идеи украинского национализма, более того – входил в политсовет одиозной ультраправой партии "Свобода"*.После 1991 года Ильенко снял еще пару лент, но не стал "украинским Спилбергом". Последним его твореньем стал нашумевший фильм "Молитва о гетмане Мазепе" (2001), где режиссер, по его словам, хотел изобразить Мазепу как патриота, а не предателя, а в итоге вышла картина, где море трупов, реки крови, откровенные сексуальные сцены с извращениями.Младший сын Ильенко, Андрей, известный деятель "Свободы"*, постоянно заявляет, что советский период был для украинского народа тяжким игом, позабыв о премиях и прочих "плюшках", которыми советская власть осыпала его отца.* Экстремистская организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20230720/1048095133.html

https://ukraina.ru/20230806/1048427101.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

история, история украины, кино, фильм, кинематограф, экранизации, николай васильевич гоголь, ильенко