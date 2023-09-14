https://ukraina.ru/20230914/1049377359.html

Отлов уклонистов и наплыв мусора в ЕС. Что происходит в Закарпатье

Отлов уклонистов и наплыв мусора в ЕС. Что происходит в Закарпатье - 14.09.2023 Украина.ру

Отлов уклонистов и наплыв мусора в ЕС. Что происходит в Закарпатье

На дальнем западе Украины, в Закарпатье ежедневно продолжают отлавливать украинских уклонистов и дезертиров, не желающих бегать по минным полям в Работинно. Наплыв беглецов увеличивается по мере ужесточения мобилизации на Украине и в преддверии наступления осенних холодов и распутицы, когда вплавь реки будет сложно переплыть.

2023-09-14T05:26

2023-09-14T05:26

2023-09-14T05:32

эксклюзив

украина

закарпатье

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мусор

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Во вторник 11 сентября пограничники отрапортовали о задержании шестерых жителей Ужгорода, задержанных с удочками на реке в 300 метрах от границы. Они утверждали, что являются рыбаками, но при обыске у них были обнаружены документы, деньги и вещи, свидетельствовавшие о попытке сбежать из Украины.В среднем в день украинские пограничники задерживают в регионе до 30 мужчин призывного возраста. Пограничники также хвастаются, что задерживать беглецов им помогают поставленные Западом дроны с инфракрасными камерами.Однако некоторым беглецам удается "договорится" с пограничниками. На этой неделе украинские власти заявили о задержании инспектора пограничного отряда, наладившего схему переправки беглецов в Словакию. Он сам искал желающих сбежать за $10 000 через зону ответственности его погранотряда. Правоохранители задержали инспектора во время получения части средств от жителя Закарпатья в сумме 120 тысяч грн (эквивалент $3 000). Оставшуюся сумму потенциальный уклонист должен был уплатить непосредственно перед пересечением границы.Подобные задержания происходят регулярно, но ничем особо серьезным не грозят чиновникам и пограничникам – им просто приходится делиться. Например, летом в Закарпатье был задержан местный военком Иосиф Будзяк, который за взятки снимал военнообязанных с воинского учета, позволяя им выехать заграницу. Он подал заявление, в котором признал свою вину в совершении правонарушения. Суд признал военкома виновным в превышении служебных полномочий и назначил ему штраф в 3 400 гривен (7 000 р.), что составляет менее одного процента от суммы, полученный от беглецов-уклонистов.Однако не со всеми военкомами Закарпатья удается договориться по-хорошему. Недавно под Ужгородом убили военкома Василия Стецо. Его едва живым с проломленной головой нашли возле военного полигона. Он умер по дороге в больницу. По одной из версий следствия, сотрудник военкомата достал одного из военнообязанных, угрожая повесткой, тот согласился передать ему взятку в обмен на "белый билет", но на встрече между ними произошел конфликт, в ходе которого военкома избили до смерти. По другой версии, военком слишком много знал – его могли убрать, чтобы не рассказал о коррупции в военкомате. Местные жители также не исключают версию мести со стороны призывников или родственников, ранее отправленных на фронт и погибших там военнослужащих.Одной из проблем Закарпатья все последние годы является обилие мусора. Проблема вышла на международный уровень, так как мусор по рекам выносит на сопредельную территорию Венгрии, Словакии и Румынии. Европейские бизнесмены пытаются там организовать карпатские курорты, а тонны мусора из Украины явно не способствуют их популяризации. В Венгрии утверждают, что в их страну во время паводков приплывает по Тисе огромное количество неорганических отходов из Украины. На Украине этого, собственно, никогда не отрицали, но всегда лишь просили денег у венгров на ликвидацию проблемы. Однако Украина – такая страна, что сколько денег ни дай, они исчезнут, а проблема останется. Если в городах Закарпатья сбор и вывоз мусора еще как-то налажен, то в горных селениях мусор испокон веков просто сбрасывали в речку или в лес.Венгрия обращалась к Зеленскому по поводу этой проблемы еще до начала СВО, и тот пообещал лично проконтролировать этот вопрос (без результата). Затем Венгрия закупила тысячи мусорных баков, которые за свои средства венгры расставили по закарпатским селам. Из числа местного населения они наняли водителей, которые вывозят мусор. Закарпатским цыганам Венгрия платила за сбор мусора по берегам рек, но все эти меры не привели к снижению мусорного наплыва из Украины в Венгрию.На прошлой неделе украинские власти предложили создать в Закарпатье пять мусороперерабатывающих кластеров: Ужгородский, Мукачевский, Хустский, Тячевско-раховский и Береговский. Стоимость проекта 5 миллиардов гривен. Кроме того, еще в проекте есть мусоросжигательный завод на 14 миллиардов гривен. Пока существует лишь план-презентация. Средства на его реализацию надеются найти у западных инвесторов, в особенности – у венгров, если они действительно хотят избавиться от наплыва пластиковых бутылок и упаковок.Однако даже беглый поиск по истории вопроса говорит, что подобные проекты для западных инвесторов местные власти презентуют из года в год. Зарубежные инвесторы какие-то средства вкладывают, а потом бросают это безнадежное предприятие.В 2016 году проблему мусора в Закарпатье пытались решить китайские инвесторы, но затем ушли, посетовав, что от них требуют больших денег за любую бумажку. В следующем году украинцы развели по такой же схеме финскую компанию "Ferroplan". Затем несолоно хлебавши ушли из Закарпатья американская компания "Wastetoenergycorp" и польская компания "Limba". В 2019 году с такой же проблемой столкнулись турки, которые тоже хотели там построить мусороперерабатывающий завод.Иностранцы в принципе не понимают правил ведения бизнеса на Украине, согласно которым это они должны заплатить крупную сумму украинским чиновникам за уборку мусора, которым те сами должны заниматься. Качественный ремонт моста означает прекращение выделения средств на его ремонт, а очищение закарпатских рек от мусора предполагает прекращение поступлений средств от западных доноров на их очистку.

https://ukraina.ru/20230911/1049335526.html

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